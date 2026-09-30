"Cú twist" không ai ngờ trong vụ diễn viên K. bị tố bỏ rơi bạn gái đang mang thai

Trước đó, nam diễn viên K. đã bị khán giả và người trong ngành quay lưng.

Vào ngày 28/9 Tòa án quận Suwon, chi nhánh Anyang đã tuyên án cô "A" 2 năm tù giam với các tội danh bao gồm quấy rối và lan truyền thông tin sai lệch về nam diễn viên "K". Cô A cũng phải hoàn hoàn thành 40 giờ tham gia chương trình điều trị chứng quấy rối. Phán quyết này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong vụ tranh cãi lần đầu tiên được công khai vào năm 2021, khi cô A đưa ra những cáo buộc gây chấn động về mối quan hệ trước đây của cô với nam diễn viên K - được xác định là Ko Se Won.

Theo bằng chứng được xem xét trong phiên tòa, cô A đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Ko Se Won sau khi mối quan hệ của họ kết thúc. Tòa án đã xác nhận 54 trường hợp liên lạc riêng biệt. A cũng đã liên lạc với mẹ của Ko Se Won 8 lần, tiếp tục tiếp cận những người có liên quan đến anh ta bất chấp việc mối quan hệ của họ đã kết thúc. Tuy nhiên, vụ án không chỉ dừng lại ở việc liên lạc không mong muốn. A bị cáo buộc nhiều lần đăng tải những cáo buộc sai sự thật về Ko Se Won trên mạng.

Người phụ nữ tên A đã bị kết án 2 năm tù giam với các tội danh bao gồm quấy rối và lan truyền thông tin sai lệch về nam diễn viên Ko Se Won. Ảnh: X

Cụ thể, cô A đăng tải 10 bài viết trực tuyến cáo buộc Ko Se Won đã tấn công tình dục cô, khiến cô mang thai, sau đó cô bị sảy thai và bị anh bỏ rơi. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã xem xét bằng chứng liên quan đến những cáo buộc nghiêm trọng nhất. Tòa án xác định rằng những lời khai của cô A về việc mang thai, sảy thai và cưỡng bức quan hệ tình dục không phù hợp với bằng chứng khách quan.

Bằng chứng được xem xét bao gồm hồ sơ bệnh án phụ khoa, kết quả siêu âm, phản hồi chính thức đối với các câu hỏi thực tế, đánh giá chuyên gia từ Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc và các đoạn hội thoại được ghi âm có liên quan. Sau khi xem xét các tài liệu đó, tòa án kết luận rằng những cáo buộc mà cô A liên tục lan truyền trên mạng không phù hợp với sự thật đã được xác lập.

Các bằng chứng cho thấy những cáo buộc mà cô A liên tục lan truyền trên mạng không phù hợp với sự thật đã được xác lập. Ảnh: bnt

Cô A lần đầu tiên đưa vụ tranh chấp ra công chúng vào năm 2021 thông qua một bài đăng trực tuyến với tiêu đề đề cập đến một diễn viên tên “K”, người mà cô mô tả là “hoàng tử của các bà nội trợ”. Trong bài đăng, cô A tuyên bố mình đã mang thai với nam diễn viên K, bị sảy thai và sau đó bị bỏ rơi. Cô cũng cáo buộc nam diễn viên K sở hữu những bức ảnh khỏa thân của cô và cho rằng khi cô yêu cầu bằng chứng chứng minh chúng đã bị xóa, anh ta đã đe dọa tố cáo cô vì tội hăm dọa trước khi chặn cô.

Nam diễn viên K được cho là Ko Se Won - sinh năm 1977, góp mặt trong nhiều phim hot như Thư Ký Kim Sao Thế?, Hoàng Hậu Cuối Cùng, 3 Anh Em, Chị Gái Lọ Lem... Những cáo buộc sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng. Tuy nhiên, việc liên lạc và các bài đăng trực tuyến liên quan đến Ko Se Won được cho là vẫn tiếp tục sau đó, cuối cùng trở thành một phần của vụ án hình sự dẫn đến bản án tù của A.

Phía Ko Se Won được cho là đang chuẩn bị khởi kiện dân sự chống lại A một cách riêng biệt, tách khỏi các thủ tục tố tụng hình sự. Nam diễn viên dự định đòi bồi thường thiệt hại do hành vi quấy rối và phát tán thông tin sai lệch lặp đi lặp lại gây ra.

Ko Se Won sẽ khởi kiện yêu cầu bồi thường. Ảnh: Yonhap

Vụ án này đặc biệt quan trọng vì phán quyết của tòa án không chỉ đơn thuần xác định rằng A đã liên lạc với Go Se Won quá mức. Bằng chứng được trình bày trong phiên tòa đã trực tiếp bác bỏ những cáo buộc gây tổn hại nghiêm trọng liên quan đến tấn công tình dục, mang thai và sảy thai đã đeo bám nam diễn viên Ko Se Won trong nhiều năm.

Sau khi lấy lại được sự trong sạch, Ko Se Won đã đăng tải 1 lá thư lên trang cá nhân. Anh trải lòng: "Mặc dù mất một thời gian dài, người theo dõi đã đăng tải thông tin sai lệch trên mạng đã bị kết án 2 năm tù vì vi phạm Đạo luật Trừng phạt Hành vi Theo dõi và tội phỉ báng bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật, và đã bị tạm giam tại tòa. Tất cả các cáo buộc đều được chứng minh là sai sự thật, và do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, người phạm tội đã bị kết án tù. Từ lúc nộp đơn khiếu nại đến lúc tuyên án mất khá nhiều thời gian, nên cuối cùng tôi đã phải nghỉ ngơi một thời gian dài ngoài ý muốn. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng do sự cố ngoài ý muốn này. Tôi hy vọng trường hợp của tôi sẽ giúp ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra với người khác trong tương lai, và tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã chờ đợi trong thời gian dài vừa qua. Tôi sẽ gặp lại bạn trong tình trạng tốt hơn. Tôi hy vọng bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến lúc đó".

Nam diễn viên viết tâm thư sau khi được minh oan. Ảnh: Instagram

Ko Se Won sinh năm 1977 góp mặt trong nhiều phim hot như Thư Ký Kim Sao Thế?, Hoàng Hậu Cuối Cùng, 3 Anh Em, Chị Gái Lọ Lem... Tuy nhiên, nam diễn viên đã vắng bóng hoàn toàn khỏi các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và các vở nhạc kịch trong suốt những năm qua. Tên anh cũng không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của Hunus Entertainment.

Năm ngoái, Ko Se Won mở Instagram cá nhân để cập nhật cuộc sống. Tuy nhiên sau 5 bức ảnh, nam diễn viên cũng im hơi lặng tiếng. Hiện chưa rõ liệu Ko Se Won đã giải nghệ hoàn toàn hay chỉ tạm nghỉ trước khi tìm được cơ hội phù hợp để quay trở lại showbiz.

Ko Se Won trong Thư Ký Kim Sao Thế?. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo