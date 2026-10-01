Sao nữ Vbiz sinh con cho chồng thiếu gia, gần 2 năm không đóng phim vẫn kiếm 900 triệu/tháng

Tạm rời xa màn ảnh để chăm con nhỏ, sao nữ Vbiz này vẫn kiếm tiền khủng nhờ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Quỳnh Lương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt qua loạt phim truyền hình được khán giả chú ý trong những năm gần đây.

Cô từng ghi dấu ấn với vai diễn trong "Lối nhỏ vào đời", "Gara hạnh phúc", "Đừng làm mẹ cáu", "Mặt trời mùa đông" và "Hạnh phúc bị đánh cắp".

Quỳnh Lương là gương mặt diễn viên, người mẫu được khán giả yêu mến.

Quỳnh Lương kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát vào tháng 3/2025) và sinh con gái Nala vào tháng 8 năm 2025. Kể từ thời điểm đó, cô tạm rời xa màn ảnh để chăm con nhỏ.

Khi được hỏi về chuyện quay trở lại đóng phim, mỹ nhân gốc Phú Thọ cho hay cô đang tạm dừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc bé Nala.

Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên gia đình chồng ở Trà Vinh. Khi con lớn, cứng cáp hơn, sao phim "Đừng làm mẹ cáu" sẽ trở lại với màn ảnh để phục vụ khán giả.

Quỳnh Lương hiện đang có chuyến đi đến Sydney, Úc cùng gia đình.

Tạm rời xa màn ảnh, Quỳnh Lương vẫn duy trì nguồn thu đáng chú ý nhờ hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Theo số liệu ước tính từ Kalodata, trong tháng 9/2026, doanh thu trên kênh TikTok của nữ diễn viên được cho là đạt khoảng 9,4 tỷ đồng.

Nếu áp dụng mức hoa hồng giả định 10% trên doanh thu và tính thêm các đơn hàng hủy, hoàn, số tiền Quỳnh Lương có thể nhận được từ hoạt động bán hàng trên TikTok được ước tính lên tới gần 900 triệu đồng mỗi tháng.

Ở nhà chăm sóc con gái, Quỳnh Lương vẫn có nguồn thu nhập khủng từ việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh TikTok, Quỳnh Lương còn kinh doanh trên Facebook và Shopee, đồng thời làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng. Điều này cho thấy thu nhập của cô mỗi tháng có thể lớn hơn con số 900 triệu rất nhiều.

Nữ diễn viên không chỉ tập trung vào hoạt động nghệ thuật mà còn tích cực phát triển công việc kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân trên môi trường số.

Trong một livestream gần đây, Quỳnh Lương phản hồi bình luận cho rằng cô “nghèo nhưng vớ được đại gia”. Nữ diễn viên khẳng định nhận xét này không đúng với thực tế, bởi trước khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát, cô đã có công việc, thu nhập và tài sản riêng sau nhiều năm làm việc.

Vợ chồng Quỳnh Lương và con gái Nala.

Quỳnh Lương cho biết cô không bước vào hôn nhân với tâm thế “tay trắng” hay dựa vào may mắn để đổi đời. Theo nữ diễn viên, việc cho rằng cô “lớ ngớ vớ được đại gia” đã bỏ qua những gì cô tự gây dựng trước khi kết hôn.

“Mọi người phải biết là em đi làm nghề, em đã ở cái mức lương của em kiếm một tháng bao nhiêu tiền, em có tài sản như nào rồi em mới đi lấy chồng. Ở đây chỉ là xứng đôi vừa lứa thôi, chứ không có mèo mù vớ được cá rán đâu nha, đừng có nói là lớ ngớ vớ được đại gia”, Quỳnh Lương chia sẻ.

Nói về cuộc sống với gia đình tại khu nghỉ dưỡng ở Trà Vinh, Quỳnh Lương cho biết cô gần như tự tay chăm sóc con gái Nala mà không thuê người giúp việc.

Nữ diễn viên tự mình chăm sóc con gái mà không thuê giúp việc.

Sau khi sinh, nữ diễn viên chủ động giảm bớt công việc nghệ thuật để dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con. Cô trực tiếp lo những sinh hoạt hằng ngày của bé như cho bú, thay bỉm, chăm sóc giấc ngủ và theo dõi từng thay đổi của con.

Việc tự chăm con nhỏ khiến Quỳnh Lương không ít lần rơi vào cảnh bận rộn, mệt mỏi và “đầu bù tóc rối”. Cô cũng từng chia sẻ bản thân dễ nóng giận, khó kiểm soát cảm xúc hơn sau khi sinh.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn muốn tự mình đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. Chồng cô, doanh nhân Nguyễn Tiến Phát, hỗ trợ các công việc khác trong gia đình để Quỳnh Lương có thể tập trung chăm sóc con gái.







