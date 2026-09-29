Nam diễn viên Vườn Sao Băng bất lực "tố" vợ "ngoại tình" với Jo In Sung, chuyện gì đây?

"Một vụ 'ngoại tình' hợp pháp mà mỗi năm cũng chẳng xảy ra được mấy lần… Thậm chí còn do chính tôi chụp ảnh và đưa đến tận nơi", nam diễn viên bình luận dưới bức ảnh vợ và Jo In Sung ôm nhau.

Ngày 28/9, KoreaBoo đưa tin mối quan hệ “tay ba” hài hước giữa vợ chồng Kim Ki Bang - Kim Hee Kyung và tài tử Jo In Sung đang thu hút sự chú ý của công chúng. Trên trang cá nhân, Kim Hee Kyung chia sẻ loạt khoảnh khắc tham dự buổi công chiếu bộ phim Tình Yêu Khả Thi và tiệc sau sự kiện của nam chính Jo In Sung.

Đáng chú ý, bà xã Kim Ki Bang không ngần ngại đăng ảnh thân thiết bên Jo In Sung lên MXH. Trong khung hình, cô tươi cười rạng rỡ, ôm tài tử đình đám. Trong khi Jo In Sung cũng thoải mái vòng tay qua vai và tạo dáng cùng cô. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Kim Hee Kyung còn viết trên trang cá nhân: “Tình yêu bất khả thi. Dù đã quen biết anh Jo In Sung gần 10 năm, tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi khi gặp anh ấy. Nhờ anh ấy liên tục ra mắt những tác phẩm điện ảnh mới mà tôi có thêm cơ hội ra ngoài. Chỉ biết cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ. Nhưng người đáng cảm ơn hơn một chút là chồng tôi, anh ấy đã rất bao dung với tôi".

Kim Hee Kyung - cô vợ xinh đẹp của Kim Ki Bang - đăng ảnh ôm ấp sát rạt Jo In Sung. Ảnh: Instagram.

Ngay dưới bài đăng của vợ, Kim Ki Bang lập tức vào "bóc phốt" bà xã bằng một màn trêu chọc cực duyên. Nam diễn viên viết: "Một vụ 'ngoại tình' hợp pháp mà mỗi năm cũng chẳng xảy ra được mấy lần… Thậm chí còn do chính tôi chụp ảnh và đưa đến tận nơi…". Sau khi bị chồng "tố" ngoại tình công khai, Kim Hee Kyung lập tức quay sang nịnh ông xã: “Vì phải xếp hàng để chụp ảnh nên có mấy lần tôi định bỏ cuộc luôn... Đúng lúc đó, chồng tôi bảo: 'Em mau qua xếp hàng đi, để anh chụp ảnh cho!' Chồng tôi là số 1!".

Nam diễn viên Vườn Sao Băng hài hước tố vợ ngoại tình Jo In Sung, còn bắt anh chở đi và chụp ảnh. Ảnh: Instagram.

Màn tương tác hài hước của hai vợ chồng khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Kim Hee Kyung vốn là fan lâu năm của Jo In Sung, trong khi Kim Ki Bang và tài tử Song Hoa Điếm có mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm. Khi Kim Ki Bang tổ chức đám cưới vào năm 2017, Jo In Sung cũng có mặt để chúc mừng người bạn thân.

Tuy nhiên, những hình ảnh thân mật giữa Jo In Sung và Kim Hee Kyung sau khi được chia sẻ vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây đơn giản chỉ là khoảnh khắc vui vẻ giữa những người bạn có mối quan hệ lâu năm. Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng Kim Hee Kyung đã có phần quá thân mật với nam giới khác dù chồng đang có mặt tại đó. Dù gây tranh luận, màn "ngoại tình" có sự đồng ý và thậm chí được chính ông xã hộ tống, chụp ảnh của Kim Hee Kyung và Jo In Sung vẫn trở thành một trong những tình huống hài hước được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Jo In Sung dự đám cưới của Kim Ki Bang - Kim Hee Kyung vào năm 2017. Ảnh: X.

Jo In Sung là 1 trong những nam diễn viên dẫn đầu làn sóng giải trí Hàn Quốc Hallyu, anh trở nên nổi tiếng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như Cổ Điển (2003), Song Hoa Điếm (2008), Ngọn Gió Đông Năm Ấy (2013), It's Okay, That’s Love (2014),... Anh từng có giai đoạn hẹn hò với nữ minh tinh Kim Min Hee. Ngoài ra nam ngôi sao điển trai còn từng dính nghi vấn yêu Song Hye Kyo, Go Hyun Jung, cựu phát thanh viên đài SBS Park Sun Young,... nhưng anh chưa 1 lần lên tiếng xác nhận.

Jo In Sung là mỹ nam cực phẩm có sự nghiệp vẻ vang ở showbiz Hàn. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo