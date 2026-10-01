Vợ Jang Dong Gun tìm gặp chị dâu sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình: “Vợ chồng em không hợp nhau”

Chị dâu ra sức nói tốt cho Jang Dong Gun nhưng đã bị Go So Young giội ngay cho “gáo nước lạnh”.

Cuộc hôn nhân của Jang Dong Gun - Go So Young đã phải đối mặt với cơn sóng gió lớn sau khi tài tử họ Jang bị tung 700 tin nhắn ngoại tình sau lưng vợ. Kể từ đó tới nay, "nhất cử nhất động" từ Go So Young đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Tới sáng 30/9, Go So Young vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ minh tinh họ Go đã tới gặp chị dâu và không ngần ngại hé lộ về góc khuất hôn nhân với tài tử Jang Dong Gun.

Trước ống kính, chị dâu của Go So Young đã ra sức nói hay nói tốt cho Jang Dong Gun: "Chị có thể cảm nhận được giữa em (Go So Young) và cậu ấy (Jang Dong Gun) có 1 bầu không khí rất ngọt ngào. Cả trong video gần đây của 2 đứa cũng mang đến cho chị cảm giác như vậy".

Chị dâu vừa dứt lời, Go So Young liền khiến đối phương chưng hửng bằng phát biểu: "Chị nhìn nhầm mất rồi. Đó không phải là rung động đâu, mà là sự ngượng ngùng đấy chứ".

Chị dâu của Go So Young ra sức nói hay nói tốt cho Jang Dong Gun nhưng đã bị nữ minh tinh “giội cho gáo nước lạnh”. Ảnh: Naver

Khi được ekip hỏi về điểm giống nhau với ông xã Jang Dong Gun, Go So Young ngẫm nghĩ 1 lúc rồi thốt lên: "Chẳng có mấy đâu. Chắc là cùng thích món lòng bò nướng nhỉ? Bọn em có sở thích khác nhau và tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Hẹn hò thì thấy thú vị. Thế nhưng khi sống chung rồi thì...".

Go So Young dừng 1 lúc rồi chốt lại 1 câu rằng cô và Jang Dong Gun không hợp nhau trước mặt chị dâu: "Đến cả kết quả bài kiểm tra tính cách MBTI của bọn em cũng đều khác nhau hoàn toàn. Em là ENTJ còn ông xã là ISFP. Không hợp nhau chút nào hết".

Thế nhưng, chị dâu Go So Young vẫn cố nói tốt cho Jang Dong Gun: "Nhưng lạ thật, chị thấy 2 đứa lại hòa hợp với nhau đấy chứ". Tới lúc này, Go So Young đành giải thích: "Sống chung thì phải biết dung hòa, nhường nhịn lẫn nhau nên mới được vậy ạ".

Go So Young khẳng định mình và ông xã Jang Dong Gun không hợp nhau. Ảnh: Nate

Cách đây không lâu, Go So Young cũng từng có hàng loạt phát biểu gây ngỡ ngàng về ông xã Jang Dong Gun. Còn nhớ hồi tháng 8, mỹ nhân họ Go đột nhiên đăng video "đào xới" lại chuyện cũ, trong đó nhấn nhá vào chi tiết cô từng ở thế đối địch với chồng mình trên mặt trận quảng cáo. Không chỉ vậy, Go So Young còn hồn nhiên phát biểu rằng cô với tài tử Kwon Sang Woo trông vô cùng đẹp đôi trong 1 thước phim quảng cáo cũ.

Cách đây không lâu, Go So Young bỗng nhiên ôn lại kỷ niệm quay quảng cáo chung với Kwon Sang Woo, còn tự khen ngợi mình trông đẹp đôi bên đối phương. Ảnh: Naver

Chưa hết, Go So Young còn lôi lại cả chuyện mình với ông xã Jang Dong Gun từng ở thế đối đầu trên thị trường quảng cáo. Ảnh: Nate

Mọi động thái và từng lời phát biểu của Go So Young trong những năm qua liên tục thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, âu cũng là bởi Jang Dong Gun trước đó từng vướng scandal ngoại tình, lén lút săn gái sau lưng vợ.

Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái "giải khuây" khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal "săn gái" của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, "chiến tranh lạnh" khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh "bão dư luận". "Team qua đường" cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, "chiến tranh lạnh" sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng "cắm sừng" mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.

Jang Dong Gun được vợ minh tinh tha thứ, giữ được tổ ấm sau ồn ào vụng trộm, mua dâm. Ảnh: IGNV

Nguồn: Money Today



