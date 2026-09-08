Việt Anh - Quỳnh Nga sau khi công khai yêu, ngày càng tình tứ

Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng hoạt động với vai trò ca sĩ trước khi nổi tiếng qua phim Lập trình cho trái tim. Sau đó, cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình như Về nhà đi con, Sinh tử. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và giành quán quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2024. Nữ diễn viên từng kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn và công bố độc thân từ năm 2019.