"Ngọc nữ" Han Ga In rối rít xin lỗi

Chuyện gì đang xảy ra với Han Ga In đây?

Mới đây, nữ diễn viên Han Ga In đã liên tục đăng thông điệp xin lỗi trên kênh YouTube cá nhân. Lý do là bởi cô đang vấp phải 1 trong những cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp, làm hoen ố danh xưng "ngọc nữ Kbiz". Cụ thể, Han Ga In bị cáo buộc quảng cáo thực phẩm chức năng thông qua kênh YouTube.

Nữ diễn viên trần tình: "Tôi viết bài đăng này để làm rõ sự thật sau khi xác nhận những lo ngại được nêu ra liên quan đến sản phẩm được giới thiệu trên YouTube gần đây. Sản phẩm hoàn toàn do tôi tự mua bằng tiền của mình, hoàn toàn không có khoản hoa hồng hay tài trở nào. Như đã thông báo trước đó, tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng không có thông tin sai lệch nào về việc đó có phải là quảng cáo hay không. Khi nhận quảng cáo, nguyên tắc của tôi luôn là ghi rõ 'có kèm quảng cáo trả phí' để người xem có thể nhận ra đó là quảng cáo".

Han Ga In xin lỗi trước cáo buộc quảng cáo thực phẩm chức năng thông qua kênh YouTube. Ảnh: X

Dù vậy, Han Ga In thừa nhận rằng mình đã thiếu thận trọng trong quá trình giới thiệu sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Nữ diễn viên nói lời xin lỗi: "Cho dù đó là quảng cáo hay không, việc giới thiệu một sản phẩm liên quan đến sức khỏe chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân là thiếu thận trọng". Về lý do giới thiệu sản phẩm, cô giải thích: "Tôi bắt đầu mua và sử dụng sản phẩm này thường xuyên khi mức năng lượng của tôi giảm sút sau khi sinh con, và tôi đã giới thiệu nó cho người xem vì tôi cảm thấy tình trạng của mình được cải thiện".

Cô nói thêm: "Qua sự việc này, tôi nhận ra việc truyền đạt thông tin mà không kiểm chứng kỹ lưỡng, chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan là rất thiếu sót. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự nhầm lẫn và lo lắng do sự thiếu cân nhắc kỹ lưỡng của mình. Từ nay trở đi, ngay cả khi tôi đã tự mình mua và trải nghiệm một sản phẩm, tôi sẽ chỉ chia sẻ sau khi đã kiểm chứng nghiêm ngặt các thông tin khách quan. Tôi sẽ lắng nghe những ý kiến quý báu của người xem và tạo ra nội dung cẩn thận hơn nữa".

Những năm gần đây, Han Ga In không đóng phim mà tập trung vào làm YouTuber. Kênh YouTube của cô hiện đã thu hút đến 503.000 người theo dõi. Những nội dung YouTube đem đến cho Han Ga In danh tiếng và tiền bạc, nhưng cũng khiến cô gặp 1 số rắc rối. Trước khi phải xin lỗi vì cáo buộc quảng bá thực phẩm chức năng, nữ diễn viên cũng từng bị chỉ trích kịch liệt khi công khai phương pháp giáo dục "mẹ hổ", nhồi nhét con học thêm kín mít lịch.

Những năm gần đây, Han Ga In không đóng phim mà tập trung vào làm YouTuber. Ảnh: X

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Về đời tư, cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon năm 2005, khi mới 23 tuổi. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh Hàn. Thời điểm cả 2 kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là “kẻ trộm quốc dân” khi đã cướp đi nữ thần trong lòng công chúng.

Cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Theo Han Ga In, có 2 nguyên nhân khiến cô quyết định kết hôn vào thời điểm đó. Đầu tiên chính là sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí xứ Hàn vào thời điểm đó. Điều này khiến cô kết hôn sớm và rời khỏi cuộc đua. Thứ 2 là liên quan tới tuổi thơ không mấy êm đềm của Han Ga In, khi ngay từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Nữ diễn viên muốn trở thành 1 phần của gia đình ấy nên đã quyết định kết hôn.

Yeon Jung Hoon sinh năm 1978, hơn bà xã Han Ga In 4 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhờ loạt tác phẩm truyền hình đình đám bao gồm Phía Đông Vườn Địa Đàng, Bản Tình Ca Buồn,... Yeon Jung Hoon có xuất thân giàu có, được mệnh danh là 1 trong những thiếu gia ở làng giải trí Hàn Quốc. Ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi được thiết kế có hồ bơi riêng, phòng tắm hơi, sân vườn, thác nước nhân tạo… Với sở thích sưu tập siêu xe đắt tiền, Yeon Jung Hoon đã vung tiền mua hàng loạt siêu xe khủng như Mureusielrago Lamborghini, Bentley Flying Spur, Porsche Carrera GT, Ferrari F40, Ferrari 360, Benz SL65 AMG…

Đến nay, hôn nhân của cặp đôi đã bước sang năm thứ 21. Họ có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Trải qua 2 thập kỷ, Han Ga In và Yeon Jung Hoon vẫn bên nhau bền chặt, trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng ở Kbiz.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon vẫn bên nhau bền chặt. Ảnh: Dispatch

Nguồn: MyDaily