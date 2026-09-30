Mỹ nhân mang 2 dòng máu Thái Lan và Bỉ khoe nhan sắc đẹp tựa nữ thần, chỉ thở thôi cũng sốc visual

Thời gian gần đây, mỹ nhân xứ chùa Vàng này liên tục tìm đến các thiết kế đến từ Việt Nam để diện trong những đặc biệt của mình.

Tối 27/9, lễ trao giải FEED x KHAOSOD AWARDS 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của ngành giải trí Thái Lan đã diễn ra. Ở hạng mục Actress of the Year - Film (Nữ diễn viên của năm), "ma nữ đẹp nhất xứ chùa Vàng" Mai Davika được xướng tên với vai diễn trong A Useful Ghost. Xuất hiện tại sự kiện để nhận giải thưởng đặc biệt này, nữ diễn viên đã khoác lên mình thiết kế lông vũ độc đáo của NTK Hà Thanh Việt.

Bộ váy với những khoảng hở xử lý táo bạo ở phần thân giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, không chút mỡ thừa của cô. Khi kết hợp với kiểu tóc slick-back, đường makeup sắc nét giúp Mai Davika trở nên trưởng thành, quyền lực khác hẳn vẻ đẹp ngọt ngào thường thấy.

Đám đông người hâm mộ hò reo khi nhìn thấy Mai Davika. Nguồn: X.

Tại lễ trao giải FEED x KHAOSOD AWARDS 2026, Mai Davika nhanh chóng trở thành tâm điểm với thiết kế lông vũ độc đáo của NTK Hà Thanh Việt. Bộ váy được tạo điểm nhấn bằng những khoảng hở táo bạo ở phần thân, tôn trọn vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn của nữ diễn viên. Ảnh: Instagram.

Kết hợp với kiểu tóc slick-back và layout makeup sắc nét, Mai Davika khoe vẻ đẹp trưởng thành, quyền lực và đầy cuốn hút, khác hẳn hình ảnh ngọt ngào, nữ tính thường thấy. Ảnh: Instagram.

Sinh năm 1992, Mai Davika mang trong mình 2 dòng máu Thái Lan và Bỉ. Người đẹp bắt đầu bước chân vào ngành giải trí khi mới 14 tuổi với vai trò mẫu ảnh. Ngay sau đó, cô trở thành diễn viên của đài CH7. Mai Davika hoạt động năng nổ, đóng nhiều phim, trong đó nổi tiếng nhất là Tình Người Duyên Ma. Đây cũng là tác phẩm giúp đưa tên tuổi của Mai Davika đến gần với khán giả Việt hơn. Công chúng Việt Nam cũng đặt cho Mai Davika danh xưng "ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Năm 2018, cô trở thành nữ chính trong MV Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng.

Cô nổi đình nổi đám với bộ phim Tình Người Duyên Ma. Ảnh: X.

Nhan sắc cuốn hút của Mai Davika trong MV Chạy Ngay Đi.

Mai Davika và Ter Chantavit bí mật tổ chức đám cưới thế kỷ vào tháng 9/2025. Sau hôn lễ, tài tử Ter Chantavit chấp nhận ở rể, chuyển đến biệt thự riêng có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng của Mai Davika để sống cùng cha mẹ vợ. Hiện, cặp sao tận hưởng cuộc sống tân hôn lãng mạn. Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con. Họ vừa có chuyến du lịch biển đến Việt Nam vào cuối tháng 8. Điểm dừng chân của cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng là Amanoi, khu nghỉ dưỡng siêu sang nằm bên vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.

Cặp đôi bí mật làm đám cưới vào tháng 9/2025. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath, X