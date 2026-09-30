Sao nhí 8 tuổi vừa qua đời vì biến chứng cúm cách đây 4 ngày

5 ngày trước khi mất, sao nhí tài năng này vẫn còn đứng trên sân khấu biểu diễn.

Ngày 29/9, tờ NHK đưa tin sao nhí Hirata Runa đã qua đời khi mới 8 tuổi. Theo công ty quản lý và gia đình, Hirata Runa mất vào ngày 25/9 vì biến chứng viêm cơ tim sau khi nhiễm cúm. Lễ viếng và tang lễ của cô bé sẽ được tổ chức kín đáo, riêng tư và chỉ có người thân tham dự.

"Hirata Runa - sao nhí tài năng của showbiz Nhật Bản đã ra đi. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ bé Runa và tất cả những người từng giúp đỡ cô bé trên chặng đường nghệ thuật vừa qua", công ty quản lý thông báo. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn công chúng cân nhắc cảm xúc của gia quyến Hirata Runa trong giai đoạn khó khăn này, hạn chế bàn tán về sự ra đi của sao nhí trên mạng xã hội.

Sao nhí Hirata Runa qua đời ở tuổi lên 8 vì biến chứng cúm. Ảnh: Yahoo Japan.

Cha mẹ Runa cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn đội ngũ đào tạo, khán giả và tất cả những người từng đối xử tốt với con gái họ lúc sinh thời. Người thân xúc động chia sẻ rằng trong 8 năm cuộc đời, gần một phần ba thời gian của Hirata Runa đã dành cho các hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, cha mẹ Runa hy vọng công chúng sẽ lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của con gái họ trong trái tim, để cô bé trở thành một thần tượng mãi mãi.

Thông tin Hirata Runa đột ngột qua đời khiến khán giả bàng hoàng, xót xa. Tin buồn sau khi được đăng tải trên mạng xã hội X đã thu hút sự quan tâm lớn với 42,8 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản để lại những bình luận đầy tiếc thương như: "Tại sao cô bé lại qua đời?", "Em ấy mới chỉ 8 tuổi… Mong em được yên nghỉ", "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc", "Tôi quá sốc", "Thật quá đau lòng". Trước khi ra đi, vào ngày 20/9, Hirata Runa còn đi biểu diễn cùng nhóm nhạc và chia sẻ niềm vui được đứng trên sân khấu trên tài khoản X.

5 ngày trước khi mất, Runa vẫn còn đứng trên sân khấu biểu diễn. Do đó, sự ra đi đột ngột của cô bé khiến khán giả Nhật Bản bàng hoàng. Ảnh: Yahoo Japan.

Hirata Runa sinh năm 2008, là thành viên của nhóm nhạc thần tượng DIANNA Project. Hirata Runa được đánh giá là sao nhí tài năng, có tiềm năng phát triển thành tên tuổi lớn sau khi trưởng thành.

Nguồn: NHK, Yahoo Japan



