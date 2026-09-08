Hoa hậu Đỗ Hà vướng tranh cãi

Màn lộ diện mới nhất của Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây bàn luận.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có cuộc sống khá kín tiếng và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Người đẹp xứ Thanh từng thừa nhận bản thân tăng cân sau đám cưới. Chính vì vậy, mỗi lần lộ diện trước công chúng, diện mạo của nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Mới đây, Đỗ Hà bất ngờ xuất hiện tại một hoạt động thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây cũng là màn lộ diện đáng chú ý của nàng hậu sau thời gian ít tham gia các sự kiện. Tại sự kiện này, cô lựa chọn trang phục đồ gồm áo trắng dáng rộng, chân váy dài màu tối và tạo điểm nhấn bằng thắt lưng bản nhỏ ở eo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện tại hoạt động trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam (Nguồn: Hoàng Thành Media

Tuy nhiên, ngay khi những hình ảnh của Đỗ Hà được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ trang phục nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng thiết kế áo rộng kết hợp chân váy dài khiến vóc dáng của nàng hậu trông kém gọn gàng, thậm chí có phần bị "dìm dáng". Ở một số góc quay, phần áo cũng xuất hiện nếp nhăn, khiến tổng thể bị nhận xét là chưa thực sự chỉn chu.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến thẳng thắn: "Tui thấy bộ đồ này xấu nha, sao ai cũng khen được hay vậy" hay "Bộ đồ làm Hà già mà đô đô sao á", "May là hh chứ người thường không biết mặc ra vibe gì nữa".

Dù vậy, màn xuất hiện của Đỗ Hà cũng nhận được không ít bình luận bênh vực. Nhiều người cho rằng thời trang vốn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của mỗi người và bộ trang phục vẫn mang đến cho nàng hậu vẻ thanh lịch, sang trọng. Một cư dân mạng đáp lại: "Mỗi người mỗi gu khác nhau mà bạn".

Trang phục khiến vóc dáng Hoa hậu Đỗ Hà trông tròn trịa hơn

Nhiều người nhận xét cô bị dìm khi chọn trang phục này

Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực Hoa hậu Đỗ Hà vì đẹp xấu là thẩm mỹ mỗi người

Netizen bàn tán về màn xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Hà

Đỗ Thị Hà từng là một trong những nàng hậu có lịch trình hoạt động dày đặc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp gốc Thanh Hóa đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World 2021 và dừng chân ở Top 13 chung cuộc. Trong thời gian đương nhiệm, cô liên tục góp mặt tại các sàn diễn thời trang với vai trò first face, vedette, đồng thời nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và xuất hiện tại loạt sự kiện giải trí.

Dù bận rộn với các hoạt động trong showbiz, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì việc học. Người đẹp tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho thấy sự nghiêm túc trong việc cân bằng giữa công việc và học tập.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thừa nhận tăng cân trong thời gian gần đây

Ông xã của nàng hậu là Viết Vương, sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc và hiện đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, làm đường cao tốc. Trước những thắc mắc về việc ít chia sẻ hình ảnh chồng, Đỗ Thị Hà từng lên tiếng giải thích: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Sau đám cưới, Đỗ Thị Hà cũng dần rút khỏi một số hoạt động kinh doanh, trong đó có việc tạm ngừng công việc tại thẩm mỹ viện. Nàng hậu cho biết đây không phải quyết định kết thúc sự nghiệp mà là bước chuyển sang một hành trình mới, với những ưu tiên khác trong cuộc sống. Hiện tại, sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Đỗ Thị Hà không còn xuất hiện dày đặc như thời kỳ đương nhiệm. Tuy nhiên, mỗi lần nàng hậu tái xuất tại các sự kiện, diện mạo và phong cách của cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Suýt không nhận ra Hoa hậu Đỗ Hà trong sự kiện cách đây không lâu