Thái tử phi Yoon Eun Hye hẹn hò "hồng hài nhi" kém 11 tuổi?

Dường như Yoon Eun Hye không ngần ngại công khai tình cảm dành cho mỹ nam này.

Mới đây, nữ diễn viên Yoon Eun Hye bất ngờ gây náo loạn khi đăng ảnh thân thiết cùng đàn em kém 11 tuổi Shin Seung Ho. Trong ảnh, 2 ngôi sao nghiêng người về nhau, tạo dáng cực kỳ thân thiết. Có vẻ như Yoon Eun Hye chụp bức ảnh say khi tham dự sự kiện công chiếu phim mới Reawaken Man: The Red của Shin Seung Ho.

"Thái tử phi" đình đám viết: "Reawaken Man: The Red. Nhờ Seung Ho (chèn biểu tượng trái tim), tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi xem phim. Cốt truyện diễn biến quá nhanh đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất thời gian. Không chỉ những cảnh hành động ngoạn mục, mà sự ăn ý giữa các diễn viên cũng rất thú vị, ngầu và vui nhộn. Seung Ho, cố lên!”.

Yoon Eun Hye bất ngờ đăng ảnh cực thân thiết với Shin Seung Ho. Ảnh: Kbizoom

Trước đây, Yoon Eun Hye và Shin Seung Ho đã thể hiện sự ăn ý của mình trên chương trình truyền hình thực tế Handsome Guys của đài tvN. Tại đó, nữ diễn viên 42 tuổi đã nói về hôn nhân và mẫu người lý tưởng của mình: "Tôi nghĩ mình muốn kết hôn trong vòng 3 năm tới. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy tiêu chuẩn của mình cao hơn một chút. Tôi thích người chăm chỉ. Tôi không nghĩ mình quá quan tâm đến ngoại hình".

Sau đó, Yoon Eun Hye gây sốc khi nói thẳng Shin Seung Ho chính là hình mẫu lý tưởng của mình: “Tôi thực sự thích người như Seung Ho. Tôi thích nấu ăn, vì vậy tôi thích người thích ăn những món tôi nấu”. Khi các thành viên chương trình hỏi Shin Seung Ho anh nghĩ sao về người phụ nữ hơn 11 tuổi, nam diễn viên đùa “Với tôi, 11 tuổi là tối thiểu. Bạn gái cũ của tôi sẽ tròn 60 tuổi vào năm sau” khiến mọi người bật cười.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, trong khi Shin Seung Ho sinh năm 1995, tạo nên khoảng cách tuổi tác là 11 năm. Cùng với những cử chỉ thân thiết công khai trong và ngoài truyền hình, cư dân mạng đặt nghi vấn 2 ngôi sao đang hẹn hò. Hiện tại, chủ đề này đang được netizen xứ Hàn bàn tán không ngớt. Dù vậy, đây cũng mới chỉ là nghi vấn mang tính suy đoán.

Yoon Eun Hye không ngần ngại nói "tôi thích người như Seung Ho". Ảnh: Kbizoom

Shin Seung Ho cũng đùa về khoảng cách tuổi tác lên đến 11 của 2 người. Ảnh: Kbizoom

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Baby V.O.X huyền thoại khi vừa tròn 15 tuổi. Cô từng được mệnh danh là nữ thần thế hệ đầu của Kpop nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tới năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye dồn lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới, nổi tiếng khắp châu Á với phim Hoàng Cung, Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử...

Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo. Tuy nhiên, tên tuổi cô lao dốc sau scandal đạo nhái năm 2015. Sự nghiệp tại quê nhà của Yoon Eun Hye kể từ ấy cũng lao dốc không ngừng. Cách đây không lâu, chính nữ diễn viên cũng đã thừa nhận bản thân lâm cảnh hết thời, không còn giữ được hào quang từng có.

Ảnh: X

Yoon Eun Hye từng là idol, sau đó chuyển hướng diễn xuất và đạt được thành công vang dội trong thập niên 2000. Ảnh: X

Về phần Shin Seung Ho, anh sinh năm 1995, bắt đầu đóng phim từ năm 2019 và nhận được sự chú ý qua nhiều bộ phim như A-Teen, D.P., Hoàn Hồn, Weak Hero Class... Trước khi gia nhập làng giải trí, Shin Seung Ho từng là cầu thủ bóng đá trong 11 năm. Sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao, từng có thời gian anh làm nhân viên ở trung tâm thương mại. Sau khi Shin Seung Ho nổi tiếng, cư dân mạng phát hiện anh từng được phân công bảo vệ nhóm Red Velvet trong sự kiện tại trung tâm thương mại. Có ai ngờ sau đó Shin Seung Ho chuyển sang làm diễn viên, và chỉ 5 năm sau anh đã trở thành... "tình màn ảnh" của Irene (Red Velvet) trong bộ phim Double Patty.

Ảnh: X

Shin Seung Ho sinh năm 1995, kém Yoon Eun Hye 11 tuổi. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom