Thì ra "hồng hài nhi" của Lisa đã công khai tình cảm từ hồi tháng Tư?

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò, Lisa và Blue Pongtiwat được biết đến là bạn bè thân thiết.

Lisa (BLACKPINK) đang là tâm điểm truyền thông với tin đồn hẹn hò nam diễn viên đồng hương kém 3 tuổi Blue Pongtiwat. Dù cặp đôi không lên tiếng xác nhận, song "team qua đường" đã bắt gọn được Lisa và Blue khoác tay nhau tình tứ trên đường phố London, Anh Quốc.

Đến nay, cư dân mạng đã soi lại bài đăng đầy nghi vấn của Blue Pongtiwat từ tháng Tư vừa qua, được chính nam diễn viên đăng tải. Điều này làm dấy lên nghi vấn em út BLACKPINK và nam thần đồng hương đã bắt đầu mối quan hệ một cách vội vã từ nhiều tháng trước.

Lisa đăng loạt ảnh thân thiết bên Lisa từ hồi tháng Tư. Ảnh: X

Cụ thể, bài đăng gồm những bức ảnh từ tiệc sinh nhật của Lisa, Blue Pongtiwat lúc đó cũng tham dự với tư cách "bạn thân". Nam diễn viên sinh năm 2000 chụp ảnh đầy thân thiết với Lisa trên bãi biển. Anh còn đeo mặt nạ Lisa như cách để cổ vũ mỹ nhân BLACKPINK. Blue Pongtiwat viết chú thích cho loạt ảnh là "Chúc mừng bạn, ngôi sao nhạc rock".

Nhiều fan cho rằng Blue - Lisa đã chấm dứt "tình bạn" từ khoảnh khắc đó và chuyển sang làm người yêu. Trong khi nhiều người khác cho rằng bài đăng này chỉ thể hiện tình bạn thân thiết giữa họ. Cho đến tận nay, chuyện Blue - Lisa hẹn hò mới chỉ là nghi vấn khi người trong cuộc không hề lên tiếng.

Ảnh: X

Blue dự tiệc sinh nhật Lisa bên bãi biển. Ảnh: X

Anh đeo mặt nạ Lisa để cổ vũ "bạn thân". Ảnh: X

Trong phim tài liệu Always Lalisa mới, nữ idol tiết lộ chuyện tình cảm càng là từ khóa cấm kỵ của các idol Kpop. Trong văn hóa Kpop, việc hẹn hò bị hạn chế bởi nếu bị phát hiện, độ nổi tiếng của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng. Lisa xác nhận từng hẹn hò vài lần nhưng đều phải giữ kín. Lý do là bởi cô không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của BLACKPINK.

Mối tình được biết đến nhiều nhất của cô là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH. Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới dù không công khai xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.

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Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram

Đến nay, Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Nữ idol và Blue Pongtiwat xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, mối quan hệ của cặp đôi còn khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau. Vào ngày 2/9, mối quan hệ của Lisa và Blue Pongtiwat tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trong dư luận sau khi Lisa đăng tải loạt ảnh tới Kyoto, Nhật Bản lên trang cá nhân. Không lâu sau đó, Blue Pongtiwat cũng chia sẻ những hình ảnh tại Nhật giống Lisa.

Tuy nhiên đến nay, chuyện tình này mới dừng ở mức độ nghi vấn. Thậm chí hành động ẩn ý về mối quan hệ tình cảm với Lisa của Blue Pongtiwat không nhận được phản ứng tích cực từ dư luận. Trên MXH X, nhiều netizen đánh giá mỹ nam người Thái Lan không đơn giản, nghi ngờ anh đang cố tình tận dụng sức nóng từ tin đồn hẹn hò với Lisa để thu hút sự chú ý bằng cách đăng bài mập mờ, tạo ra "Lovestagram" với những chi tiết chứng tỏ họ là một cặp. Thậm chí, có người thẳng thừng chỉ trích Blue Pongtiwat đang "ké fame" Lisa một cách trắng trợn. So với danh tiếng toàn cầu của Lisa, Blue chắc chắn không phải cái tên có độ nhận diện tương đương. Việc được đặt cạnh em út BLACKPINK khiến nam diễn viên nhận được sự quan tâm lớn trong suốt thời gian qua.

Lisa được cho là đang hẹn hò với "hồng hài nhi" kém 3 tuổi. Ảnh: Instagram

Khi loạt ảnh ở London bị lộ, netizen đã chia làm 2 thái cực tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích Blue Pongtiwat "tâm cơ", ké fame, bám vào danh tiếng của Lisa để nổi lên. Số khác chỉ trích Lisa xao lãng, mải yêu đương bỏ bê sự nghiệp. Họ chỉ ra rằng ngay sau khi kết thúc sự kiện kỷ niệm 10 năm gây tranh cãi của BLACKPINK, Lisa được cho là bay ngay về Thái Lan để ở bên gia đình, nhưng thực chất là bay sang Kyoto để hẹn hò với Blue Pongtiwat. Cũng chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến lễ trao giải VMAs ở Mỹ, nhưng Lisa lại mải mê hẹn hò "hồng hài nhi" ở London, Anh Quốc.

Dù vậy, có rất nhiều người bênh vực em út BLACKPINK. Họ cho rằng Lisa đang bị xâm phạm đời tư, cô là 1 phụ nữ trưởng thành, hẹn hò không phải vấn đề. Cô hoàn toàn có thể duy trì đời sống tình cảm cá nhân mà không xao lãng sự nghiệp.

Lisa và Blue Pongtiwat khoác tay nhau đi dạo trên đường phố London. Ảnh: X

Cặp đôi cũng được bắt gặp ở 1 cửa hàng đồ chơi. Ảnh: X

Ảnh Lisa 1 mình "tay xách nách mang" ở sân bay Bangkok sang London hẹn hò. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo