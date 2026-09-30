Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp sinh năm 1989 phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác.

Ngọc Trinh được biết đến với vai trò người mẫu và là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô bắt đầu được chú ý từ lĩnh vực thời trang, sau đó mở rộng hoạt động sang diễn xuất, kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm hoạt động, Ngọc Trinh từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, tham gia một số dự án điện ảnh và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh công việc nghệ thuật, người đẹp cũng từng đầu tư vào các mô hình kinh doanh ẩm thực tại TP.HCM.

Ngọc Trinh được biết đến với vai trò người mẫu và là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Hồi tháng 8/2026, Ngọc Trinh thông báo tạm dừng hoạt động một nhà hàng tại TP.HCM sau khoảng 2 năm kinh doanh. Trong video chia sẻ với khách hàng, nữ người mẫu cho biết cô khá buồn trước quyết định này. Tuy nhiên, sau khi cùng đội ngũ nhìn lại quá trình vận hành, cô cho rằng việc tạm dừng là cần thiết để có thời gian điều chỉnh và hoàn thiện mô hình.

Trong quá trình kinh doanh, địa điểm này nhận được cả phản hồi tích cực lẫn những góp ý từ khách hàng. Phía Ngọc Trinh cho biết ê-kíp đã tiếp nhận các ý kiến liên quan đến trải nghiệm dùng bữa, trong đó có cách bố trí không gian, vị trí bàn ghế và lò nướng.

Bên cạnh đó, thực đơn cũng là một trong những yếu tố được đội ngũ xem xét lại. Sau thời gian vận hành, phía nữ người mẫu nhận thấy cần có những điều chỉnh để mô hình hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Hồi tháng 8/2026, Ngọc Trinh thông báo tạm dừng hoạt động một nhà hàng tại TP.HCM sau khoảng 2 năm kinh doanh. Ảnh: FBNV

Thay vì tiếp tục vận hành như hiện tại, Ngọc Trinh quyết định tạm dừng để đội ngũ có thời gian rà soát và thay đổi một số hạng mục. Thông báo này được xác định là tạm dừng hoạt động, chưa phải thông báo đóng cửa vĩnh viễn.

Trước đó, việc lấn sân sang kinh doanh ẩm thực cũng là một trong những hướng đi được Ngọc Trinh thử sức bên cạnh các hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, người đẹp sinh năm 1989 không chỉ tập trung vào công việc người mẫu mà còn phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và công việc kinh doanh, đồng thời tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội. Sau những biến động trong đời sống và sự nghiệp, cô dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, quảng bá hình ảnh và những dự án riêng.

Thay vì tiếp tục vận hành như hiện tại, Ngọc Trinh quyết định tạm dừng để đội ngũ có thời gian rà soát và thay đổi một số hạng mục. Ảnh: FBNV