Rosé (BLACKPINK) đi vào lối mòn

Đây cũng không phải lần đầu Rosé gặp phải những nhận xét tương tự.

Vào ngày 29/9, Rosé (BLACKPINK) đã tham dự show diễn Saint Laurent ở Paris. Show diễn diễn ra tại Trocadéro, với tháp Eiffel làm phông nền, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh và âm nhạc. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý của Saint Laurent khi đánh dấu 10 năm nhà thiết kết Anthony Vaccarello đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Là một trong những gương mặt quen thuộc của Saint Laurent, Rosé tiếp tục lựa chọn hình ảnh mang đậm tinh thần của nhà mốt Pháp. Cô xuất hiện trong tổng thể trang phục màu đen, kết hợp cùng mái tóc vàng bạch kim và lối trang điểm tối giản Nhưng lần này, thay vì chỉ nhận được những lời khen, diện mạo của Rosé nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Rosé xuất hiện tại show diễn của Saint Laurent ở Paris. Clip: X

Không ít cư dân mạng cho rằng nữ thần tượng sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng cách tạo kiểu lần này chưa thực sự khai thác được lợi thế đó. Điểm bị bàn luận nhiều nhất là sự tối giản của tổng thể. Với một sự kiện lớn thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, nơi các ngôi sao thường tận dụng thời trang để tạo dấu ấn cá nhân, lựa chọn trang phục đen và mái tóc vàng quen thuộc của Rosé bị một bộ phận khán giả nhận xét là an toàn, thậm chí nhàm chán.

Một số ý kiến gay gắt hơn cho rằng Rosé thường được Saint Laurent xây dựng hình ảnh theo một công thức tương đối giống nhau: trang phục tối màu, mái tóc vàng và phong cách thanh lịch pha chút lạnh lùng. Theo nhóm khán giả này, công thức từng giúp giọng ca 29 tuổi trở nên đặc biệt nay lại khiến những lần xuất hiện của cô có phần thiếu bất ngờ. Có người thậm chí đặt câu hỏi tại sao một ngôi sao toàn cầu như Rosé, người thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế, lại không thử nghiệm nhiều hơn với kiểu tóc, màu sắc hay phom dáng.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bảo vệ lựa chọn của nữ ca sĩ. Họ cho rằng không phải cứ thay đổi mới là nổi bật. Trong trường hợp của Rosé, màu đen và mái tóc vàng đã trở thành những yếu tố nhận diện gắn chặt với hình ảnh của cô. Đặc biệt, Saint Laurent vốn có ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng trùng khớp với hình ảnh cá nhân của "đóa hồng BLACKPINK". Vì vậy, việc Rosé xuất hiện với một diện mạo tối giản cũng có thể được xem là sự phù hợp với hình ảnh của thương hiệu thay vì đơn thuần là thiếu sáng tạo.

Rosé xuất hiện với mái tóc vàng, trang phục đen từ đầu đến chân cùng lớp makeup tối giản. Ảnh: X

Hình ảnh này đã quá quen thuộc với công chúng. Ảnh: X

Chính sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá khiến tranh luận về Rosé gần như không có hồi kết. Nếu theo dõi nữ idol trong nhiều năm, có thể dễ dàng nhận thấy tóc vàng và trang phục đen xuất hiện với tần suất khá dày trong hình ảnh thời trang của cô. Đây là một trong những dấu ấn giúp Rosé có diện mạo rất dễ nhận biết. Mái tóc sáng màu tạo sự tương phản với những bộ trang phục tối màu, đồng thời phù hợp với hình tượng thanh mảnh, nữ tính nhưng có phần lạnh lùng mà cô xây dựng.

Đặc biệt từ khi trở thành gương mặt gắn bó với Saint Laurent, hình ảnh này càng được củng cố. Rosé thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế mang màu đen chủ đạo, từ váy, suit cho tới áo khoác da. Cách phối đồ tối giản giúp cô duy trì một hình ảnh tương đối nhất quán mỗi khi tham dự sự kiện của thương hiệu.

