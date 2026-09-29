Bạch Xà đẹp nhất màn ảnh: Bỏ hào quang ra nước ngoài, U60 độc thân kín tiếng

Thời hoàng kim, nữ diễn viên này được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, ma mị, buồn man mác.

Vương Tổ Hiền đảm nhận vai Bạch Tố Trinh (Bạch Xà) trong phim điện ảnh Thanh Xà năm 1993 của đạo diễn Từ Khắc. Vẻ đẹp đậm chất ma mị, sắc sảo và quyến rũ của nữ diễn viên được khán giả đánh giá là phù hợp nhất với vai diễn này mà đến nay chưa ai vượt qua được.

Biểu tượng sắc đẹp màn ảnh Hong Kong

Sinh năm 1967, Vương Tổ Hiền bước vào ngành giải trí từ khi còn trẻ. Năm 1987, tên tuổi của cô bứt phá sau khi đảm nhận vai Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn đóng cùng Trương Quốc Vinh. Tác phẩm trở thành một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiên quan tứ phúc, Thần bài, Họa bì, Âm dương pháp vương...

Tạo hình Vương Tổ Hiền khi đóng vai Bạch Xà.

Vai diễn Bạch Xà trong phim điện ảnh Thanh Xà (1993) cũng là một dấu mốc khó quên trong sự nghiệp Vương Tổ Hiền. Vẻ ngoài cuốn hút mang một chút u sầu ám ảnh giúp cô được mệnh danh là “Bạch Xà đẹp nhất màn ảnh”.

Không chỉ đóng phim, Vương Tổ Hiền thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, áp phích quảng cáo và sự kiện lớn. Nhan sắc đặc trưng với mái tóc dài, đôi mắt buồn và khí chất dịu dàng giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Vương Tổ Hiền từng là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hong Kong.

Năm 2004, Vương Tổ Hiền tham gia bộ phim cuối cùng là Mỹ lệ Thượng Hải. Sau đó, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ để chuyển sang Canada sinh sống. Kể từ đó, cô gần như biến mất khỏi các hoạt động của showbiz.

Sống độc thân sau 2 lần yêu bị lừa dối

Dù giải nghệ nhiều năm, Vương Tổ Hiền vẫn nhận được quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên có đời tư kín tiếng, ít giao du bạn bè. Cô thỉnh thoảng chia sẻ một vài hình ảnh trên mạng xã hội về cuộc sống của mình tại Canada.

Về đời tư, nữ diễn viên từng có hai mối tình với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc và ca sĩ Tề Tần. Tuy nhiên, cả hai lần cô đều bị lừa dối bởi những người đàn ông đã có gia đình.

Sau những biến cố tình cảm, cô lựa chọn cuộc sống độc thân. Vương Tổ Hiền không kết hôn và không sinh con. Những năm qua, cô dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng, công việc kinh doanh và các hoạt động liên quan đến sức khoẻ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Vương Tổ Hiền đang điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe và tinh thần tại Canada.

Nhan sắc ở tuổi U60 của Vương Tổ Hiền.

Ở tuổi 59, nữ diễn viên vẫn giữ được nét dịu dàng và thần thái của minh tinh, song một số khán giả nhận xét gương mặt Vương Tổ Hiền có nhiều thay đổi so với thời trẻ, thậm chí đặt nghi vấn cô lạm dụng thẩm mỹ. Tuy nhiên nữ diễn viên phủ nhận, nói rằng bản thân rời khỏi giới giải trí quá lâu, khán giả luôn nhớ tới hình ảnh thời trẻ nên không thể chấp nhận việc cô đã già đi và nhan sắc thay đổi.

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng diện mạo của nữ diễn viên thay đổi sau một tai nạn. Tuy nhiên, Vương Tổ Hiền không xác nhận.

Trong thời gian giải nghệ, Vương Tổ Hiền nhiều lần được mời trở lại đóng phim nhưng cô đều từ chối với lý do muốn có cuộc sống bình lặng.

“Quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình, tôi đã dành cho khán giả. Tôi trân trọng tình yêu thương của mọi người nhưng không có ý định trở lại”, nữ diễn viên nói.