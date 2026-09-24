Nữ diễn viên vừa hạ sinh con trai cho đại gia nhờ thụ tinh ống nghiệm

Mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc cũng chia sẻ luôn về quá trình chăm sóc sức khỏe của bản thân khi còn đang trong thời kỳ mang thai.

Sáng 23/9, tờ Koreadaily đưa tin, nữ minh tinh Hàn Quốc Han Eun Jung (phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc) vừa hạ sinh bé trai khỏe mạnh cho ông xã - 1 đại gia giàu có.

Mới đây, công ty quản lý cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin vợ chồng mỹ nhân họ Han chào đón thêm thành viên mới: “Han Eun Jung mới hạ sinh con trai đầu lòng tại 1 bệnh viện. Hiện tại, cô ấy đang trong quá trình hồi phục sức khỏe và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ ông xã cùng gia đình. Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên và em bé hiện đang rất ổn định”.

Như vậy sau 6 năm kết hôn với đại gia, nay mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã chính thức lên chức mẹ.

Han Eun Jung vừa mới hạ sinh con trai đầu lòng cho đại gia sau 6 năm kết hôn. Ảnh: Naver

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, nữ diễn viên họ Han đã thông báo chuyện cô đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46. Han Eun Jung đã quyết định dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có con và cô đã thành công ngay từ lần đầu tiên.

Trên trang cá nhân cách đây 5 tháng, mỹ nhân sinh năm 1980 đã không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa khi đón nhận tin vui từ bệnh viện: “Trong suốt sự nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi đăng bài viết với những cảm xúc bồi hồi và xúc động như thế này. Trong năm nay, tôi đã có em bé, đây quả là 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này. Tôi đăng bài vì muốn chia sẻ khoảnh khắc kỳ diệu này với mọi người. Tôi rất cảm kích vì đã nhận được phước lành và món quà lớn lao này khi đã khá lớn tuổi. Năm ngoái, sau khi kết thúc 1 dự án, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi thụ tinh ống nghiệm. Khi ấy, tôi cùng ông xã đi khám tại bệnh viện 1 cách kỹ càng vì muốn có kết quả tốt nhất. Cuối cùng, thật may mắn là tôi đã thành công ngay trong lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên. Hiện tại, tôi đã qua giai đoạn cần kiêng khem nghiêm ngặt và đang tập thể dục để chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đồng thời, tôi cũng đang tranh thủ thực hiện 1 số lịch trình phát sóng đã lên lịch từ trước. Có vẻ như thời điểm tôi bước vào chương thứ 2 của cuộc đời đã thực sự đến rồi”.

Tới tháng 6 năm nay khi làm khách mời trên chương trình The Return Of Superman, Han Eun Jung đã chia sẻ thêm về quá trình chăm sóc sức khỏe của bản thân trong thời kỳ mang thai: “Tôi nghĩ việc tuần hoàn máu là hết sức quan trọng nên đã chọn đi leo núi nhẹ nhàng. Trong vòng 2-3 năm qua, 2 vợ chồng tôi đã đi qua rất nhiều ngọn núi trên khắp cả nước rồi”. Tới nay, người đẹp đã “mẹ tròn con vuông” đúng như ý nguyện.

Han Eun Jung chia sẻ về việc chăm sóc sức khỏe của bản thân khi đang mang bầu và đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ chuyên gia y tế. Ảnh: Nate

Còn nhớ nữ minh tinh họ Han tuyên bố kết hôn với ông xã - 1 doanh nhân hơn cô 1 tuổi cách đây 6 năm. Được biết, cả 2 đã hẹn hò, tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm trước khi quyết định về chung 1 nhà. Khi đó, ông xã của Han Eun Jung được miêu tả là người đàn ông tử tế, sâu sắc và biết cách quan tâm chu đáo đến những người xung quanh.

Tới tháng 1/2020, mỹ nhân Ngôi Nhà Hạnh Phúc chính thức tổ chức đám cưới tại Lotte World Tower, Seoul, Hàn Quốc. Trước giờ cử hành hôn lễ, nữ minh tinh đình đám đã dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng báo chí. Và chú rể của Han Eun Jung đã không xuất hiện trong sự kiện họp báo trước thềm đám cưới này. Theo tờ Osen, chồng Han Eun Jung là doanh nhân, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vì thế cô quyết định giấu mặt ông xã trước truyền thông nhằm đảm bảo quyền riêng tư của đàng trai.

Nói về nửa kia, Han Eun Jung hạnh phúc bày tỏ: “Anh ấy có thể bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Anh ấy là người đàn ông rất ấm áp và tốt bụng”. Nữ diễn viên còn ngọt ngào gửi gắm thông điệp yêu thương đến ông xã ngay tại buổi họp báo trước thềm hôn lễ: “Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em yêu anh”.

Han Eun Jung sinh năm 1980, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi qua bộ phim For the Sake of Love. Kể từ đó tới nay, cô liên tục để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý như Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House), Seoul 1945, Cuộc Sống Tươi Đẹp,... Đặc biệt, với vai tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

Nữ diễn viên cưới đại gia hồi năm 2020. Ảnh: Nate

Han Eun Jung được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn tình địch của Song Hye Kyo trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreadaily