Thu nhập của nghệ sĩ Việt Hương, có lần "chốt đơn" kiếm lời 2 tỷ đồng

Nghệ sĩ Việt Hương không chỉ kiếm tiền bằng hoạt động nghệ thuật mà còn có nghề tay trái.

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Trên sân khấu, cô ghi dấu với hình ảnh hoạt bát, hài hước và nguồn năng lượng luôn dồi dào. Ít ai biết trước khi có được vị trí như hiện tại, nữ nghệ sĩ từng trải qua tuổi thơ khá vất vả. Từ nhỏ, cô đã sớm bươn chải, làm nhiều công việc để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Việt Hương từng đi hát tại nhà hàng, quán ăn và không ngại nhận cả những công việc lao động chân tay.

Sau khi bước vào showbiz, Việt Hương dần trở thành cái tên quen mặt trên sân khấu, màn ảnh và các chương trình giải trí. Cô không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, MC mà còn nhiều lần ngồi ghế giám khảo, cố vấn tại các gameshow. Trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ cũng góp mặt trong một số dự án điện ảnh gây chú ý như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại...

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mức cát-sê của Việt Hương từng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Trước đây, có những thông tin trong giới cho rằng nữ nghệ sĩ có thể nhận khoảng 80 triệu đồng cho một buổi ghi hình ở vị trí giám khảo gameshow. Một số nguồn tin từ giới sản xuất phim cũng từng tiết lộ cát-sê cho một vai diễn điện ảnh của cô có thể lên tới 1 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Việt Hương đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, có tên tuổi trong showbiz

Nghệ sĩ Việt Hương góp mặt trong nhiều phim điện ảnh doanh thu khủng

Tuy nhiên, đây đều là những thông tin được lan truyền hoặc chia sẻ từ các nguồn trong giới, còn Việt Hương chưa từng chính thức công bố mức thu nhập cụ thể. Dù vậy, với việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong thời gian dài, nguồn thu từ nghệ thuật của nữ nghệ sĩ được cho là không nhỏ.

Không chỉ kiếm tiền từ nghệ thuật, Việt Hương còn có hoạt động kinh doanh riêng. Sau khi nhạc sĩ Hoài Phương trở về Việt Nam sinh sống, hai vợ chồng cùng bắt tay phát triển thương hiệu bánh ngọt. Công việc này dần trở thành một trong những lĩnh vực được nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết.

Theo thông tin được công bố trên website của thương hiệu, hệ thống bánh hiện có hơn 120 loại bánh, phục vụ hơn 1.000 khách hàng mỗi ngày. Từ mô hình ban đầu, vợ chồng Việt Hương từng bước mở rộng quy mô, đưa thương hiệu xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Đáng chú ý, hệ thống hiện có 8 chi nhánh, trong đó có một cửa hàng Premium. Bên cạnh kinh doanh bánh ngọt, Việt Hương cũng từng có hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, qua đó tạo thêm nguồn thu ngoài công việc nghệ thuật.

Việt Hương có công việc kinh doanh tiệm bánh với 8 chi nhánh khắp TP.HCM

Bất động sản cũng là lĩnh vực Việt Hương từng chia sẻ khá thẳng thắn. Nữ nghệ sĩ cho biết cô bắt đầu dành dụm tiền để kinh doanh, đầu tư từ khi tên tuổi được biết đến rộng rãi hơn. Đáng chú ý, Việt Hương từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chỉ sau một lần "chốt" bất động sản, cô đã có khoản lợi nhuận lên tới 2 tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nói: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng".

Dù có cuộc sống đủ đầy, Việt Hương nhiều lần khẳng định bản thân chưa bao giờ muốn ngừng làm việc. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản".

Việt Hương từng tiết lộ chốt lời bất động sản 2 tỷ đồng

Trước những lời nhận xét gọi mình là "đại gia", Việt Hương từng khiêm tốn nói: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn duy trì lịch trình làm việc đều đặn. Cô vừa xuất hiện trong các chương trình giải trí, sân khấu, phim ảnh, vừa dành thời gian cho công việc kinh doanh. Sau nhiều năm hoạt động, nữ nghệ sĩ xây dựng cho mình nhiều nguồn thu khác nhau, nhưng trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuất hiện với hình ảnh gần gũi, giản dị và tập trung vào công việc, gia đình.