Bùng nổ tin “ngọc nữ phông bạt” đã cưới bí mật và mang thai

Ngoại hình chênh lệch của "ngọc nữ phông bạt" và thiếu gia nghìn tỷ cũng khiến cho công chúng không khỏi xôn xao.

Cách đây ít ngày, nữ minh tinh nổi tiếng Thái Lan Due Arisara đã gây xôn xao MXH châu Á khi nhận lời cầu hôn của thiếu gia nghìn tỷ Woody Lamsam. Tới sáng 29/9, tờ Line Today đưa tin, Due Arisara - Woody được cho là đã bí mật cử hành hôn lễ trong nội bộ gia đình với nhau. Thậm chí, nữ diễn viên 9X còn dính luôn tin đã mang thai cho bạn trai thiếu gia.

Nghi vấn mang bầu, bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ động thái mới nhất của Due Arisara - Woody. Theo nguồn tin, cặp đôi kiều nữ - đại gia vừa tới 1 ngôi chùa làm công đức. Trong đó, truyền thông cùng công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào tờ giấy ghi tên những người tới chùa cúng dường. Tại đây, nữ ngôi sao Yes or No đã sử dụng tên Due Arisara Lamsam thay vì cái tên hay dùng là Due Arisara Thongborisut. Việc người đẹp sinh năm 1990 chuyển sang họ Lamsam của thiếu gia Woody cho thấy nhiều khả năng cô đã kết hôn với vị tỷ phú này và chính thức được bước chân vào gia tộc lừng lẫy xứ chùa vàng.

Due đã chuyển sang họ Lamsan của thiếu gia Woody. Ảnh: Sanook

Ngoài ra, "thánh soi" phát hiện ra phần bụng của Due Arisara trông có phần nhô lên giống như 1 người phụ nữ đang có bầu. Truyền thông Thái Lan đồng thời cũng lục lại hình ảnh của Due vào hôm cô nhận lời cầu hôn từ thiếu gia nhà Lamsam và soi ra được phần bụng lùm lùm của nữ diễn viên này. Từ đây, nghi vấn người đẹp sinh năm 1990 đang mang thai cho thiếu gia nghìn tỷ Woody đã xuất hiện bùng nổ khắp mạng xã hội xứ chùa vàng. Song song với đó, cũng có ý kiến cho rằng Due Arisara hiện tăng cân và lộ bụng mỡ chứ chưa có tin vui bầu bí.

Tính tới thời điểm hiện tại, Due Arisara vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan tới nghi vấn kết hôn bí mật và mang thai cho tỷ phú Woody Lamsam.

Due liên tục lộ phần bụng nhô lên, được cho là đang mang thai cho thiếu gia nhà tỷ phú. Ảnh: Sanook

Cách đây ít ngày, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin, doanh nhân giàu có Woody Lamsam đã cầu hôn thành công Due Arisara, chính thức đưa mối quan hệ của họ lên tầm cao mới.

Trên trang cá nhân, Due Arisara cũng hạnh phúc vỡ òa chia sẻ lại loạt khoảnh khắc được đàng trai quỳ gối cầu hôn kèm dòng thông điệp đầy ngọt ngào dành cho đối phương: "Và rồi tôi đã gặp được anh ấy... Chẳng biết bằng cách nào, mọi thứ lại thay đổi theo 1 cách đẹp đẽ nhất như vậy. Thật là 1 đặc ân to lớn khi được yêu và nhận lại tình yêu, khi tìm thấy 1 người cho tôi sự bình yên và cảm giác an toàn thoải mái như gia đình. Woody biết tôi yêu anh ấy, nhưng tôi yêu Woody nhiều hơn cả những gì mà anh ấy có thể biết. Và nếu tôi có cơ hội được lựa chọn lại 1 lần nữa thì dù là kiếp này hay kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy. Nắm tay băng qua mọi chặng đường cùng nhau. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Cảm ơn anh, anh yêu, cảm ơn vì đã chọn em vào đúng thời điểm em cảm thấy mình như vô hình trước thế giới. Cảm ơn vì đã yêu thương em 1 cách dịu dàng để em có thể nhìn nhận lại bản thân mình".

Nữ diễn viên 9X dành cho người thương cái ôm ngọt ngào sau màn cầu hôn lãng mạn như phim truyền hình. Ảnh: IGNV

Còn nhớ hồi tháng 8 năm nay, Due Arisara lần đầu công khai loạt khoảnh khắc thân mật tình tứ bên thiếu gia nhà tỷ phú. Trong ảnh, mỹ nhân 9X diện trang phục truyền thống Thái Lan và khoác tay doanh nhân Woody trong bầu không khí vô cùng ngọt ngào, khiến nhiều khán giả thầm ngưỡng mộ.

