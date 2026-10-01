Hoa hậu quê Đồng Nai đi học bằng máy bay, vướng tin đồn sắp sang Mỹ định cư

Hoa hậu này từng phải di chuyển bằng máy bay vì lịch học và làm việc liên tục.

Mai Phương sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Trước khi giành vương miện Miss World Vietnam, cô từng đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi đăng quang, Mai Phương được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến tháng 2/2024, cô mới chính thức lên đường sang Ấn Độ để tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong suốt hành trình Miss World, Mai Phương ghi điểm với ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thành tích IELTS 8.0. Người đẹp cũng liên tục cập nhật hình ảnh, video hậu trường, tích cực giao lưu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Dù thể hiện khá nổi bật, Mai Phương dừng chân ở Top 40 chung cuộc.

Hoa hậu Mai Phương quê Đồng Nai, sở hữu nhan sắc ấn tượng

Không chỉ được chú ý bởi hành trình thi nhan sắc, Mai Phương còn từng khiến nhiều người bất ngờ với câu chuyện học tập. Cô từng là Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018. Người đẹp theo học chương trình cao đẳng tại Đại học Đồng Nai trong 3 năm rồi học liên thông ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM.

Mai Phương từng chia sẻ về vấn đề này: "Năm nhất đại học, gia đình mong muốn tôi đi du học nhưng giấy tờ của tôi gặp chút trục trặc. Nếu chọn học đại học thì khi giấy tờ xong xuôi, tôi sẽ chưa kịp hoàn thành, việc học bị dang dở. Do đó, tôi chọn học hệ cao đẳng của Đại học Đồng Nai trong ba năm ở gần nhà để tiện chăm sóc ba mẹ. Sau khi tôi hoàn thành chương trình học cao đẳng, tôi quyết định học liên thông đại học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM".

Mai Phương từng có kế hoạch đi du học nhưng sau đó học cao đẳng tại Đồng Nai

Đáng chú ý, sau khi đăng quang Miss World Vietnam, Mai Phương vẫn nhất quyết không bỏ dở việc học. Lịch trình khi ấy liên tục thay đổi, cô phải di chuyển giữa các tỉnh thành để thực hiện công việc. Có thời điểm, nàng hậu vừa đáp máy bay xuống TP.HCM đã lập tức đến trường. Mai Phương từng hài hước gọi đây là cảnh "đi học bằng máy bay". Người đẹp cho biết có những ngày lịch trình kín mít, vừa xuống sân bay đã phải đi học ngay.

Mai Phương nói: "Việc có bằng đại học hay không sẽ phụ thuộc vào lựa chọn công việc và mục tiêu của bạn. Có những bạn trong từng giai đoạn cuộc sống, nghĩ rằng cần tấm bằng đại học để làm việc gì đó. Hoặc mình chưa cần tấm bằng đại học để làm những việc khác trước, đó là lựa chọn của mỗi người. Với tôi, tôi đã bảo lưu 1 năm học để đi thi Miss World Vietnam, bởi khi đó tôi chỉ có một mục tiêu là đi thi hoa hậu và muốn làm thật tốt việc đó. Khi đăng quang, tôi lại tiếp tục việc đi học vào mỗi tối, và phải di chuyển liên tục từ Đà Nẵng vào TPHCM, người ta gọi là đi học bằng máy bay. Khi vừa đáp xuống sân bay thì tôi đi học ngay bởi vì mục tiêu của tôi là hoàn thành việc học với tấm bằng cử nhân. Cuộc sống của mình sẽ luôn thay đổi vì những biến động nhưng không vì thế mà mình ngừng lại việc học, và phải tiếp tục hoàn thành nó".

Có giai đoạn vì quá bận rộn lịch trình, Mai Phương phải đi học bằng máy bay

Sau khi kết thúc hành trình tại Miss World, Mai Phương dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Cuối năm 2024, thông tin nàng hậu sắp sang Mỹ định cư cùng gia đình bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Mai Phương cho biết việc sang Mỹ từng là mong muốn của cô từ lâu. Tuy nhiên, người đẹp vẫn cần thêm thời gian để học tập, làm việc và hoàn thiện bản thân trước khi thực hiện kế hoạch này.

Phía công ty quản lý khi đó cũng cho biết Mai Phương sẽ tiếp tục tập trung cho việc học tại Việt Nam. Theo chia sẻ từ phía nàng hậu, du học là một kế hoạch dài hạn và cô sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp trong tương lai. Chính vì vậy, thông tin Mai Phương "sắp sang Mỹ định cư" từng gây chú ý nhưng chưa trở thành hiện thực ở thời điểm đó. Từ sau thông tin này, người đẹp cũng chưa có thông báo chính thức mới về việc chuyển sang Mỹ sinh sống.

Mai Phương từng phủ nhận chuyện đi du học nước ngoài

Sở hữu học vấn tốt, khả năng ngoại ngữ cùng kinh nghiệm hoạt động trong showbiz, Mai Phương từng được kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến sau khi đăng quang. Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của cô cũng trải qua không ít thay đổi. Sau khi rời công ty Sen Vàng, Mai Phương gia nhập một đơn vị quản lý mới và tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, thực hiện các sản phẩm riêng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Đến tháng 7/2026, Mai Phương bất ngờ thông báo sẽ hoạt động độc lập, đồng thời công bố kênh liên hệ mới cho các hoạt động nghệ thuật và thương mại. Ngay sau đó, công ty quản lý cũ lên tiếng cho rằng hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực và chưa có văn bản thanh lý hay chấm dứt hợp đồng. Phía công ty cho rằng việc Mai Phương đơn phương công bố hoạt động độc lập là chưa phù hợp với thỏa thuận giữa hai bên, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các đối tác có ý định hợp tác cùng nàng hậu.

Sau khi chuyển công ty, Mai Phương phát triển con đường ca hát, diễn xuất

Không lâu sau, Mai Phương tiếp tục đưa ra thông báo phản hồi. Theo phía người đẹp, trong quá trình hợp tác, công ty đã có những vi phạm liên quan đến các nghĩa vụ theo hợp đồng quản lý độc quyền. Cô cũng đề cập đến vấn đề thanh toán, doanh thu và những khoản chi phí được phía công ty xác định là công nợ.

Những thông tin được hai bên đưa ra có nhiều điểm khác nhau, khiến vụ việc thu hút sự quan tâm của công chúng. Màn "đáp qua trả lại" giữa Mai Phương và công ty quản lý cũ cũng trở thành một trong những ồn ào đáng chú ý xoay quanh nàng hậu trong thời gian gần đây.

Gần đây, Mai Phương vướng ồn ào với công ty cũ

Ảnh: FBNV