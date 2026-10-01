Lý do khiến Jisoo (BLACKPINK) bật khóc đẫm lệ ở Paris Fashion Week

Khoảnh khắc cảm động Jisoo ôm lấy Heloise, rơi nước mắt chia sẻ mất mát nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Vào ngày 29/9, Jisoo (BLACKPINK) đã tỏa sáng rạng rỡ ở show diễn Dior trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Cô xứng danh "công chúa Dior" khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp đỉnh cao, trang phục từ BST mới, được chăm chút hết mực, đích thực là con cưng của nhà mốt đình đám nước Pháp.

Bên cạnh diện mạo của Jisoo, 1 khoảnh khắc viral không kém đó chính là Jisoo rơi nước mắt tại show diễn. Cụ thể, ngôi sao 31 tuổi đã bật khóc khi ôm lấy Heloise - con gái của Mathilde Favier, Giám đốc Quan hệ Công chúng của nhà mốt, người đồng hành thân thiết và là chỗ dựa tinh thần luôn ân cần chào đón Jisoo mỗi khi đến Pháp. Vào tháng 8 vừa qua, bà Mathilde Favier đã đột ngột qua đời do 1 tai nạn. Sự ra đi của bà Mathilde Favier đã để lại khoảng trống rất lớn cho thương hiệu, cũng như gia đình và Jisoo - người được mệnh danh là "cô con gái đến từ Hàn Quốc" của bà.

Khoảnh khắc Jisoo khóc khi ôm lấy Heloise gây bão mạng xã hội. Clip: X

Sau đó, Jisoo và con gái của Giám đốc Quan hệ Công chúng Dior đã cùng trò chuyện chụp ảnh như chị em thân thiết. Clip: X

Khoảnh khắc cảm động Jisoo ôm lấy Heloise, rơi nước mắt chia sẻ mất mát nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Sau đó, Jisoo và con gái của Giám đốc Quan hệ Công chúng Dior đã cùng trò chuyện chụp ảnh như chị em thân thiết. Heloise cũng để lại bình luận "Gia đình" trên trang cá nhân của Jisoo - "cô con gái đến từ Hàn Quốc" của mẹ mình, minh chứng cho tình cảm bền chặt thân thiết.

Từ trước show diễn, mỹ nhân BLACKPINK đã trải lòng về nỗi mất mát to lớn: "Khi đi thử đồ, mình cảm thấy có chút buồn bã. Chuyến đi Paris lần này có chút khác biệt, bởi người vốn luôn đón chào mình đã không còn ở đây. Nhưng mọi người đều chăm sóc mình rất chu đáo, nên tất cả đã cười trở lại và hoàn tất buổi thử đồ. Khi nhìn thấy những người mà mình luôn cùng họ đón nhận mọi thứ trước đây, mình đột nhiên cảm nhận rất rõ khoảng trống ấy và điều đó làm mình buồn".

Khi bà Mathilde Favier qua đời, nữ idol cũng không giấu được sự buồn bã, lặng lẽ đăng ảnh và thông điệp từ biệt nghẹn ngào trên trang cá nhân. Với tư cách Giám đốc Quan hệ Công chúng của Dior, bà Mathilde Favier đã luôn đồng hành, chăm sóc cho Jisoo từ ngày đầu gắn bó với thương hiệu. Sự chăm sóc ân cần ấy thậm chí còn vượt lên khuôn khổ công việc, trở thành thứ tình thân sâu sắc.

Ảnh: X

Những khung hình này chỉ còn là kỷ niệm. Ảnh: X

Jisoo sinh năm 1995 tại Gunpo, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Nữ ca sĩ theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Jisoo đẹp tựa công chúa trong show diễn của Dior. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Trong năm nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt toàn cầu với bộ phim ăn khách Boyfriend on Demand. Nhờ tầm ảnh hưởng toàn cầu cùng visual đỉnh cao, Jisoo còn là "con cưng" của hàng loạt thương hiệu xa xỉ trong giới thời trang.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Một số khung hình khác của chị cả BLACKPINK tại Paris Fashion Week. Ảnh: Instagram

Nguồn: X, Kbizoom