Nhưng chính sự nhất quán ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Với người yêu thích Rosé, đây là “chữ ký” thời trang không thể nhầm lẫn. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc vàng, trang phục đen cùng thần thái lạnh lùng, công chúng đã có thể liên tưởng ngay đến nữ ca sĩ. Ngược lại, với những người mong muốn sự thay đổi, việc lặp lại hình ảnh này trong thời gian dài dễ tạo cảm giác thiếu mới mẻ.

Với người yêu thích Rosé, đây là “chữ ký” thời trang không thể nhầm lẫn. Ảnh: X

Nhưng với những người mong muốn sự thay đổi, việc lặp lại hình ảnh này trong thời gian dài dễ tạo cảm giác thiếu mới mẻ. Ảnh: X



Đây cũng không phải lần đầu Rosé gặp phải những nhận xét tương tự. Mỗi khi nữ thần tượng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang hay sự kiện lớn, bên cạnh những lời khen về nhan sắc và khí chất, luôn có những cuộc tranh luận xoay quanh câu hỏi liệu cách tạo kiểu của cô có đủ nổi bật hay chưa.

Vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc Rosé mặc đẹp hay xấu, mà nằm ở kỳ vọng của công chúng dành cho cô. Khi một nghệ sĩ đã sở hữu vị thế lớn trong lĩnh vực thời trang, khán giả không còn chỉ nhìn vào việc bộ trang phục có đẹp hay không. Họ bắt đầu kỳ vọng mỗi lần xuất hiện phải có một điều gì đó mới mẻ, đủ để tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ. Với Rosé, kỳ vọng này càng lớn bởi cô không chỉ là thành viên của BLACKPINK mà còn là một trong những gương mặt Kpop có sức ảnh hưởng mạnh trong lĩnh vực thời trang quốc tế.

Đó cũng chính là điểm khiến cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài: Rosé nên trung thành với phong cách đã trở thành thương hiệu hay cần mạnh dạn thay đổi để tạo cảm giác mới mẻ? Hiện không có câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. Nhưng rõ ràng, mỗi lần Rosé xuất hiện tại một sự kiện thời trang lớn, lựa chọn của cô đều đủ sức tạo ra thảo luận lớn trên toàn cầu.

Vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc Rosé mặc đẹp hay xấu, mà nằm ở kỳ vọng của công chúng dành cho cô. Ảnh: X

Cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài: Rosé nên trung thành với phong cách đã trở thành thương hiệu hay cần mạnh dạn thay đổi để tạo cảm giác mới mẻ? Ảnh: X

Rosé có tên thật Roseanne Park, sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand và lớn lên tại Australia. Cô theo đuổi âm nhạc từ nhỏ và sau đó sang Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp. Năm 2012, Rosé vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. 4 năm sau, cô chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016, bên cạnh Jisoo, Jennie và Lisa.

Trong nhóm, Rosé đảm nhận vị trí giọng ca chính và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ chất giọng đặc trưng. Khả năng chơi guitar cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc cũng trở thành những đặc điểm riêng của nữ ca sĩ. Sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK, Rosé bắt đầu phát triển sự nghiệp solo. Tháng 3/2021, cô phát hành single album R, gồm hai ca khúc On The Ground và Gone. Đây là bước đi đầu tiên giúp cô chứng minh màu sắc âm nhạc riêng bên ngoài nhóm.

Rosé là giọng ca chính của BLACKPINK. Ảnh: X

Tháng 10/2024, Rosé kết hợp cùng Bruno Mars trong ca khúc APT.. Lấy cảm hứng từ một trò chơi uống rượu phổ biến tại Hàn Quốc, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế và đưa tên tuổi Rosé đến với một lượng khán giả rộng hơn. APT. đạt vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100, trở thành một trong những thành tích đáng chú ý nhất của một nghệ sĩ Kpop trên bảng xếp hạng này. Từ một thành viên BLACKPINK, Rosé từng bước xây dựng vị thế của một nghệ sĩ solo có hoạt động độc lập trên thị trường quốc tế.

Rosé từng bước trở thành nghệ sĩ solo nổi bật. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo