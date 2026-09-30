Nữ diễn viên “học bá” vừa qua đời đột ngột không rõ nguyên nhân, hưởng dương 35 tuổi

Nữ diễn viên có trình độ học vấn siêu khủng, đạt thành tích xuất sắc tại ngôi trường danh giá.

Sáng 30/9, tờ Ftvnews đưa tin, nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) - Đường Nghệ Đình vừa đột ngột qua đời ở tuổi 35, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong giới. Đến nay, nguyên nhân cái chết của nữ nghệ sĩ vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Thông qua mạng xã hội, người thân cũng vừa mới xác nhận thông tin Đường Nghệ Đình qua đời đột ngột: “Đường Nghệ Đình đã rời bỏ thế giới này. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ làm 1 thiên thần nhỏ vui vẻ trên thiên đàng”.

Đường Nghệ Đình đột ngột qua đời ở tuổi 35. Ảnh: IGNV

Thông tin Đường Nghệ Đình đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ Cảng thơm. Tại làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), nữ diễn viên 8X từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả và đồng nghiệp nhờ thái độ tận tâm trong công việc cùng tinh thần cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Bành Tú Tuệ, dàn nghệ sĩ đình đám gồm Châu Bách Hào, Hoàng Tâm Dĩnh,... đã để lại những dòng thông điệp tiễn biệt dành cho cố nghệ sĩ họ Đường, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc sau khi nhận được tin dữ.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng xứ Cảng thơm cũng không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài hoa.

Cái chết đột ngột của Đường Nghệ Đình đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng và đồng nghiệp. Ảnh: IGNV

Đường Nghệ Đình đã bắt đầu cống hiến cho giới nghệ thuật ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Đáng chú ý, từ lâu nữ nghệ sĩ họ Đường đã nổi tiếng với thành tích học tập siêu đỉnh, được công nhận là ngôi sao có trình độ học vấn hàng đầu ở làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc), chuyên ngành Quan hệ công chúng và quảng cáo. Bên cạnh chuyên ngành chính, cô học còn thêm về Nghiên cứu kịch nghệ cũng tại ngôi trường nói trên. Sau đó, Đường Nghệ Đình tiếp tục theo học tại Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong (Trung Quốc), chuyên ngành Diễn xuất. Trong suốt quá trình học tập tại đây, cô luôn đạt thành tích xuất sắc, không chỉ từng nhận giải thưởng sinh viên xuất sắc mà còn vinh dự nhận được Học bổng Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) và Học bổng Grantham.

Sau khi tốt nghiệp, cô thực hiện hoài bão thúc đẩy sân khấu kịch qua việc thành lập 1 đoàn kịch độc lập. Cô không chỉ tập trung phát triển hình thức biểu diễn quy mô nhỏ mà còn tích cực kết nối, giao lưu giữa các nhà sáng tạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Không chỉ trực tiếp biểu diễn, Đường Nghệ Đình còn tham gia chuyên sâu vào cả các công việc hậu kỳ như biên kịch, đạo diễn và sản xuất, từng bước tạo dựng được uy tín vững chắc trong giới sân khấu Hong Kong (Trung Quốc).

Những năm gần đây, Đường Nghệ Đình đã chủ động mang nghệ thuật kết nối với cộng đồng thông qua việc hợp tác với nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực khác nhau như Đài RTHK Hong Kong (Trung Quốc), Công viên Đại dương Hong Kong (Trung Quốc), Khoa Ngôn ngữ trị liệu thuộc Đại học Bách khoa Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều đoàn kịch nổi tiếng.

Đường Nghệ Đình tốt nghiệp Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc), sau đó tiếp tục học chuyên sâu về diễn xuất. Ảnh: IGNV

Nguồn: Ftvnews