Sự trở lại của Kim Soo Hyun

Có thể nói rằng cửa tái xuất showbiz, lấy lại sự nghiệp cùng danh tiếng của Kim Soo Hyun đang dần trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

Vào sáng sớm ngày 30/9, nam diễn viên Kim Soo Hyun đã khởi hành từ sân bay Incheon, Hàn Quốc để đến Philippines. Tài tử sinh năm 1988 sẽ dự sự kiện của thương hiệu BENCH tại đây - thương hiệu đã không bỏ rơi anh giữa bão tố đời tư, được anh lựa chọn để tái xuất showbiz.

Sau hơn 1 năm rưỡi ở ẩn vì nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên, Kim Soo Hyun đã từng bước trở lại. Tại sân bay, nam diễn viên diện cả cây đồ đen đơn giản nhưng cuốn hút. Dù còn khá gầy nhưng Kim Soo Hyun đã lấy lại được thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Đáng chú ý hơn cả là sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Ngay từ lúc sáng sớm, họ đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị sẵn hoa cùng quà trao cho Kim Soo Hyun, và nam diễn viên cũng nồng nhiệt đáp lại tình cảm này. Có thể nói rằng cửa tái xuất showbiz, lấy lại sự nghiệp cùng danh tiếng của Kim Soo Hyun đang dần trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

Kim Soo Hyun nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ ở sân bay Incheon. Clip: Kpopit

Nam diễn viên 38 tuổi cúi chào truyền thông và người hâm mộ. Ảnh: Newsen

Dù còn khá gầy nhưng thần sắc của Kim Soo Hyun rất tốt. Ảnh: Newsen

Nam diễn viên diện cả cây đồ đen đơn giản nhưng cuốn hút. Ảnh: Newsen

Anh đến Philippines để dự sự kiện của thương hiệu thời trang BENCH. Ảnh: Newsen

Có thể nói rằng cửa tái xuất showbiz, lấy lại sự nghiệp cùng danh tiếng của Kim Soo Hyun đang dần trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Ảnh: Newsen

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên của Kim Se Ui đã diễn ra vào ngày 11/9.

Vào ngày 7/9 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards.

Tài tử sinh năm 1988 trở lại mạnh mẽ sau ồn ào. Ảnh: X

Nguồn: Newsen



