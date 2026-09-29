Jisoo làm gì giữa lúc lộ cả tá hint hẹn hò với nam thần sinh năm 93?

Thay vì gây ra phản ứng tiêu cực, tin đồn hẹn hò của Jisoo và Seo Kang Joon lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng.

Jisoo (BLACKPINK) đang là tâm điểm truyền thông với nghi vấn hẹn hò nam diễn viên Seo Kang Joon. Dù để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, nhưng cặp đôi không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Giữa nghi vấn hẹn hò, Jisoo tiếp tục làm việc và tận hưởng cuộc sống. Mới đây, chị cả BLACKPINK nhân chuyến công tác tại Anh đã qua cổ vũ concert của BIGBANG cũng đang diễn ra tại London. Trong hậu trường, Jisoo tươi tắn chụp ảnh cùng những người đàn anh thân thiết một thời ở công ty YG Entertainment.

Jisoo tranh thủ đến ủng hộ những người đàn anh BIGBANG tại London, Anh Quốc. Ảnh: Instagram

Cô hiện đang đi công tác ở đảo quốc sương mù. Ảnh: Starnews

Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, như minh chứng ấm áp cho mối quan hệ lâu năm giữa 2 nhóm nhạc nổi bật nhất của YG Entertainment. Về phần BIGBANG, nhóm đã có đêm concert tại sân vận động Tottenham Hotsuper trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm mang tên XX: COSMOS, thu hút đến hơn 45.000 khán giả tham dự, chứng minh sức hút chưa bao giờ suy giảm sau 2 thập kỷ đứng trên sân khấu.

Về phần Jisoo, tin đồn cô hẹn hò Seo Kang Joon bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội sau khi những người hâm mộ tinh ý nhận thấy cả 2 ngôi sao đều đăng bài trên Instagram từ New York vào khoảng cùng thời điểm. Những lời đồn đoán càng được lan truyền rộng rãi sau khi fan "mắt cú vọ" chỉ ra Jisoo và Seo Kang Joon đeo nhẫn giống nhau. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng "thiên tài gương mặt" sinh năm 1993 đã đến tham dự concert của BLACKPINK.

Jisoo - Seo Kang Joon gây chú ý vì để hình profile mang phong cách tương tự nhau. Ảnh: X

Cặp đôi check-in New York cùng nhau...

... và đeo nhẫn giống nhau. Ảnh: X

Seo Kang Joon chưa từng tới concert của bất kỳ đồng nghiệp nào, bản thân anh chàng cũng không thích ra khỏi nhà và bị đổ mồ hôi. Thế nhưng, anh lại phá lệ tới concert ủng hộ Jisoo vào ngày thời tiết vô cùng nóng nực. Chi tiết này khiến netizen cho rằng tài tử sinh năm 1993 vô cùng trân trọng, nâng niu chị cả BLACKPINK. Ảnh: X

Nhưng không giống như những tin đồn tình cảm thông thường của người nổi tiếng, phản ứng từ người hâm mộ lại vô cùng nhiệt tình. Thay vì gây ra phản ứng tiêu cực, tin đồn hẹn hò của Jisoo và Seo Kang Joon lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng.

Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những phản ứng tích cực, gọi cặp đôi tiềm năng này là "cặp đôi nhan sắc hàng đầu". Một bình luận nổi bật nhận xét: "Nếu không có mối liên hệ nào trước đó và Seo Kang Joon đến xem concert của Jisoo, thì đó là sự thật 100%", trong khi những người khác nói đùa rằng "sẽ chẳng ai phàn nàn vì cả 2 đều đẹp trai, xinh gái đến mức khó tin".

Nhiều bình luận bày tỏ hy vọng rằng những tin đồn Jisoo - Seo Kang Joon hẹn hò sẽ trở thành sự thật. Thậm chí hàng nghìn người còn nhấn thích các bài đăng bày tỏ mong muốn 2 ngôi sao kết hôn, đồng thời hài hước bình luận rằng một cuộc hôn nhân giữa cặp đôi nhan sắc hàng đầu sẽ là một "món quà" cho thế giới. Dù vậy cho đến nay, chuyện Jisoo - Seo Kang Joon mới là nghi vấn, cả 2 ngôi sao đình đám đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop