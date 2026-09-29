Bạn gái siêu mẫu của "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên mắt đỏ hoe, suýt khóc ở sân bay giữa làn sóng tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy

Việc Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng khiến bạn gái anh lâm cảnh khốn khổ.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên là cặp tình nhân hàng đầu Cbiz. Chuyện tình cảm của họ được đặc biệt chú ý sau khi Tỉnh Bách Nhiên nổi như cồn nhờ cơn sốt của bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng và nhân vật "tổng tài Loan Niệm" như xé truyện bước ra do anh đảm nhận. Thế nhưng, sự thăng hoa danh tiếng của Tỉnh Bách Nhiên lại đang khiến Lưu Văn gặp rắc rối. Cô trở thành đối tượng bị bạo lực mạng. Đặc biệt, trong những ngày qua, cả Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay dữ dội từ fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Họ bị cáo buộc mượn sức nóng của tác phẩm để PR tên tuổi và chuyện tình cảm ngoài đời của mình. Không ít người còn tràn vào trang cá nhân ép siêu mẫu Victoria's Secret chia tay Tỉnh Bách Nhiên.

Trước làn sóng tấn công nghiêm trọng, Lưu Văn không lên tiếng. Cô cũng không dám sánh đôi bên Tỉnh Bách Nhiên, phải đổi chuyến bay và 1 mình về Bắc Kinh (Trung Quốc). Thế nhưng, ngay cả khi đã chủ động lùi bước như vậy, Lưu Văn vẫn không tránh khỏi những lời chỉ trích. Ngày 28/9, cô xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh để lên đường tới Tuần lễ Thời trang Paris. Lưu Văn ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang không để lộ mặt. Theo các nguồn tin, trạng thái tinh thần của siêu mẫu không ổn, thậm chí còn đang bị ốm và thi thoảng còn ho sặc sụa.

Khi Lưu Văn đang đứng chờ làm thủ tục lên máy bay, một fan lâu năm đã tiến đến và liên tục dặn dò nữ người mẫu: "Chị đừng lên mạng vào lúc này, đừng đọc bình luận, hãy tập trung làm việc". Sau khi nghe người hâm mộ nói, mắt Lưu Văn lập tức đỏ hoe, rơm rớm nước. Cô liên tục chớp mắt, quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng kìm nén cảm xúc để bản thân không khóc. Sự nhạy cảm của Lưu Văn cho thấy siêu mẫu sinh năm 1988 đang phải chịu áp lực lớn, tâm lý cũng trở nên mong manh hơn.

Lưu Văn bị bạo lực mạng vì bạn trai Tỉnh Bách Nhiên bỗng nổi tiếng như cồn với vai diễn Loan Niệm trong tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Weibo.

Siêu mẫu Victoria's Secret xuất hiện ở sân bay với trạng thái tinh thần, sức khỏe sa sút giữa làn sóng tẩy chay. Khi được fan dặn dò đừng lên mạng, đôi mắt Lưu Văn đỏ hoe, suýt khóc. Ảnh: Weibo.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã kêu gọi fan của bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng thần tượng văn minh, không có hành vi quá khích và dừng ngay việc tấn công người khác vô tội vạ. Bởi thực tế, Lưu Văn chẳng làm gì sai để phải nhận về những lời lẽ không hay trong suốt thời gian qua.

Một số cư dân mạng cho rằng hoàn cảnh hiện tại của Lưu Văn là “tai bay vạ gió”, chỉ vì cô yêu Tỉnh Bách Nhiên mà thành đối tượng trút giận của một bộ phận fan cuồng phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Sina.



Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên bén duyên sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Ảnh: Weibo.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn đã bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi.

Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chỉ còn thiếu 1 đám cưới để có cái kết viên mãn cho chuyện tình của mình. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu