Đại mỹ nhân "đẹp hơn cả AI" là kẻ hai mặt?

Thái độ của nữ ca sĩ xinh đẹp sinh năm 2000 này đang gây tranh cãi lớn trên MXH.

Nhóm nhạc đại mỹ nhân aespa vừa có lịch trình biểu diễn tại Brazil và sau đó tổ chức buổi send-off để chào tạm biệt người hâm mộ. Tuy nhiên, hoạt động này gây tranh cãi lớn khi một số khán giả cho rằng thời gian tương tác giữa các thành viên và fan ngắn hơn nhiều so với mong đợi. Theo những người tham dự, các thành viên aespa chỉ di chuyển trước mặt fan, vừa đi vừa vẫy tay chào. Họ toàn toàn không dừng lại chụp ảnh hay dành nhiều thời gian tương tác riêng với những người đã ủng hộ mình như các thần tượng Kpop khác ở những sự kiện tương tự.

Trong 4 thành viên của aespa, Karina là cái tên đang hứng chịu cơn thịnh nộ của cư dân mạng Brazil. Cô được cho là có thái độ kém nhiệt tình, thiếu tôn trọng và coi thường người hâm mộ. Theo đó, khi nữ thần tượng đi ngang qua đám đông, một fan đã cố gắng đưa cho Karina một lá thư. Hai ngón tay của "mỹ nữ đẹp hơn cả AI" đã chạm vào lá thư đó. Tuy nhiên, thay vì nhận lấy, Karina lại nhìn sang phía nhân viên an ninh hộ tống mình. Sau khi trao đổi ánh mắt, người bảo vệ lập tức can thiệp và ngăn người hâm mộ đưa thư cho nữ thần tượng. Còn Karina tiếp tục di chuyển với biểu cảm buồn bã, thất vọng.

Đoạn clip ghi lại tình huống tương tác gây tranh cãi giữa Karina và fan tại Brazil. Clip: X.

Nữ ca sĩ chạm 2 ngón tay vào lá thư của người hâm mộ, nhưng không nhận và ra hiệu cho vệ sĩ ngăn chặn. Ảnh: X.

Khoảnh khắc nói trên khiến đại mỹ nữ nhóm aespa hứng gạch đá. Ảnh: X.

Sau khi đoạn video dài 14 giây ghi lại tình huống tương tác giữa Karina với người hâm mộ tại Brasil được lan truyền, không ít netizen đã chỉ trích thái độ cư xử của mỹ nữ 10X. Nhiều người cho rằng nữ idol xứ Hàn hoàn toàn có thể nhận lá thư vì nó đã gần như nằm trong tay cô. Thế nhưng, Karina lại chẳng làm vậy. Sao nữ còn cầm thư bằng 2 ngón tay như thể chúng là món đồ gây ghê sợ. Chưa kể, dù là bản thân không muốn nhận thư, nhưng sau đó Karina lại làm ra biểu cảm tiếc nuối, buồn bã. Thái độ này của cô bị đánh giá thiếu chân thành. Không ít người Brazil thậm chí còn dùng từ "sonsa" - có ý nghĩ hai mặt, giả tạo, ranh mãnh hoặc cố tình tỏ ra ngây thơ dù biết rõ mình đang làm gì - để miêu tả Karina.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Karina. Họ cho rằng không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm lên nữ thần tượng, bởi nhân viên an ninh và ban tổ chức thường có những quy định nghiêm ngặt về việc nghệ sĩ có được trực tiếp nhận quà hoặc thư từ người hâm mộ hay không, đặc biệt trong các buổi send-off diễn ra nhanh chóng.

Không ít người hâm mộ đến từ Brazil chỉ trích Karina là người 2 mặt. Ảnh: X.

Karina tên thật là Yu Jimin, sinh năm 2000. Cô là leader kiêm vocalist chính và visual của nhóm nhạc nữ aespa thuộc SM Entertainment. Karina gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ visual như AI, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình siêu thực, cô còn sở hữu kỹ năng trình diễn mạnh mẽ, khả năng nhảy nổi bật và thần thái sân khấu cuốn hút.

Với nhan sắc sắc sảo, lạnh lùng và thân hình hoàn hảo thuộc hàng top Kpop, Karina nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng visual và fashion được yêu thích nhất của thế hệ thứ tư. Các chủ đề liên quan đến sắc vóc của cô thường xuyên viral trên mạng xã hội mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay comeback cùng aespa. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sinh năm 2000 là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ idol mới: vừa mang vẻ đẹp công nghệ tương lai, vừa có sức hút của một ngôi sao thời trang toàn cầu.

Karina là 1 trong những nữ idol hàng đầu Kpop hiện nay. Ảnh: Instagram

Nữ idol 10X sở hữu nhan sắc siêu thực, được ví như “AI sống”. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo