Mỹ nhân nổi tiếng vô ơn bỏ showbiz làm môi giới bất động sản, giờ phát tướng xuống cấp nhan sắc đến mức này

Nữ diễn viên này đã "phản bội" ông lớn hết lòng nâng đỡ cô.

Ngày 1/10, tờ QQ đưa tin Mông Gia Tuệ vừa gây xôn xao khi xuất hiện trong buổi ra mắt phim mới với tài tử Trương Gia Huy. Ở lần hiếm hoi lộ diện sau nhiều năm bỏ nghề ra nước ngoài sinh sống, nữ diễn viên Bằng Chứng Thép gây xôn xao vì diện mạo xuống cấp thấy rõ.

Không còn vẻ đẹp thanh thoát của trước kia, Mông Gia Tuệ hiện tại phát tướng, gương mặt đầy đặn, nọng cằm lộ rõ. Đối mặt với câu hỏi ngoại hình lao dốc sau khi rời showbiz, người đẹp đình đám xứ Hương Cảng một thời thú nhận rằng cô đã tăng cân rất nhiều. Mông Gia Tuệ tâm sự cô đã nỗ lực giảm cân, kiềm chế việc ăn uống nhưng vẫn cứ béo lên.

Mông Gia Tuệ bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim mới. diện mạo hiện tại của Mông Gia Tuệ trở thành chủ đề được bàn tán. Không còn vẻ ngoài thanh thoát của trước đây, nữ diễn viên hiện tại được nhận xét tăng cân đáng kể, gương mặt đầy đặn và lộ rõ nọng cằm. Ảnh: HK01.

Trước những câu hỏi về sự thay đổi ngoại hình sau khi rời giới giải trí, Mông Gia Tuệ thẳng thắn thừa nhận cô đã tăng cân khá nhiều. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng cố gắng giảm cân, thậm chí kiểm soát chế độ ăn uống, nhưng cân nặng vẫn không ngừng tăng. Ảnh: HK01.

Thời gian qua, trong những khoảnh khắc đời thường không phấn son, không ăn diện, người đẹp đình đám xứ Hương Cảng một thời làm dân tình thảng thốt khi lộ diện với dáng vẻ già nua, tóc lấm tấm bạc, gương mặt có nhiều dấu hiệu lão hóa. Theo các nguồn tin, ngoài bỏ bê chăm sóc ngoại hình sau khi dừng đóng phim, nguyên nhân khiến Mông Gia Tuệ xuống sắc nhanh hơn đồng nghiệp cùng lứa là do cô nghiện thuốc lá và từng có giai đoạn đắm chìm ngày đêm trong cờ bạc.

Mông Gia Tuệ xuống sắc nhanh hơn đồng nghiệp cùng lứa là do cô bỏ bê chăm sóc ngoại hình, nghiện thuốc lá và từng có giai đoạn đắm chìm ngày đêm trong trò đỏ đen. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân "phản bội" TVB và hôn nhân không con cái với chồng tài tử

Mông Gia Tuệ sinh năm 1973, trong gia đình có cha mẹ tan vỡ hôn nhân và phải sống với cha dượng. Năm 20 tuổi, cô vào showbiz theo đuổi nghề người mẫu. Sau khi được chú ý nhờ đóng chung quảng cáo với Quách Phú Thành, Mông Gia Tuệ rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh và nhanh chóng được đề cử giải Kim Tượng ở hạng mục Tân binh xuất sắc nhờ phim Phi Thường Đột Nhiên.

Năm 2000, TVB đã chủ động ngỏ lời mời Mông Gia Tuệ đóng phim truyền hình và nhận được cái gật đầu của người đẹp. Dưới sự nâng đỡ của đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng, sự nghiệp của Mông Gia Tuệ lên như diều gặp gió. Cô liên tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm Hồ Sơ Tuyệt Mật, Phi Hổ Cực Chiến, Quyền Lực Đen Tối, Bằng Chứng Thép... Trong đó, vai diễn Madam Lương Tiểu Nhu trong bộ phim Bằng Chứng Thép 1 và 2 giúp Mông Gia Tuệ khẳng định vị thế và năng lực diễn xuất.

Nhan sắc nổi bật của Mông Gia Tuệ thời trẻ. Ảnh: Weibo,

Vai diễn Madam Lương Tiểu Nhu do Mông Gia Tuệ đảm nhận trong Bằng Chứng Thép 1,2 ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ảnh: Weibo.

Đến năm 2013, Mông Gia Tuệ thông báo rời TVB. Sau đó, cô bị bóc phốt "ăn cháo đá bát", vô ơn với nhà đài từng nâng đỡ mình. Khi ấy, nữ diễn viên đã lén lút ký hợp đồng quản lý với CTI - đối thủ "không đội trời chung" của TVB mà chẳng nói chẳng rằng với công ty quản lý. Sau ngày rời đài truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), Mông Gia Tuệ không có thêm bất kỳ vai diễn nào nổi bật. Sự nghiệp sa sút khiến người đẹp Bằng Chứng Thép chán chường, lao đầu vào trò đỏ đen và vỡ nợ phải nhờ ông xã trả thay.

Mông Gia Tuệ vô ơn với TVB. Ảnh: Sina.

Đến năm 2018, Mông Gia Tuệ chính thức bỏ showbiz sang Nhật Bản du học, sinh sống. Tại đây, cô mở một công ty môi giới bất động sản ở Fukuoka. Về đời tư, Mông Gia Tuệ kết hôn với tài tử Trịnh Y Kiện vào năm 2013. Sau 13 năm chung sống, cặp sao vẫn chưa có con. Nguyên nhân là Mông Gia Tuệ không muốn có em bé vì ám ảnh tuổi thơ đau buồn, khổ sở. Do Mông Gia Tuệ thích cuộc sống ở Nhật, Trịnh Y Kiện cũng chiều lòng bà xã. Thế nhưng, do vướng bận chăm sóc cha mẹ già và công việc đóng phim tại Hong Kong (Trung Quốc), anh không thể kề cận mỗi ngày bên Mông Gia Tuệ, cách vài tháng mới bay sang Nhật thăm vợ 1 lần.

Mông Gia Tuệ sang Nhật du học, mở công ty bất động sản sau khi danh tiếng sa sút. Ảnh: HK01.

Mông Gia Tuệ có cuộc hôn nhân kín tiếng với tài tử Trịnh Y Kiện. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu