Hwang Jung Eum tự hủy nhan sắc trời ban, chi tiền gấp 10 lần để lấy lại gương mặt ban đầu

Hwang Jung Eum thốt ra 1 câu đắng ngắt sau khi lạm dụng “dao kéo” đến mức tàn phá gương mặt cha sinh mẹ đẻ.

Trong nhiều năm qua, công chúng thỉnh thoảng lại thắc mắc khi chứng kiến Hwang Jung Eum xuất hiện với diện mạo thay đổi, trông khác lạ. Tới sáng 1/10, sao nữ họ Hwang đã chia sẻ video mới lên kênh YouTube cá nhân, qua đó lên tiếng về màn “biến hình” gương mặt của bản thân.

Trong video, nữ minh tinh She Was Pretty thú nhận cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ tới mức phá hỏng khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ. Đáng chú ý, Hwang Jung Eum không ngần ngại tiết lộ luôn cả chuyện cô đang nỗ lực phục hồi lại gương mặt ban đầu trước khi “dao kéo” với chi phí vô cùng đắt đỏ: “Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Vì đã làm hỏng hết dung mạo trời ban nên bây giờ tôi đang phải khôi phục về gương mặt nguyên bản. Ví dụ, nếu mất khoảng 20 triệu won (381 triệu đồng) để “dao kéo”, thì khi khôi phục lại khuôn mặt ban đầu sẽ tốn tới 200 triệu won (3,81 tỷ đồng). Tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa”.

Nói cách khác, nếu muốn khôi phục lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ thì Hwang Jung Eum sẽ phải tiêu tốn gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra để phẫu thuật thẩm mỹ trước đó.

Hwang Jung Eum lạm dụng “dao kéo” tới mức hủy hoại gương mặt xinh đẹp ban đầu (ảnh trái). Ảnh: Naver

Khi thành viên trong ekip hỏi “Cô đã làm phẫu thuật thẩm mỹ ở những bộ phận nào trên gương mặt?’, nữ minh tinh họ Hwang đành thú thực: “Tôi đã cắt mí mắt và làm mũi. Tôi nhớ mình đã cắt mí khoảng 4 lần, cứ thấy chán là lại tới viện thẩm mỹ để làm lại”.

Đồng thời, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 tiết lộ về lần “dao kéo” hỏng khiến cô không dám bước chân ra khỏi nhà: “Riêng mũi vì trông không hợp nên tôi đã tháo sụn ra không lâu sau ca phẫu thuật. Mẹ khi ấy cũng phàn nàn rằng chiếc mũi mới của tôi trông ghê quá, còn bảo tôi đừng có bước ra khỏi phòng. Lúc đó, tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm và không dám ra khỏi phòng”.

Cuối cùng, Hwang Jung Eum bày tỏ sự hối hận vì đã lạm dụng “dao kéo” quá đà trong quá khứ: “Tôi nghĩ mình cứ liên tục dùng chuyện làm đẹp để đẩy lùi những nỗi bất an của bản thân. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Ngoại hình vốn đã đẹp nhưng lại có tham vọng muốn được trông hoàn hảo hơn nữa. Phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó rất thịnh hành. Vì thế tôi đã ‘dao kéo’ rất nhiều, nhưng bây giờ lại đang cố gắng quay trở lại trạng thái gương mặt như lúc ban đầu”.

Những chia sẻ của Hwang Jung Eum mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Trước đó ít ngày, trong 1 video khác được đăng trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên họ Hwang cho biết cô từng bí mật đi nâng ngực mà không cho ai biết và gặp phải biến chứng kinh hoàng. Hwang Jung Eum xót xa nhớ lại: “Vào năm 2010, phẫu thuật nâng ngực khi ấy rất thịnh hành. Tôi đã giấu tất cả mọi người lén đi làm phẫu thuật để cải thiện kích cỡ vòng 1. Đó là thời điểm tôi đang quay bộ phim Giant. Nếu xem lại phim này, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt về kích thước vòng 1 của tôi so với các bộ phim được ghi hình trong thời gian trước đó. Thế nhưng hậu “dao kéo”, tôi bất ngờ gặp phải tình trạng máu lưu thông kém và bị tăng cân. Để cơ thể nhanh chóng hồi phục, mẹ đã chăm tôi rất kỹ. Cuối cùng, tôi tăng cân vù vù và cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Không biết từ lúc nào mà lưng tôi đã bắt đầu bị gù. Dạo này, xu hướng cũng đã thay đổi, nên tôi cũng đã tháo túi ngực ra rồi. So với lúc tháo ra thì lúc phẫu thuật đặt túi ngực vào đau đớn hơn nhiều. Giờ đây, tôi thấy thoải mái lắm, thật sự không hiểu sao ngày xưa mình lại đi nâng ngực như thế nữa”.

Hwang Jung Eum từng gặp biến chứng nặng nề khi đi nâng ngực. Ảnh: Naver

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô lại được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Cụ thể, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, cô từng là 1 trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu nhờ hàng loạt phim hot hòn họt. Ảnh: X

Nguồn: SPOTV News

