Việt Anh - Quỳnh Nga sau khi công khai yêu, ngày càng tình tứ

Từ khi xác nhận chuyện tình cảm vào giữa tháng 7, Việt Anh và Quỳnh Nga sánh đôi tại các sự kiện, đi du lịch, chơi thể thao và thực hiện những bộ ảnh kỷ niệm.
Sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai hẹn hò vào giữa tháng 7. Từ thời điểm đó, cả hai thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng cũng như chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Trong loạt ảnh mới được Việt Anh đăng tải để chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga, nam diễn viên ôm eo bạn gái, trao cho cô ánh mắt tình cảm. Bộ ảnh được thực hiện trước đó ít ngày, nhân dịp sinh nhật của cả hai.
Việt Anh và Quỳnh Nga có ngày sinh nhật chỉ cách nhau một ngày. Khi còn là bạn bè, hai người thường tổ chức sinh nhật chung.
Năm nay, những khoảnh khắc thân mật được chia sẻ công khai khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.
Không chỉ thể hiện tình cảm trong những khoảnh khắc đời thường, Việt Anh và Quỳnh Nga còn rủ nhau thực hiện các bộ ảnh để ghi dấu chặng đường mới trong mối quan hệ.
Quỳnh Nga từng cho biết Việt Anh vốn không thích chụp ảnh nhưng vẫn cố gắng chiều theo sở thích của bạn gái.
Du lịch là một trong những hoạt động thường xuyên của Việt Anh và Quỳnh Nga kể từ khi công khai tình cảm.
Đầu tháng 8, hai người có chuyến đi hơn một tuần tại Trung Quốc. Những chuyến đi không chỉ giúp cặp đôi có thời gian riêng tư mà còn là dịp để cả hai ghi lại thêm nhiều hình ảnh chung.
Bên cạnh các chuyến du lịch, Việt Anh và Quỳnh Nga còn cùng tham gia những hoạt động thể thao. Trước sinh nhật, cả hai được nhóm bạn thân tổ chức tiệc sớm khi cùng tham gia một giải pickleball tại Đà Nẵng.
Quỳnh Nga từng chia sẻ rằng cô quyết định công khai mối quan hệ khi cảm nhận được sự nghiêm túc và chắc chắn từ Việt Anh. Theo nữ diễn viên, bạn trai thậm chí còn mong muốn xây dựng gia đình hơn cô.
Cả hai cùng hướng tới mối quan hệ lâu dài và đã góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám cưới.
Quỳnh Nga cũng cho biết cả cô và Việt Anh đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên không quá đặt nặng hình thức. Điều họ hướng tới là một cuộc sống bình yên và đồng hành cùng nhau.
Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng hoạt động với vai trò ca sĩ trước khi nổi tiếng qua phim Lập trình cho trái tim. Sau đó, cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình như Về nhà đi con, Sinh tử. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và giành quán quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2024. Nữ diễn viên từng kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn và công bố độc thân từ năm 2019.
Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh được khán giả biết đến từ Chạy án, sau đó ghi dấu qua Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Trước khi đến với Quỳnh Nga, anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con riêng.