Nữ ca sĩ D. ly hôn vì chồng ngoại tình với bạn thân, đơn ly dị vừa ráo mực đàng trai vội hú hí cùng tiểu tam

Nam nghệ sĩ C. nhấn nút tự hủy sự nghiệp sau khi “cắm sừng” nữ ca sĩ D., khiến đàng gái uất nghẹn.

Vụ việc nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) - Vương Mạt Duật quyết ly hôn nam ca sĩ Nghiêm Chi (nhóm nhạc Oppa Shangqing) đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận châu Á trong suốt thời gian qua. Điều đáng nói trong vụ lùm xùm này đó là Nghiêm Chi đã ngoại tình với chính bạn thân của mình - nữ ca sĩ Trần Mạn Thanh, khiến hôn nhân đổ vỡ.

Trong diễn biến mới nhất, Setn đưa tin, Nghiêm Chi mới đây đã tay trong tay với tiểu tam Trần Mạn Thanh đi du lịch ở Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc). Nhân chứng cho hay Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh còn tương tác vô cùng thân mật, trông giống hệt 1 cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng. Lúc đó, gia đình 2 nghệ sĩ cũng đều có mặt trong chuyến du lịch, chi tiết này cho thấy gia đình đôi bên đã ngầm chấp thuận mối quan hệ sai trái của 2 người họ.

Nhân chứng khẳng định đã trông thấy Trần Mạn Thanh - Nghiêm Chi tận hưởng chuyến du lịch hạnh phúc cùng nhau. Cặp đôi này còn không ngần ngại thể hiện tình cảm ở trước mặt “người qua đường”. Ảnh: Setn

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau khi tận mắt chứng kiến độ mặt dày của cặp đôi ngoại tình Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh. Netizen cũng không thể ngờ được rằng khi tờ giấy ly hôn chính thất chỉ vừa mới ráo mực thì nam nghệ sĩ họ Nghiêm đã vội lao đi hú hí, tay trong tay ân ái với tiểu tam như vậy. Thậm chí, cặp đôi tai tiếng còn chẳng ngần ngại đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên. Hình ảnh nhức nhối này đã khiến cho công chúng vô cùng “nóng mắt”, yêu cầu tẩy chay Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh trên diện rộng.

Phía công ty quản lý đã có động thái đầu tiên sau khi Nghiêm Chi lộ ra chuyện đi du lịch với tiểu tam Trần Mạn Thanh ngay sau khi hoàn tất ly hôn chính thất Vương Mạt Duật. Theo đó, người đại diện nhấn mạnh sẽ không can thiệp vào đời tư tình ái của nghệ sĩ, đồng thời khẳng định mọi quyết định và hành động của Nghiêm Chi sẽ do chính bản thân anh tự chịu trách nhiệm. Công chúng nhận định, tới giờ phút này nhiều khả năng ngay chính công ty chủ quản cũng cảm thấy thất vọng tới độ chẳng còn gì để nói trước chuỗi hành động tai tiếng, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của nam ca sĩ họ Nghiêm.

Công ty quản lý cũng chẳng còn gì để nói với Nghiêm Chi sau vụ scandal ngoại tình. Ảnh: Setn

Được biết, Nghiêm Chi đã lén lút quan hệ ngoài luồng với nữ ca sĩ Trần Mạn Thanh - thành viên cùng ban nhạc Oppa Shangqing từ hơn 2 năm trước. Thế nhưng tới tháng 8 năm nay, vụ việc mới bị phanh phui. Đáng chú ý, Trần Mạn Thanh chính là thành viên đã được Nghiêm Chi tiến cử, giới thiệu vào Oppa Shangqing.

Yahoo News cho hay, Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh còn bị cáo buộc đã phát sinh quan hệ xác thịt ngay trong phòng thu âm và hẹn hò với nhau ở nhà nghỉ. Đáng nói, vụ việc xảy ra khi Vương Mạt Duật đang mang thai cho Nghiêm Chi hồi đầu năm 2024. Khi ấy, Nghiêm Chi cũng đang rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới linh đình với nữ ca sĩ họ Vương. Còn nhớ Nghiêm Chi và Vương Mạt Duật kết hôn vào tháng 5/2024.

Thêm 1 chi tiết đáng chú ý khác, đó là Trần Mạn Thanh có chồng ở thời điểm ngoại tình với Nghiêm Chi. Nhưng cô đã ly hôn sau khi phát sinh quan hệ ngoài luồng với nam ca sĩ họ Nghiêm.

Nghiêm Chi ngoại tình với cô bạn thân Trần Mạn Thanh, gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Ảnh: Yahoo News

Nghiêm Chi “cắm sừng” bà xã Vương Mạt Duật ngay khi đàng gái đang mang thai. Ảnh: Yahoo News

Sau khi sự việc vỡ lở hồi tháng 8 năm nay, Nghiêm Chi thông qua công ty quản lý đã lên tiếng thừa nhận hành vi ngoại tình. Trong khi đó, Trần Mạn Thanh đã phải bồi thường khoảng 9.200 USD (242 triệu đồng) vì bê bối quan hệ ngoài luồng.

Hồi tháng trước, chính thất Vương Mạt Duật có chia sẻ 1 bài đăng trên story Instagram thông báo rằng cô và con gái rồi cũng sẽ vượt qua tất cả sau vụ scandal ngoại tình chấn động liên quan tới Nghiêm Chi. Khi ấy, nữ ca sĩ họ Vương quyết định không buông tay ông xã “lắm tài nhiều tật”, chọn níu giữ cuộc nhân sau bê bối tày đình của chồng mình. Thế nhưng, cách đây nửa tháng, Vương Mạt Duật đã sáng mắt ra và chính thức ly hôn người chồng phản bội.

Nghiêm Chi đăng ảnh đến văn phòng hộ tịch tiến hành thủ tục ly hôn với Vương Mạt Duật hồi giữa tháng 9 năm nay. Chính thái độ hớn hở của nam ca sĩ tai tiếng đã kéo theo làn sóng công kích nhắm vào anh. Ảnh: IGNV

Nguồn: Setn