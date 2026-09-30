Đã có tung tích của vợ Song Joong Ki giữa tin ruồng bỏ chồng con, xách va li rời khỏi Hàn Quốc

Gần đây, vợ chồng Song Joong Ki bị bủa vây bởi thông tin gia đình ly tán, đổ vỡ hôn nhân.

Trong thời gian gần đây, Song Joong Ki 2 lần liên tiếp dính tin đã ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Giữa tâm bão, Katy còn được cho là đã bỏ về Anh, để mặc chồng con ở lại Hàn Quốc.

Tới sáng 30/9, tung tích của bà xã Song Joong Ki ở thời điểm hiện tại vừa chính thức được hé lộ. Theo đó, Weibo đưa tin, 1 nhân viên cũ cho biết mới đây đã có buổi đi chơi cùng đại gia đình Song Joong Ki. Người này khẳng định, cả vợ lẫn 2 con của tài tử họ Song cũng đã tham gia cuộc vui vào ngày hôm đó. Đồng thời, người nhân viên cũ còn bày tỏ lòng biết ơn khi đến nay vẫn được nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt quan tâm chu đáo: “Anh Joong Ki hỏi thăm xem tôi có trải qua 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ hay không. Tôi còn nhận được món quà là dầu ô liu mà anh Joong Ki mang từ Ý về nữa. Dù là trước đây hay bây giờ, anh Joong Ki vẫn luôn quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo, điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng biết ơn”.

Qua lời chia sẻ từ người nhân viên cũ, không khó để nhận ra tổ ấm của tài tử họ Song hiện vẫn trọn vẹn và hạnh phúc. Hoàn toàn không có chuyện gia đình nam diễn viên sinh năm 1985 đã ly tán, đổ vỡ hôn nhân như tin đồn trước đó. Ngoài ra, vợ Song Joong Ki hiện vẫn sống hạnh phúc bên ông xã ở Hàn Quốc chứ không hề xách va li bỏ về Anh.

Staff cũ cho biết vừa đi chơi cùng Song Joong Ki và vợ con của nam diễn viên. Ảnh: X

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki đã bất ngờ dính nghi vấn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói trước đó, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Chưa hết, kênh YouTube nói trên bị phát hiện có nhiều dấu hiệu đăng các thông tin nhảm nhằm mục đích câu view. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây lần đầu rộ lên vào hôm 14/7, nhưng truyền thông Hàn đã vào cuộc bác bỏ thông tin này. Ảnh: Nate

Tới trưa 22/7, cộng đồng mạng châu Á lại được phen dậy sóng trước thông tin Katy Louise Saunders đã dọn tới London (Anh). Từ đây, tin đồn Song Joong Ki ly dị lại tiếp tục rộ lên lần nữa. Thậm chí tới lần này, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn Song Joong Ki bị vợ Tây bỏ phũ phàng, đàng gái đã dọn hành lý bỏ về Anh và để mặc tài tử họ Song ở lại Hàn Quốc.

Thế nhưng, ngay giữa tâm bão vụ việc, 1 nguồn tin thân cận đã nhanh chóng lên tiếng cho biết Song Joong Ki và bà xã người Anh vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Người này khẳng định Katy đang sống ở Seoul, Hàn Quốc bên ông xã tài tử, không có chuyện cô đã dọn hành lý sang Anh. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng cựu diễn viên người Anh cách đây không lâu còn dự sự kiện cùng gia đình Song Joong Ki trong bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, vợ chồng tài tử họ Song gần đây cũng được bắt gặp đi đặt bánh sinh nhật cho cậu quý tử đầu lòng. Và tới nay, bà xã Song Joong Ki đã trở thành bạn bè thân thiết với chủ tiệm bánh nói trên.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, Song Joong Ki đã 2 lần bị đồn ly hôn Katy. Ảnh: Nate

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

“Nhất cử nhất động” từ cặp đôi liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng suốt những năm qua. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver