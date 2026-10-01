"Con rể quốc dân" Lee Seung Gi thành "con rể kẻ lừa đảo"

Danh tiếng tốt đẹp của Lee Seung Gi đã sụp đổ kể từ khi anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In.

Vào ngày 29/9, Tòa án quận Nam Seoul đã tuyên án ông Lee Hong Heon 3 năm 6 tháng tù giam vì vi phạm Luật Thị trường Vốn của Hàn Quốc. Người đàn ông này cũng bị buộc phải nộp phạt 400 triệu won (7,6 tỷ đồng) và tịch thu khoảng 126 triệu won (2,4 tỷ đồng). Lee Hong Heon và các đồng phạm bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn KOSDAQ bằng cách tạo ra ấn tượng rằng các công ty này đang theo đuổi các dự án kinh doanh mới hoặc đã nhận được các khoản đầu tư lớn. Được biết Lee Hong Heon chính là bố vợ của nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi.

Các bị cáo cũng bị cáo buộc nhiều lần mua bán cổ phiếu nhằm mục đích thao túng giá thị trường. Trong phán quyết của mình, tòa án nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi thao túng thị trường, nêu rõ rằng hành vi này làm sai lệch khả năng hình thành giá cả công bằng của thị trường và có thể gây hại cho các nhà đầu tư thông thường.

Ông Lee Hong Heon được biết đến...

... là bố vợ của "con rể quốc dân" Lee Seung Gi. Ảnh: X

Tuy nhiên, Lee Hong Heon đã được tuyên bố trắng án đối với một cáo buộc riêng biệt theo Đạo luật Luật sư. Mặc dù tòa án thừa nhận rằng Lee Hong Heon đã nhận tiền, nhưng tòa án nhận thấy không đủ bằng chứng cho thấy ông đã đích thân nhận tiền để đổi lấy hành vi môi giới bất hợp pháp. Lee Hong Heon cũng được tuyên bố trắng án đối với một số hành vi thao túng thị trường bị cáo buộc do thiếu bằng chứng.

Vụ việc thu hút thêm sự chú ý vì mối quan hệ của Lee Hong Heon với một trong những gia đình nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Lee Hong Heon vốn là chồng của nữ diễn viên Kyun Mi Ri, bố dượng của nữ diễn viên Lee Da In. Trong khi đó, Lee Da In kết hôn với "con rể quốc dân" Lee Seung Gi từ năm 2023. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Lee Da In kết hôn với Lee Seung Gi từ năm 2023. Ảnh: X

Trước đó, Lee Seung Gi có sự nghiệp thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, là "con rể quốc dân" được công chúng yêu mến. Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, Lee Seung Gi nhận nhiều lời khen ngợi về tài năng và cả nhân cách. Tuy nhiên, danh tiếng tốt đẹp và sự nghiệp sạch bóng scandal của Lee Seung Gi giờ đây đứng bên bờ vực thẳm vì tai tiếng lừa đảo có truyền thống của nhà vợ.

Được biết, "mama Chuê" Kyun Mi Ri từng bị điều tra vì thao túng cổ phiếu, chồng mới Lee Hong Heon của bà cũng bị bắt vì hành vi tương tự. Còn chồng cũ Im Young Gyu - bố đẻ của vợ Lee Seung Gi đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối, đồng thời mới gây ồn ào bằng cách gán khoản nợ 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) cho con rể nổi tiếng.

Chồng mới...

lẫn chồng cũ của Kyun Mi Ri đều đi lừa đảo. Ảnh: Weibo

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối sự lựa chọn của Lee Seung Gi. Tài tử chọn cách bảo vệ bà xã giữa "cơn bão" chỉ trích. Và điều này khiến anh trở thành "con rể lừa đảo", sự nghiệp tụt dốc. Từ 1 ngôi sao tầm cỡ quốc dân, Lee Seung Gi bị khán giả tẩy chay, ít xuất hiện trên truyền hình, show diễn ế vé thê thảm.

Trước những thiệt hại, vào tháng 4/2025, Lee Seung Gi tuyên bố anh và vợ đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ. "Con rể quốc dân" nói rằng lòng tin giữa 2 gia đình đã bị tổn hại đến mức khó có thể hàn gắn lại: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với gia đình cô ấy”.

Lee Seung Gi từ "con rể quốc dân" thành "con rể lừa đảo". Ảnh: X

Dù vậy, những ồn ào vẫn chưa hết bủa vây "con rể lừa đảo" Lee Seung Gi. Vào năm 2023, anh chuyển sang công ty quản lý One Hundred. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, công ty này sụp đổ, nợ lương nghệ sĩ, khiến họ dứt áo ra đi và quay lại kiện tụng, đấu tố. Lee Seung Gi đã lên đài SBS và trực tiếp tố cáo chủ tịch Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời.

Cụ thể, chủ tịch Cha Ga Won liên tục ngon ngọt dụ dỗ Lee Seung Gi dọn vào biệt thự do công ty xây dựng Ban đầu công ty báo tiền đặt cọc chưa thẩm định xong xuôi, nhưng đến khi Lee Seung Gi dọn vào, công ty mới báo số tiền cọc cao gấp 3 lần thỏa thuận ban đầu. Tiền đặt cọc thuê nhà của Lee Seung Gi là 10,5 tỷ won (180 tỷ đồng).

Hiện tại, Cha Ga Won không chịu trả lại tiền, gây ra những tổn thất nặng nề. Những căn hộ này đều đang bị kê biên do Cha Ga Won bị điều tra tội trốn thuế, các nghệ sĩ phải gánh nợ. Vì công ty One Hundred đã gần như sụp đổ, không còn ai làm việc nên không ai phản hồi Lee Seung Gi. Chính vì vậy, anh phải lên truyền hình trực tiếp đòi lại quyền lợi cho mình. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thông cảm cho Lee Seung Gi. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến chỉ trích đây là kết cục anh xứng đáng phải nhận.

Lee Seung Gi tố Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo



