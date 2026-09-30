Tình hình của "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên giữa làn sóng tẩy chay, luận tội đáng sợ chưa từng thấy

Tỉnh Bách Nhiên vừa có động thái gây chú ý giữa sức ép dư luận vô cùng khủng khiếp.

Tỉnh Bách Nhiên gần đây nổi như cồn nhờ vai nam chính "tổng tài" Loan Niệm trong bộ phim ngôn tình công sở Đầu Xuân Tươi Sáng. Thế nhưng, hào quang này đang khiến nam diễn viên và cả bạn gái ngoài đời của anh Lưu Văn gặp rắc rối. Những ngày qua, cả hai hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay dữ dội từ fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Họ bị cáo buộc mượn sức nóng của tác phẩm để PR tên tuổi và chuyện tình cảm ngoài đời của mình. Sau đó, fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng đăng tải danh sách liệt kê "18 tội trạng" của Tỉnh Bách Nhiên, rồi đồng loạt đòi hoàn tiền trên nhiều nền tảng xem phim trực tuyến để phản đối anh.

Áp lực dư luận khiến Lưu Văn sa sút tâm trạng, buồn bã. Cô phải tránh xuất hiện với Tỉnh Bách Nhiên để không gây ra thêm ồn ào. Chứng kiến tình trạng lao dốc của Lưu Văn, nhiều người thắc mắc không biết nam diễn viên hiện tại thế nào, bởi anh hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước làn sóng tẩy chay. Tuy nhiên, không lâu sau, Tỉnh Bách Nhiên đã bị phát hiện âm thầm nhấn thích một bài viết trên Xiaohongshu có nội dung: "Mong bạn không bị cuốn vào những ồn ào, trung thành với lựa chọn từ trái tim". Dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, động thái này vẫn được nhiều người cho rằng là cách nam diễn viên bày tỏ quan điểm, ngầm khẳng định anh sẽ kiên định với lựa chọn của mình, trong đó có cả việc yêu Lưu Văn và không để những ồn ào trên mạng chi phối. Đến ngày 29/9, Tỉnh Bách Nhiên đăng tải ảnh selfie ăn chocolate trên trang cá nhân, qua đó khẳng định rằng mình vẫn ổn, không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự công kích vô lý của 1 bộ phận fan cuồng thái quá.

Sự cuồng nhiệt của fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng khiến Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn - couple real ngoài đời - khốn khổ. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên bình thản, không để bản thân bị chi phối trước sức ép dư luận. Ảnh: Sina.

Tháng 12 tới đây, Đầu Xuân Tươi Sáng dự kiến khởi quay phần 2, với tên gọi Thịnh Hạ Tươi Sáng/Giữa Hạ Tươi Sáng. Cặp đôi chính của phần đầu là Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên được cho là vẫn sẽ góp mặt trong dự án mới. Tuy nhiên, với việc Tỉnh Bách Nhiên bị fan phần 1 và fan couple với Tôn Thiên "sấy khô" như hiện tại, chưa rõ nhà sản xuất sẽ tính toán kịch bản thế nào.

Đầu Xuân Tươi Sáng sẽ quay phần 2 vào cuối năm nay, nhưng nam chính lại đang hứng làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy. Ảnh: Sina.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn quen biết nhau sau khi cùng chụp ảnh quảng cáo Thất tịch cho thương hiệu Chanel vào năm 2019. Sau đó, cả hai liên tục được các tạp chí thời trang mời hợp tác và cùng nhau tạo ra những bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học. Đến năm 2022, cặp sao bị chụp lại khoảnh khắc nắm tay tình tứ trên phố và cùng trở về một khu nhà. Hình ảnh này khiến Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên chính thức lộ chuyện hẹn hò.

Sau đó không lâu, nam diễn viên được trông thấy đạp xe chở siêu mẫu hàng đầu đi chạy bộ đêm tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chia sẻ với cánh săn ảnh, hàng xóm Tỉnh Bách Nhiên xác nhận họ thường xuyên trông thấy Lưu Văn ra vào nhà của nam diễn viên. Tháng 6/2022, Lưu Văn một lần nữa bị bắt gặp đến khách sạn mà Tỉnh Bách Nhiên đang lưu trú. Dù bị lộ vô số khoảnh khắc tình cảm bên nhau, cặp sao vẫn giữ im lặng.

Năm 2023, Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên cùng nhau tham dự show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week, như 1 cách ngầm công khai mối quan hệ. Trên hàng ghế front-row, cặp đôi ngồi sát rạt, không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Tết Nguyên Đán 2024, Tỉnh Bách Nhiên theo chân Lưu Văn về Hồ Nam (Trung Quốc) để đón năm mới và ra mắt gia đình bạn gái. Một năm sau, Lưu Văn lại bị bắt gặp đến quê của Tỉnh Bách Nhiên ăn Tết với nhà người yêu. Giữa năm 2025, có nguồn tin cho biết cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn, nhưng không công bố với công chúng. Trước tin đồn đã bí mật về chung nhà, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn từ chối phản hồi.

Tỉnh Bách Nhiên có chuyện tình cảm kín đáo với siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu