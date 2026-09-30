Cận cảnh tổ ấm 909 tỷ đồng của vợ chồng Selena Gomez trước tin đồn ly hôn chấn động

Vợ chồng Selena Gomez - Benny Blanco đang là tâm điểm truyền thông với tin đồn ly hôn chỉ sau 1 năm kết hôn.

Vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Selena Gomez bất ngờ bị đồn đổ vỡ hôn nhân với Benny Blanco. Điều khiến dân tình hoang mang hơn nữa là chủ bài đăng còn chia sẻ video quay lại cảnh giọng ca 9X khóc nức nở trong livestream trên Instagram vào lúc rạng sáng. Khi đó, Selena Gomez nghẹn ngào tố cáo Benny Blanco phản bội cô, lén lút qua lại với TikToker 21 tuổi vào đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Vì tình nhân, Benny Blanco còn bỏ mặc Selena ở Italy rồi chạy đi nghỉ dưỡng lãng mạn cùng nữ influencer kia.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, thông tin này được xác minh là sai sự thật. Bản thân Benny Blanco cũng có hành động chia sẻ hình ảnh bánh cưới để dẹp tan tin đồn. Cặp đôi đình đám kết hôn vào ngày 27/9 (giờ Mỹ) tại Thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ, trong 1 đám cưới hoành tráng quy tụ 170 khách mời. Sau khi kết hôn, Selena Gomez và Benny Blanco xây dựng tổ ấm tại biệt thự ở Beverly Hills trị giá khoảng 35 triệu USD (909 tỷ đồng).

Đến nay, đôi vợ chồng đã kết hôn được tròn 1 năm. Ảnh: Page Six

Selena Gomez và Benny Blanco xây dựng tổ ấm tại biệt thự ở Beverly Hills trị giá khoảng 35 triệu USD (909 tỷ đồng). Ảnh: Page Six

Ảnh toàn cảnh nhìn trên từ trên cao của căn biệt thự. Ảnh: Page Six

Tổ ấm của đôi vợ chồng đình đám mang phong cách Tây Ban Nha. Ảnh: Page Six

Căn biệt thự này mang phong cách Tây Ban Nha, được cặp đôi cùng mua vào tháng 12/2024 - thời điểm họ đính hôn. Tổ ấm của Selena Gomez và Benny Blanco có đến 7 phòng ngủ, 12 phòng tắm, thư viện, phòng tập thể dục, spa và rạp chiếu phim gia đình. Tại đây cũng có những nhà tắm nắng bằng kính, 1 hồ bơi và nhiều khoảng vườn.

Chủ nhân trước kia của căn biệt thự này là đạo diễn nổi tiếng Todd Phillips. Ông mua nó với giá 17,25 triệu USD (448 tỷ đồng) vào năm 2012. Đến năm 2021, đạo diễn bán biệt thự và thu về 31 triệu USD (805 tỷ đồng). Chủ nhân của căn nhà trong giai đoạn 2021-2024 không được tiết lộ. Ngay sau khi căn biệt thự được rao bán 1 tháng, vợ chồng "công chúa Disney" đã mua liền tay.

Biệt thự được cặp đôi cùng mua vào tháng 12/2024 - thời điểm họ đính hôn. Ảnh: Page Six



Nơi đây có đến 7 phòng ngủ, 12 phòng tắm, thư viện, phòng tập thể dục, spa và rạp chiếu phim gia đình. Ảnh: Page Six



Tại đây cũng có những nhà tắm nắng bằng kính, 1 hồ bơi và nhiều khoảng vườn. Ảnh: Page Six

Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco có danh tiếng lẫn tài sản kém hơn cô rất nhiều, công khai hẹn hò vào tháng 12/2023. Sau đó, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Cuối tháng 9/2025, Selena Gomez và Benny Blanco cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello...

Cặp đôi được cho biết đã chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Ở 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, họa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Selena Gomez - Benny Blanco kết hôn vào tháng 9/2025 trong 1 đám cưới sang trọng ở California, Mỹ. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six