Due công khai bạn trai tỷ phú trên trang cá nhân cách đây đúng 1 tháng. Ảnh: IGNV

Được biết, Woody Lamsam có cả bố lẫn mẹ thuộc 2 gia tộc giàu có nức tiếng ở Thái Lan. Bố anh là ông chủ của MI Group Thailand, đồng thời là thành viên gia tộc Lamsam - 1 gia tộc kinh doanh gốc Hoa có tầm ảnh hưởng lớn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế xứ chùa vàng. Gia tộc Lamsam có cơ nghiệp được hình thành từ đầu thế kỷ 20 đến nay đã hơn 100 năm, bắt đầu từ kinh doanh gỗ và xay xát gạo trước khi tiến vào lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Gia tộc này chính là những người sáng lập Kasikorn Bank, hay KBank - 1 trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan. Theo hồ sơ mới nhất được Forbes cập nhật ngày 8/7/2026, KBank hiện là ngân hàng lớn thứ 3 tại xứ chùa vàng, với tổng tài sản khoảng 144 tỷ USD (4 triệu tỷ đồng). Mẹ Woody là người thừa kế gia tộc Chearavanont. Gia tộc này nắm trong tay tập đoàn CP, đồng thời hiện là gia tộc giàu thứ 2 châu Á và giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD (hơn 1,1 triệu tỷ đồng), theo Bloomberg Billionaires Index.

Bản thân Woody Lamsam đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Thái Lan với tổng vốn điều lệ lên tới gần 4,09 tỷ baht Thái (3200 tỷ đồng). Anh quản lý các dự án kinh doanh quan trọng như tòa nhà M Tower - tòa nhà văn phòng cho thuê cao cấp tại khu vực Sukhumvit, khách sạn sang trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế gần sân bay Suvarnabhumi,...

Nửa kia của Due sở hữu bản lý lịch "khủng". Ảnh: X

Trong khi đó, Due Arisara tên thật là Arisara Thongborisut, sinh năm 1990, từng tham gia diễn xuất ở nhiều tác phẩm đình đám bao gồm cả điện ảnh lẫn truyền hình như Yes or No, Chuyện Tình Xà Nữ,... Nữ nghệ sĩ từng trải qua cuộc hôn nhân với đại gia ngành bất động sản người Đài Loan (Trung Quốc) Sebastian Lee. Trong thời gian còn chung sống, cặp đôi 1 thời đã có với nhau 2 người con.

Due xác nhận ly hôn đại gia bất động sản hồi năm ngoái. Ảnh: X

Hồi tháng 3 năm ngoái, Due Arisara bại lộ chuyện phông bạt hình ảnh, sống ảo, đóng giả người giàu bằng tài sản vay mượn của bạn bè, nhưng không trả mà còn mang đi cầm cố và chiếm đoạt làm của riêng. Người vạch trần lối sống giả dối, sai trái này của Due Arisara là nữ đại gia May Wasana.

Ban đầu, May Wasana - doanh nhân trong ngành thẩm mỹ làm đẹp ở Thái Lan - đã đăng bài tìm kiếm tung tích của 1 nữ diễn viên mượn đồ không trả lên MXH. May Wasana cho biết cô đã cho người em gái kết nghĩa này của mình mượn rất nhiều món đồ xa xỉ, trong đó có cả trang sức kim cương và ngọc lục bảo, với tổng giá trị lên đến 62 triệu baht (hơn 47 tỷ đồng). Lý do là sao nữ này cần trang phục, phụ kiện đắt tiền để chụp ảnh và dự sự kiện.

Tuy nhiên, sau khi lấy được đồ, nữ diễn viên không hề có ý định trả lại. Khi bị May Wasana quyết liệt truy hỏi, người đẹp này thú nhận đã mang đồ đi cầm và không có khả năng chuộc lại. May Wasana cho biết cô đã vô cùng bàng hoàng, sốc nặng khi biết tất cả tài sản có giá trị của mình đã bị lừa gạt, chiếm đoạt.

Sau đó, May Wasana đã lên thẳng sóng truyền hình công khai danh tính người mượn đồ không trả chính là Due Arisara. Đáng phẫn nộ, ngay khi scandal nổ ra, Due Arisara đã vội vàng bay ra nước ngoài để tránh bão, thậm chí còn trêu tức May Wasana khi khoe ảnh hưởng thụ cuộc sống xa hoa lên MXH.

Cuối cùng, Due Arisara đã xuất hiện trên sóng truyền hình, qua hình thức gọi điện để xin lỗi nữ doanh nhân May Wasana. Cô thú nhận bản thân đã phông bạt hình tượng diễn viên sang chảnh, giàu có. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô không hề có ý chiếm đoạt tài sản của người chị kết nghĩa. Bản thân cô đã chi tiêu vô độ, không có nhận thức đúng đắn về tài chính và cũng là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo nên mới phải đi mượn đồ và cầm cố tài sản của May Wasana để có tiền sinh hoạt. Phía nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng cam kết sẽ sớm trả lại toàn bộ tài sản cho nữ đại gia May Wasana.

Due mất điểm trầm trọng vì ồn ào phông bạt. Ảnh: X

Nguồn: Line Today