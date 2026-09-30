Thanh Hằng khoe visual cá tính cùng đôi chân kiếm Nhật bén ngót, Khánh Vân dịu dàng bên ông xã

Bên cạnh Thanh Hằng và Khánh Vân, sự kiện còn có sự góp mặt của nghệ sĩ, NTK trong showbiz.

Sự kiện công bố Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 diễn ra tại TP.HCM quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng thời trang và giải trí. Trong dàn khách mời, Thanh Hằng và Khánh Vân gây chú ý với hai sắc thái đối lập: một người sắc sảo, cá tính; người còn lại dịu dàng, nữ tính khi sánh đôi bên ông xã.

Thanh Hằng, Khánh Vân trổ tài catwalk - Clip" Đi soi sao đi

Thanh Hằng tiếp tục phát huy thế mạnh visual sắc lạnh và thần thái thời trang. Xuất hiện tại sự kiện, siêu mẫu lựa chọn diện mạo mang tinh thần cá tính, tôn đường nét gương mặt cùng vóc dáng cao ráo. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp vốn là một trong những đặc điểm nhận diện của Thanh Hằng tiếp tục trở thành điểm nhấn khi cô xuất hiện trước ống kính.

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Thanh Hằng vẫn giữ được khí chất của một người mẫu có nhiều năm hoạt động trong thời trang. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách đứng trước ống kính đều thiên về sự dứt khoát, sắc sảo.

Sự xuất hiện của Thanh Hằng tại VNGF Era 2 cũng gắn với vai trò đồng hành cùng thế hệ người mẫu và NTK trẻ. Tại vòng casting diễn ra sau đó, cô cùng ê-kíp chương trình tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho Grand Fashion Show ngày 9/10.

Nếu Thanh Hằng gây ấn tượng bằng vẻ ngoài sắc lạnh, Khánh Vân lại mang đến hình ảnh mềm mại hơn. Hoa hậu xuất hiện cùng ông xã Nguyễn Long tại sự kiện, cả hai có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên trước ống kính. Khánh Vân lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được dấu ấn của một người đẹp đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Khi đứng cạnh ông xã, cô tạo cảm giác gần gũi hơn so với hình ảnh thường thấy trên các sân khấu hoa hậu hay sự kiện thời trang.

Hoa hậu Khánh Vân lại xuất hiện với phong cách khá dịu dàng.

Cô xuất hiện bên ông xã của mình.

Bên cạnh Thanh Hằng và Khánh Vân, sự kiện còn có sự góp mặt của Đạo diễn Long Kan, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Hoa hậu - MC Thanh Thanh Huyền, Stylist Hoàng Ku, NTK Hà Duy, NTK Nguyễn Tiến Truyền cùng nhiều nhân vật trong lĩnh vực thời trang. Sau phần công bố VNGF Era 2, hơn 300 người mẫu trẻ tiếp tục tham gia casting để tìm kiếm đội hình cho Grand Fashion Show.

Đáng chú ý, chương trình sử dụng kính bản lớn che gần như toàn bộ khuôn mặt của thí sinh, qua đó hạn chế yếu tố nhận diện và tập trung vào ba tiêu chí gồm kỹ năng catwalk, ngoại hình - hình thể và dấu ấn trình diễn.

70 người mẫu được lựa chọn sẽ góp mặt tại Grand Fashion Show Vietnam NextGen Fashion Era 2 vào ngày 9/10 tại Thủ Thiêm Riverstage, trình diễn các bộ sưu tập của những NTK trẻ và NTK khách mời.

Ảnh: BTC