Lisa (BLACKPINK) hãy giữ nguyên thế này!

Không thể phủ nhận rằng ở thời điểm hiện tại, Lisa (BLACKPINK) đang đứng trên đỉnh cao rực rỡ nhất của cả sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Chỉ 1 ngày sau khi tỏa sáng rực rỡ tại MV Video Music Awards 2026, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi xuất hiện tại pop-up store Meta Glasses by LISA tại Los Angeles, Mỹ. Tại đây, nữ idol xuất hiện với tư cách đại sứ chính thức của bộ sưu tập kính thông minh hợp tác cùng Meta, đem đến diện mạo không thể xinh đẹp và cuốn hút hơn.

Những bức ảnh và video từ sự kiện nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Gương mặt Lisa sắc sảo, xinh đẹp như búp bê sống, đôi mắt to tròn long lanh, đường nét thanh tú hoàn hảo đến từng centimet. Dưới ống kính cam thường, cô cũng khoe khéo vóc dáng chuẩn mực, eo nhỏ, chân dài miên man được tôn lên trong bộ váy đen quyến rũ.

Vừa tỏa sáng tại VMAs với một chiến thắng mới và sân khấu đậm dấu ấn Thái Lan, Lisa tiếp tục khiến mạng xã hội náo loạn khi xuất hiện tại pop-up store của Meta Glasses ở Los Angeles.

Gương mặt Lisa sắc sảo, xinh đẹp như búp bê sống, đôi mắt to tròn long lanh, đường nét thanh tú hoàn hảo đến từng centimet. Ảnh: X

Cô đem đến diện mạo không thể xinh đẹp và cuốn hút hơn. Ảnh: X

Lisa cũng khoe khéo vóc dáng chuẩn mực, eo nhỏ, chân dài miên man qua ống kính cam thường. Ảnh: X

Lisa nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng toàn cầu. Nhiều fan phải thốt lên: “Visual này có thật trên đời hay sao?”, “Đây là người thật chứ không phải AI đúng không?”... Quả thật, Lisa giờ đã trở thành siêu sao toàn cầu, khi mỗi một bước chân, mỗi một sự kiện cô đặt chân đến đều nhanh chóng biến thành tiêu điểm của truyền thông cũng như mạng xã hội hôm đó.

Thật khó tin visual này có thật trên đời. Ảnh: X

Ngôi sao 29 tuổi tỏa sáng trong mọi góc độ. Ảnh: X

Không thể phủ nhận rằng ở thời điểm hiện tại, Lisa (BLACKPINK) đang đứng trên đỉnh cao rực rỡ nhất của cả sự nghiệp lẫn nhan sắc. Ảnh: X

Chỉ mới hôm qua, Lisa đã tạo nên lịch sử tại MTV VMAs 2026 khi trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên giành giải Best Pop với ca khúc Dream. Đây là chiến thắng đầy cảm xúc, cô đã khóc trên sân khấu và dành lời cảm ơn chân thành tới fandom.

Không chỉ thắng giải, Lisa còn mang đến màn trình diễn SaWaDiKa đầy bùng nổ. Đây là single mới phát hành đầu tháng 9, sẽ nằm trong EP Press Play dự kiến ra mắt tháng 10. Với concept lấy cảm hứng từ Muay Thai và văn hóa Thái Lan, cô diện trang phục đỏ rực, thực hiện vũ đạo mạnh mẽ, thậm chí xuất hiện trên chiếc tuk-tuk đặc trưng của quê nhà. Màn trình diễn được đánh giá là một trong những điểm nhấn lớn nhất đêm trao giải.

Ảnh: X

Ảnh: X

Lisa tỏa sáng, làm nên lịch sử ở VMAs. Ảnh: X

Sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan với tên khai sinh Pranpriya Manobal (sau đổi thành Lalisa), Lisa là con một, lớn lên trong môi trường đa văn hóa với mẹ Thái Lan và bố dượng Thụy Sĩ. Năm 14 tuổi, cô một mình sang Hàn Quốc thực tập tại YG Entertainment, trở thành thực tập sinh nước ngoài đầu tiên của công ty. Sau 5 năm khổ luyện, Lisa debut cùng BLACKPINK ngày 8/8/2016.

BLACKPINK nhanh chóng trở thành girl group Kpop thành công nhất mọi thời đại. Họ tạo nên hàng loạt bản hit toàn cầu, có những world tour cháy vé, hợp tác với các tên tuổi lớn, và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Lisa là thành viên nổi bật với vai trò em út, khả năng rap sắc bén, vũ đạo mạnh mẽ và visual tựa búp bê sống.

Ảnh: X

Cô là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment. Ảnh: X

Khi bước chân ra hoạt động solo dưới công ty riêng LLOUD Co. hợp tác cùng RCA Records, sự nghiệp của Lisa càng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết với loạt siêu phẩm solo càn quét toàn cầu như Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất Hollywood, chính thức gia nhập dàn cast của series truyền hình đình đám The White Lotus mùa 3, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp điện ảnh.

Giống như nhiều idol, đời tư của Lisa luôn là chủ đề nóng. Cô từng nhiều lần bị đồn hẹn hò với Frédéric Arnault – thiếu gia tập đoàn LVMH, con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò ở nhiều nơi từ 2023 đến đầu 2026, nhưng cả 2 chưa bao giờ xác nhận. Gần đây, Lisa vướng tin đồn hẹn hò với "hồng hài nhi" kém 3 tuổi đồng hương Blue Pongtiwat, người được mệnh danh là "Cha Eun Woo Thái Lan".

Lisa được cho là từng hẹn hò thiếu gia Frédéric Arnault...



... và giờ là Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Nguồn: X