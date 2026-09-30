Cậu bé theo mẹ bán vé số, sống trong nhà 11m2 giờ trở thành nam thần nghìn tỷ, đóng 2 phim tranh giải Oscar

Từ câu bé có gia cảnh khó khăn đến diễn viên Việt sở hữu bộ sưu tập vai diễn đáng ngưỡng mộ.

Tuấn Trần sinh năm 1992, từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sài Gòn. Cơ duyên đưa Tuấn Trần đến với nghệ thuật xuất hiện khá tình cờ sau khi tham gia một cuộc thi nét đẹp sinh viên. Sở hữu chiều cao nổi bật, nam diễn viên bắt đầu làm mẫu ảnh rồi được mời đi casting phim.

Năm 2014, Tuấn Trần có vai diễn đầu tiên trong Mùa Oải Hương Năm Ấy. Những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên hoạt động khá chăm chỉ, góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và từng bước làm quen với công việc diễn xuất.

Bước ngoặt lớn đến với Tuấn Trần khi anh hợp tác với Trấn Thành trong Bố Già. Từ phiên bản web-drama đến bản điện ảnh, vai Quắn giúp nam diễn viên có cơ hội thể hiện nhiều màu sắc diễn xuất hơn. Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu 427 tỷ đồng và đưa tên tuổi Tuấn Trần đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Vai Quắn trong Bố Già giúp Tuấn Trần một bước thành sao

Bố Già cũng từng được Việt Nam lựa chọn gửi tham dự Oscar lần thứ 94 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Dù không lọt vào danh sách đề cử chính thức, việc góp mặt trong một tác phẩm được lựa chọn đại diện điện ảnh Việt Nam tại Oscar vẫn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Tuấn Trần.

Sau Bố Già, Tuấn Trần tiếp tục có một cột mốc quan trọng với vai Dương trong Mai. Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Với Tuấn Trần, vai diễn Dương giúp anh tiếp tục duy trì sức hút sau thành công của Bố Già, đồng thời cho thấy nam diễn viên không chỉ có thể đảm nhận những nhân vật mang màu sắc hài hước.

Bên cạnh đó, sự nghiệp điện ảnh của Tuấn Trần khiến nhiều người ngưỡng mộ với loạt dự án đạt doanh thu trăm tỷ như Đất Rừng Phương Nam, Mang Mẹ Đi Bỏ, Báu Vật Trời Cho,...

Sức nóng tên tuổi của Tuấn Trần được duy trì qua loạt phim trăm tỷ

Vừa qua, Tuấn Trần tiếp tục góp mặt trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Bộ phim được Việt Nam lựa chọn làm đại diện gửi tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Đây là lần thứ 2 Tuấn Trần vinh dự góp mặt trong dự án đại diện điện ảnh Việt ở giải thưởng phim danh giá nhất thế giới.

Tuấn Trần là diễn viên Việt đóng 2 phim được cử tranh giải Oscar

Nhìn vào hình ảnh Tuấn Trần hiện tại, không nhiều người nghĩ nam diễn viên từng có một tuổi thơ khá cơ cực. Trước khi trở thành nam thần màn ảnh, liên tục xuất hiện trong những bộ phim trăm tỷ, Tuấn Trần từng là cậu bé theo mẹ đi bán vé số và lớn lên trong một một xóm lao động nghèo.

Tuấn Trần từng chia sẻ với truyền thông khi anh khoảng 3-4 tuổi, mẹ phải đưa con trai theo trong những buổi đi bán vé số. Thời điểm ấy, ba đi làm, anh trai đi học nên không có ai ở nhà trông Tuấn Trần. Cậu bé khi đó chưa hiểu nhiều về chuyện mưu sinh, chỉ biết chạy theo mẹ, cầm những tờ vé số và mời khách mua.

Gia đình Tuấn Trần khi ấy sống trong một căn nhà chỉ khoảng 11m2. Không gian chật hẹp khiến cả gia đình phải xoay xở để sinh hoạt. Những ký ức này sau nhiều năm vẫn được nam diễn viên nhắc lại như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mình.

Hoàn cảnh cơ cực là động lực giúp Tuấn Trần trưởng thành sớm

"Mẹ luôn là người đặc biệt quan trọng đối với tôi, bây giờ khi đã trưởng thành rồi nhưng tôi vẫn sống cùng mẹ. Với mỗi việc tôi làm mẹ đều nói: 'Con cứ làm đi. Mẹ ủng hộ', điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Mẹ là một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhưng tôi biết sau những câu 'không sao đâu' là sự trăn trở của mẹ. Cho nên tôi thường giấu mẹ khi gặp khó khăn trong quá trình làm phim, tôi không muốn mẹ phải lo lắng" - Tuấn Trần trải lòng.

Có lẽ cũng vì từng chứng kiến mẹ vất vả từ khi còn nhỏ, Tuấn Trần luôn dành cho mẹ sự quan tâm đặc biệt. Khi sự nghiệp dần ổn định, một trong những điều Tuấn Trần muốn làm đầu tiên là thay đổi không gian sống cho mẹ. Nam diễn viên sau đó mua một căn nhà mới rộng rãi hơn, có phòng riêng cho các thành viên và nhiều tiện nghi mà gia đình trước đây không có.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Tuấn Trần đã mua được nhà lớn để gia đình sinh sống

Ảnh: FBNV