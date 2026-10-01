Dâu hào môn Hề Mộng Dao khoe lại ảnh cưới, gây sốc với bộ long phụng dát vàng mất 3600 giờ hoàn thiện và 22 chiếc vòng tay long phụng

Những hình ảnh cưới cũ của Hề Mộng Dao một lần nữa thu hút chú ý, đặc biệt là bộ long phụng quái được thiết kế riêng và 22 chiếc vòng vàng cô đeo trong lễ cưới.

Đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân từng gây chú ý bởi quy mô cũng như những nghi thức truyền thống được đầu tư cầu kỳ. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ lại, người đẹp xuất hiện trong bộ long phụng quái mang nhiều họa tiết cát tường, trong khi phần trang sức cưới với hàng chục chiếc vòng long phụng càng khiến tổng thể trở nên nổi bật.

Bộ long phụng quái được thiết kế riêng cho Hề Mộng Dao

Theo thông tin được thương hiệu OCHIRLY chia sẻ, bộ lễ phục mang tên “Hòa Hợp Mãn Đường” được thiết kế riêng cho Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống của trang phục cưới Trung Hoa nhưng được xử lý theo hướng hiện đại hơn.

Khác với kiểu quái hoàng truyền thống thường sử dụng màu sắc và họa tiết vàng đỏ nổi bật, bộ trang phục của Hề Mộng Dao được phủ toàn bộ bằng những hoa văn hoa phú quý màu bạc trắng. Các lớp hoa được sắp xếp dày đặc, tạo cảm giác hoa nở rực rỡ trên toàn bộ thân áo, gửi gắm ý nghĩa về một cuộc hôn nhân viên mãn và gia đình thịnh vượng.

Điểm đặc biệt khác nằm ở những sợi chỉ màu pastel hồng được kết hợp cùng kỹ thuật thêu kim tuyến vàng bạc. Trên nền ánh kim quen thuộc của trang phục cưới truyền thống, sắc hồng tạo thêm một lớp màu mềm mại và lãng mạn cho bộ lễ phục.

Phần nẹp áo được hoàn thiện bằng những chiếc nút cài kết từ chỉ vàng, tái hiện kỹ thuật thủ công truyền thống. Các họa tiết như hoa sen, rồng và phượng cũng được đưa vào thiết kế, đều là những hình ảnh thường gắn với ý nghĩa may mắn, hòa hợp và hôn nhân viên mãn trong văn hóa cưới hỏi Trung Hoa.

Cận cảnh bộ đồ cưới của dâu hào môn Hề Mộng Dao

Hơn 3.600 giờ để hoàn thiện từng đường thêu

Theo OCHIRLY, bộ long phụng quái này kế thừa kỹ thuật bàn kim truyền thống của cung đình thời Thịnh Đường. Toàn bộ trang phục mất hơn 3.600 giờ để hoàn thiện.

Những con số này cho thấy mức độ cầu kỳ của một bộ lễ phục cưới thủ công, khi từng đường kim, mũi chỉ đều được thực hiện với mục đích tạo nên một tổng thể vừa có giá trị thẩm mỹ vừa chứa đựng những lời chúc dành cho cô dâu chú rể.

OCHIRLY cũng cho biết bộ lễ phục được thực hiện với sự tham gia của Hoàng Triều Quái Tú Trang, một cơ sở kế thừa kỹ thuật đính kim thêu Quảng Phủ. Từ chất liệu, họa tiết đến kỹ thuật thủ công, bộ trang phục được xây dựng xoay quanh chủ đề “Hòa Hợp Mãn Đường”, với mong muốn gửi lời chúc về cuộc sống vợ chồng gắn bó và những năm tháng viên mãn.

22 chiếc vòng long phụng trong lễ cưới

Bên cạnh bộ lễ phục, một chi tiết khác trong loạt ảnh cũ của Hề Mộng Dao cũng đặc biệt gây chú ý là số lượng trang sức vàng cô đeo trong nghi thức cưới truyền thống.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, trong phong tục cưới hỏi Quảng Đông, mẹ chồng thường tặng cô dâu vòng long phụng. Số lượng trang sức vàng được trao tặng cũng thường được xem như một lời chúc về phúc khí và sự sung túc dành cho cô dâu mới.

Trong những hình ảnh của Hề Mộng Dao, cô đeo tới 11 đôi, tương đương 22 chiếc vòng long phụng trên hai tay. Những chiếc vòng vàng bản lớn tạo thành một mảng trang sức nổi bật, gần như phủ kín phần cổ tay của cô.

Một số bài đăng trên mạng xã hội còn đưa ra con số ước tính giá trị của 22 chiếc vòng, cho rằng tổng giá trị có thể lên tới gần 3 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, đây là thông tin được các tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại và nguồn được cung cấp không có thông tin xác nhận độc lập về giá trị thực tế của số trang sức này.

Dù vậy, chỉ nhìn vào hình ảnh cũng có thể thấy nghi thức trao tặng và đeo trang sức vàng chiếm một vị trí đáng kể trong lễ cưới của Hề Mộng Dao. Những chiếc vòng long phụng không chỉ là món trang sức mà còn gắn với ý nghĩa truyền thống về lời chúc dành cho cô dâu trong ngày thành hôn.

Từ bộ long phụng quái được làm thủ công trong hơn 3.600 giờ đến hàng chục chiếc vòng vàng đeo trong lễ cưới, những hình ảnh cũ của Hề Mộng Dao cho thấy cách các yếu tố truyền thống được đưa vào một đám cưới hiện đại. Đặc biệt, bộ lễ phục “Hòa Hợp Mãn Đường” không chỉ gây chú ý bởi độ cầu kỳ mà còn bởi hệ thống họa tiết rồng, phượng, hoa sen và hoa phú quý được lựa chọn để gửi gắm những lời chúc về hôn nhân và gia đình.