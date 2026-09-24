Hwang Jung Eum gặp biến chứng nặng nề hậu nâng ngực: Lưng gù, tăng cân vù vù, chẳng dám vác mặt ra đường

Hwang Jung Eum còn “dao kéo” mũi hỏng, đang cảm thấy vô cùng ân hận vì “tiền mất tật mang”.

Nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí từng tìm đến “dao kéo” với hy vọng nâng tầm nhan sắc của bản thân, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Và nữ minh tinh Hwang Jung Eum chính là 1 trường hợp như vậy. Trong video mới vừa được đăng lên kênh YouTube cá nhân trong sáng 24/9, nữ diễn viên họ Hwang bất ngờ thú nhận cô từng bí mật đi nâng ngực mà không cho ai biết và đã gặp phải biến chứng kinh hoàng.

Hwang Jung Eum xót xa nhớ lại: “Vào năm 2010, phẫu thuật nâng ngực khi ấy rất thịnh hành. Tôi đã giấu tất cả mọi người lén đi làm phẫu thuật để cải thiện kích cỡ vòng 1. Đó là thời điểm tôi đang quay bộ phim Giant. Nếu xem lại phim này, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt về kích thước vòng 1 của tôi so với các bộ phim được ghi hình trong thời gian trước đó. Thế nhưng hậu “dao kéo”, tôi bất ngờ gặp phải tình trạng máu lưu thông kém và bị tăng cân. Để cơ thể nhanh chóng hồi phục, mẹ đã chăm tôi rất kỹ. Cuối cùng, tôi tăng cân vù vù và cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Không biết từ lúc nào mà lưng tôi đã bắt đầu bị gù. Dạo này, xu hướng cũng đã thay đổi, nên tôi cũng đã tháo túi ngực ra rồi. So với lúc tháo ra thì lúc phẫu thuật đặt túi ngực vào đau đớn hơn nhiều. Giờ đây, tôi thấy thoải mái lắm, thật sự không hiểu sao ngày xưa mình lại đi nâng ngực như thế nữa”.

Hwang Jung Eum ân hận vì năm xưa từng đi nâng ngực. Ảnh: Naver

Cũng trong video mới đây, Hwang Jung Eum cũng bày tỏ vẻ hối hận vì đã đụng chạm “dao kéo” làm thay đổi gương mặt vốn có của bản thân: “Khi ấy, gương mặt tôi vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng tôi vẫn chọn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cha mẹ sinh ra tôi vốn đã xinh đẹp lắm rồi, hoàn toàn không cần thiết phải đụng chạm ‘dao kéo’, vậy mà tôi lại tự bỏ tiền ra phá hỏng nét đẹp tự nhiên của mình. Bây giờ tôi đang tốn nhiều tiền hơn để khôi phục lại gương mặt như lúc ban đầu. Đúng là tất cả mọi thứ cứ để tự nhiên vẫn là tốt nhất”.

Trước đó, Hwang Jung Eum từng có những chia sẻ thẳng thắn về ca phẫu thuật mũi thất bại của bản thân trong lần làm khách mời trên chương trình Jung Bo Suk’s Chung Dam Dong 1AM. Theo lời nữ diễn viên 8X, cô thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi nhà vì dao kéo hỏng: “Tôi đã từng cảm thấy tự ti về bản thân và cố gắng suy nghĩ theo hướng ngược lại. Mỗi khi cảm thấy mất tự tin về vẻ ngoài của mình, tôi lại có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, tôi đã phải tự nhủ không biết bao nhiêu lần ‘Mình đẹp mà, mình đẹp mà’ để ngăn bản thân đụng dao kéo. Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có 1 lần tôi đã phẫu thuật mũi nhưng kết quả là nó lại cao vút lên bất thường, cảm giác khá giống chiếc mũi của Keanu Reeves. Chính vì thế tôi đã quyết định tháo bỏ sạch sẽ tất cả. Trong khoảng 1 tháng, tôi không dám ra ngoài trừ khi phải đến công ty”.

Hwang Jung Eum cho biết cô từng không dám bước chân ra khỏi nhà vì “dao kéo” hỏng. Ảnh: X

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô lại được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Cụ thể, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, cô từng là 1 trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu nhờ hàng loạt phim hot hòn họt. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo