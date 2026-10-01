Đã rõ mối quan hệ của "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung và Song Kang

Kim Yoo Jung vừa có động thái quyết liệt khi liên tục bị gán ghép với bạn diễn Song Kang.

Kim Yoo Jung - Song Kang từng gây sốt khắp châu Á với bộ phim My Demon vào năm 2023. Sau dự án, cả hai vướng nghi vấn phim giả tình thật vì có tương tác vô cùng thân thiết. Trong các buổi quảng bá, Kim Yoo Jung - Song Kang liên tục cười đùa riêng và hướng ánh mắt về phía đối phương. Điều này khiến dân tình cho rằng 2 diễn viên trẻ có tình ý với nhau. Với ngoại hình xuất sắc và chemistry bùng nổ, không ít netizen bày tỏ mong muốn cặp đôi màn ảnh nên duyên ngoài đời thật.

3 năm qua, khán giả yêu thích Kim Yoo Jung - Song Kang không ngừng "ship" 2 nghệ sĩ. Họ liên tục thả gif hình ảnh tình cảm trên phim giữa "em gái quốc dân" và bạn diễn điển trai vào phần bình luận mỗi khi Kim Yoo Jung đăng bài mới lên trang cá nhân. Đến ngày 30/9, tờ KoreaBoo cho biết Kim Yoo Jung đã thẳng tay tắt phần bình luận ảnh gif trên Instagram cá nhân của mình. Động thái của nữ diễn viên gen Z gây bàn tán xôn xao. Theo nhiều người, Kim Yoo Jung dường như chịu hết nổi các fan chuyên ghép đôi, thả gif vô tội vạ vào các bài đăng của cô mà không tâm đến nội dung. Bên cạnh đó, cũng có netizen cho rằng hành động này của Kim Yoo Jung vừa ngăn chặn fan ghép đôi bất chấp, vừa vạch rõ mối quan hệ với Song Kang.

Kim Yoo Jung - Song Kang được dân tình "đẩy thuyền" suốt 3 năm qua. Ảnh: X.

Để ngăn chặn fan ship cặp đôi bất chấp, liên tục spam gif Song Kang vào Instagram, nữ diễn viên đã tắt chức năng bình luận ảnh gif trên trang cá nhân. Qua đó, cô cũng vạch rõ mối quan hệ với Song Kang, ngầm khẳng định giữa họ chỉ có tình đồng nghiệp. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 2/2025, "em gái quốc dân" vướng nghi vấn cùng nam diễn viên Kim Do Hoon sang Nha Trang du lịch. Ngay sau khi tin đồn Kim Yoo Jung hẹn hò Kim Do Hoon phủ sóng truyền thông, công ty quản lý của 2 nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Đại diện cho biết 2 ngôi sao đi du lịch cùng đoàn phim sau khi quay xong Dear X chứ không có chuyện họ hẹn hò riêng tư.

Hình ảnh Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon được bắt gặp ở sân bay Cam Ranh. Ảnh: X.

Cặp sao phủ nhận có mối quan hệ tình ái. Ảnh: X.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Hàn khi mới 4 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhí ăn khách nhất xứ kim chi sau khi xuất hiện ở loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Dongyi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Những năm gần đây, Kim Yoo Jung gây tiếng vang lớn với những vai diễn thành công trong các bộ phim như Mây Họa Ánh Trăng, My Demon... Nhờ đó, địa vị trong làng giải trí của cô ngày càng được củng cố.

Trong khi đó, Song Kang sinh năm 1994, được nhiều khán giả khắp châu Á biết đến qua các bộ phim ăn khách như My Demon, Nevertheless, Sweet Home, Love Alarm 2, Navillera...

Kim Yoo Jung và Song Kang đều là những sao trẻ nổi bật tại Kbiz. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo