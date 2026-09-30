Nữ diễn viên đóng phim trăm tỷ của Trấn Thành giờ bán lẩu vịt ở phường Chánh Hưng, TP.HCM

Nữ diễn viên thường giao vai phụ nhưng mỗi khi trao cơ hội đều để lại điểm nhấn đặc biệt. Song song với công việc diễn xuất thì cô còn buôn bán kiếm thêm thu nhập.

Ngọc Hoa sinh năm 1993, từng được biết đến sau khi giành quán quân Học Viện Danh Hài năm 2016. Tuy nhiên, danh hiệu này không lập tức giúp cô có một sự nghiệp thuận lợi. Sau cuộc thi, nữ diễn viên từng rơi vào cảnh ít show, thậm chí nghĩ rằng bản thân không có duyên với nghề và quay lại học Marketing.

Cơ hội của Ngọc Hoa đến theo một cách khá tình cờ. Cô từng nhận lời diễn phụ cho Hồng Thanh trong một cuộc thi. Không ngờ những lần xuất hiện ở vị trí "vai phụ" lại giúp nữ diễn viên được khán giả chú ý. Từ đó, Ngọc Hoa dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án hài, đặc biệt với lối diễn tự nhiên, hoạt náo và khả năng tạo tiếng cười.

Ngọc Hoa từng chiến thắng ở cuộc thi Học Viện Danh Hài 2016

Một trong những dự án giúp tên tuổi Ngọc Hoa được biết đến rộng rãi hơn là Gia Đình Cục Súc của Võ Tấn Phát. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Cậu Út Cậu Con Cúc và nhiều web-drama, chương trình giải trí khác.

Đến năm 2026, Ngọc Hoa có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi góp mặt trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Cô đảm nhận vai Cúc, thuộc nhóm nhân vật mang màu sắc hài hước trong phim. Dù không phải tuyến chính, sự xuất hiện của Ngọc Hoa vẫn được khán giả chú ý nhờ cách diễn giàu năng lượng. Thỏ Ơi!! sau khi ra rạp nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé và đạt doanh thu 449 tỷ đồng.

Ngọc Hoa góp mặt trong dự án Thỏ Ơi!! của Trấn Thành

Nếu sự nghiệp của Ngọc Hoa được xây dựng bằng những vai diễn mang đến tiếng cười thì phía sau màn ảnh, nữ diễn viên lại có một câu chuyện đời khá đặc biệt.

Ngọc Hoa mất mẹ từ khi còn học lớp 1. Sau đó, cô được hai người bác ruột nuôi dưỡng. Một người lo việc học hành, người còn lại chăm sóc cô như con ruột. Chính hoàn cảnh này khiến gia đình từng định hướng Ngọc Hoa theo một công việc ổn định thay vì nghệ thuật.

Cũng vì vậy, Ngọc Hoa từng giấu gia đình chuyện mình đi diễn trong nhiều năm. Có thời điểm cô hoạt động nghệ thuật khoảng 7 năm nhưng người thân vẫn không biết cô thực sự làm diễn viên. Nữ diễn viên từng nói với gia đình rằng mình làm Marketing, còn việc đi diễn được giữ như một phần riêng của cuộc sống.

"Bác không muốn cháu mình theo nghệ thuật nên tôi chỉ lén đi làm, nói dối mình làm Marketing. Bác vẫn nghĩ là tôi làm nghề chơi vui thôi, còn công việc chính vẫn là Marketing. Vì bác cũng lớn tuổi nên không dùng mạng xã hội, cũng ít khi xem ti vi lắm. Hàng xóm có kể thì bác nói bé Hoa nó đi chơi thôi. 7 năm trời tôi lên ti vi mà bác không hề biết tôi theo nghề", Ngọc Hoa trải lòng.

Ngọc Hoa được bác ruột nuôi lớn

Năm 2023, cô kết hôn với Hà Phụng - một nhân viên quay phim. Hai người sau đó có con trai tên Coca. Từ một diễn viên trẻ miệt mài tìm cơ hội trong nghề, Ngọc Hoa hiện phải cân bằng giữa lịch diễn, gia đình và việc chăm sóc con nhỏ.

Bên cạnh việc nhận phim và các dự án giải trí, Ngọc Hoa mở bán lẩu vịt nấu chao tại phường Chánh Hưng, TP.HCM. Công việc kinh doanh trở thành một nguồn thu nhập khác bên cạnh nghề diễn, đồng thời cho thấy cuộc sống của nữ diễn viên hiện tại không chỉ xoay quanh phim trường.

Đây cũng là hình ảnh khá khác với Ngọc Hoa trên màn ảnh. Nếu trước đây khán giả thường gặp cô trong những vai phụ tạo tiếng cười, hiện tại nữ diễn viên vừa làm mẹ, vừa đi diễn và tự mình kinh doanh.

Ngọc Hoa hiện tại vừa đi diễn vừa mở quán lẩu vịt nấu chao để kinh doanh thêm

Chồng Ngọc Hoa là nhân viên quay phim

Ảnh: FBNV