Thê thảm cho 1 nam chính màn ảnh rộng: Bồ "đá", thất nghiệp, phải đi khuân vác xi măng ở công trường xây dựng

Nam diễn viên này chia sẻ có thời điểm anh chỉ dám tiêu 13.000 đồng/tuần.

Do kinh tế suy thoái, nhiều ngành nghề ở Hong Kong (Trung Quốc) hiện rơi vào giai đoạn khó khăn và ngành phim ảnh cũng không ngoại lệ. Mới đây, nam diễn viên Lâm Diệu Thanh gây chú ý với chia sẻ anh đã không có việc làm trong showbiz thời gian dài. Để có tiền trang trải cuộc sống, Lâm Diệu Thanh phải xin làm công nhân khuân vác gạch, xi măng ở công trường. Trong quá trình lao động tay chân, anh nhiều lần bị thương nhẹ, cơ thể kiệt sức. Dù vậy, Lâm Diệu Thanh vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục làm việc để được trả lương vào cuối ngày. Thời điểm khó khăn nhất, nam diễn viên chỉ dám tiêu 4 HKD/tuần (khoảng 13.000 đồng), tức mỗi ngày anh chỉ mua đúng 1 chiếc bánh ngọt rồi chia ra làm 3 bữa để ăn.

Theo Lâm Diệu Thanh, để duy trì cuộc sống và kiên trì với giấc mơ diễn xuất, anh đã làm đủ loại việc thời vụ trong vài năm qua. Nam diễn viên tâm sự các công việc toàn thời gian khiến anh khó xin nghỉ thường xuyên để đóng phim. Vì vậy, anh chỉ có thể làm part-time. Tính đến hiện tại, Lâm Diệu Thanh đã làm qua hơn 30 công việc bán thời gian như phụ xe, nhân viên văn phòng, làm bếp, phục vụ nhà hàng, làm kho, sửa chữa và lắp đặt điều hòa, mài đá cẩm thạch, học việc tại nhà hàng sushi và học việc làm tóc... Người trong giới giải trí đặt cho anh biệt danh "Vua làm việc thời vụ".

Lâm Diệu Thanh thất nghiệp trong showbiz, phải đi bốc vác ở công trường xây dựng. Ảnh: Sina.

Lâm Diệu Thanh sinh năm 1989, được đạo diễn Mạch Hy Nhân phát hiện trong 1 trận bóng rồi đưa vào showbiz đóng phim khi mới 17 tuổi. Đến năm 2008, Lâm Diệu Thanh nhận vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Liệt Nhật Đương Không, có kinh phí sản xuất 28.000 USD (khoảng 735 triệu đồng). Khi đó, Lâm Diệu Thanh từng được gọi là "bản sao của Ảnh đế Trương Chấn". Sau đó, anh tiếp tục đóng vai nam chính trong bộ phim Hội Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Mập mờ do Mạch Hy Nhân đạo diễn. Anh cũng là thành viên của nhóm nhạc nam PlayTime trực thuộc DumbYouth - công ty do chính Mạch Hy Nhân thành lập.

Năm 2016, tên tuổi của Lâm Diệu Thanh nổi như cồn sau khi diễn xuất trong tác phẩm Điểm Năm Bước, đạt doanh thu phòng vé gần 16 tỷ đồng. Hình tượng chàng trai trẻ trung, tràn đầy năng lượng của anh nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Kể từ đó, cơ hội xuất hiện trên màn ảnh của Lâm Diệu Thanh dần tăng lên. Anh thường được mời đóng phiên bản trẻ của các nhân vật nam chính, trong đó có phiên bản trẻ của Lâm Bảo Di, Tạ Hiền và cả Lương Triều Vỹ trên màn ảnh. Thế nhưng, vì mải mê đóng phiên bản trẻ của các tài tử huyền thoại Cbiz, Lâm Diệu Thanh giậm chân trong giới, dần hết thời vì không có thêm vai diễn nào nổi bật.

Lâm Diệu Thanh vào showbiz đóng phim từ năm 17 tuổi. Song anh không thể duy trì hào quang mãi mãi. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Lâm Diệu Thanh từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên, người mẫu gợi cảm Trương Bái Lạc. Họ yêu nhau và sống chung như vợ chồng suốt 3 năm. Đến năm 2019, Trương Bái Lạc "đá" Lâm Diệu Thanh vì chê anh quá nghèo, không thể lo cho cô cuộc sống sung túc thoải mái.

Trương Bái Lạc "đá" Lâm Diệu Thanh vì anh nghèo. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu