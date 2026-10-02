Gương mặt đại mỹ nhân của "bạn gái" Jungkook là sự giả dối?

Diện mạo của mỹ nhân sinh năm 2K1 này đang gây tranh luận trái chiều khắp MXH.

Ngày 1/10, tờ KoreaBoo đưa tin nhan sắc của Winter (aespa) đang là tâm điểm trên mạng xã hội. Trên diễn đàn Pann, 1 số netizen chỉ ra dấu hiệu "bạn gái tin đồn" của Jungkook đã phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, trong 1 khoảnh khắc Winter ngẩng mặt lên khi thực vũ đạo, cư dân mạng đã soi ra hình dáng xương hàm của nữ idol trông không tự nhiên, có sẹo lờ mờ bên dưới đường viền hàm. "Hình dáng xương hàm ấy chỉ có khi bạn gọt hàm quá nhiều. Visual đại mỹ nhân tự nhiên của cô ấy là sự giả dối", chủ bài đăng viết.

Gương mặt hoàn hảo của Winter (aespa) bị nghi "dao kéo". Cô được cho là đã thẩm mỹ gọt hàm. Ảnh: X



Khi tranh cãi xoay quanh diện mạo của Winter ngày càng trở nên gay gắt, kéo theo không ít bình luận khó nghe nhắm vào nữ idol, người hâm mộ đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cô. Fan aespa đăng tải loạt hình ảnh so sánh đường nét xương hàm của Winter với người bình thường, qua đó cho rằng cấu trúc gương mặt của nữ ca sĩ không hề bất thường như những gì đang bị bàn tán trên mạng.

Ngoài ra, người hâm mộ còn ghép lại loạt ảnh góc nghiêng của Winter từ nhỏ đến khi trưởng thành để chứng minh đường nét gương mặt của cô đã sắc sảo từ bé. Qua những hình ảnh này, fan cho rằng Winter vốn sở hữu visual nổi bật từ trong trứng nước và bác bỏ những đồn đoán cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, một số fan cũng chỉ ra rằng những dấu vết bị cư dân mạng gọi là “sẹo” dưới đường viền hàm của Winter thực chất có thể chỉ là ánh sáng phản chiếu từ các chi tiết đính đá trên phần cổ áo của chiếc váy mà cô mặc.

Đáng chú ý, Winter không phải thành viên duy nhất của aespa từng vướng những lời đồn đoán liên quan đến việc thay đổi diện mạo. Trước đó, Ningning cũng từng bị cư dân mạng soi xét và đặt nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt.

Người hâm mộ bảo vệ, so sánh ảnh xương hàm của Winter với người bình thường để chứng minh không có sự khác biệt. Ảnh: X.

Không dừng lại ở đó, người hâm mộ còn ghép lại loạt ảnh Winter từ nhỏ đến khi trưởng thành, đặc biệt là những khoảnh khắc chụp góc nghiêng, để chứng minh nữ idol xinh tự nhiên. Ảnh: X.

Winter sinh năm 2001, là thành viên của nhóm nhạc "đại mỹ nhân" aespa. Cô hiện là 1 trong những nữ idol thế hệ gen 4 được yêu thích nhất hiện nay vì sở hữu nhan sắc vô thực như tuyệt tác AI tạo ra và thần thái kiêu kỳ, ngọt ngào cuốn hút. Với dường nét ngũ quan hoàn mỹ trời ban, Winter được nhận xét xinh như búp bê sống.

Gương mặt nhỏ, đường nét thanh thoát, sống mũi cao cùng đôi mắt to khiến Winter nhiều lần được ví sở hữu vẻ đẹp như nhân vật AI. Ảnh: Instagram.

Về đời tư, tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò Winter. Cư dân mạng đã “đào” được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT.

Hình xăm đôi của Jungkook - Winter đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: X

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, 1 bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ 1 bộ phận khán giả, chịu “biển đen im lặng” trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm của cặp ca sĩ đình đám trở thành chủ đề nóng suốt thời gian qua, kéo theo sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng fan.

Nguồn: KoreaBoo



