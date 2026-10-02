Tài sản của T.O.P (BIGBANG) và Nana: Người vung tiền "du lịch" Mặt Trăng, người đánh nhau với trộm trong biệt thự hơn 77 tỷ

T.O.P và Nana đang là cặp tình nhân chiếm sóng showbiz châu Á.

Sáng 2/10, tờ Dispatch gây dậy sóng cả châu Á khi khui tin hẹn hò của T.O.P (BIGBANG) và Nana. Không để dân tình phải đồn đoán, thông qua công ty quản lý, 2 nhân vật chính đã xác nhận đang trong mối quan hệ yêu đương vui vẻ, hạnh phúc. Bỏ qua những scandal trong quá khứ, cặp đôi mới của showbiz Hàn được nhận xét có giao diện "chất chơi", xứng đôi vừa lứa trong mọi mặt từ danh tiếng, sức ảnh hưởng, tiền tài đến và địa vị.

T.O.P và Nana xác nhận hẹn hò. Ảnh: X.

Cặp đôi bén duyên sau khi cùng quay MV vào đầu năm nay. Ảnh: X.

T.O.P sở hữu thẻ đen cực hiếm và chi tiền tỷ để bay vào vũ trụ

T.O.P nằm trong nhóm nghệ sĩ giàu có bậc nhất showbiz Hàn. Theo thống kê của tờ Gynews vào năm 2023, khối tài sản của cựu thành viên BIGBANG rơi vào khoảng 27 tỷ won (khoảng 500 tỷ đồng). Thu nhập của anh đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, khoảng thời gian hoạt động ở BIGBANG giúp nam idol tích lũy được gia sản kếch xù. BIGBANG từng là nhóm nhạc kiếm nhiều tiền bậc nhất thế giới. Tờ Forbes từng thống kê doanh thu của BIGBANG năm 2016 rơi vào khoảng 44 triệu USD (khoảng 1.144 tỷ đồng), vượt mặt Maroon 5 và Dr.Dre. Là thành viên chủ chốt, T.O.P nhận được phần lợi nhuận không hề ít, đủ để biến anh thành đại gia showbiz.

Ngoài âm nhạc, T.O.P còn đi đóng phim, quay quảng cáo, làm đại diện thương hiệu. Ở thời kỳ đỉnh cao, mức cát-xê cho hợp đồng đại diện nhãn hàng của T.O.P rơi vào khoảng 500.000 USD/6 tháng (12,9 tỷ đồng) và 1 triệu USD/1 năm (26 tỷ đồng). Đáng chú ý, theo tờ Sports Chosun, sau khi chuyển sang đóng phim, T.O.P kiếm được bộn tiền. Năm 2024, một số nguồn tin cho biết nam idol nhận thù lao hơn 300 triệu won/tập phim (5,6 tỷ đồng) khi tham gia Squid Game 2.

T.O.P kiếm bộn tiền nhờ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Instagram.

Các nguồn tin cho biết T.O.P sở hữu nhiều bất động sản xa hoa, đắt đỏ. Năm 2010, anh chi 2,1 tỷ won (khoảng 38,9 tỷ đồng) mua một căn biệt thự cao cấp có view hướng thẳng ra sông Hàn, nằm trong khu UN Village ở Hannam-dong. Hiện tại, giá thị trường của căn nhà đã tăng lên 3,4 tỷ won (khoảng 62,9 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn sở hữu 2 căn hộ cao cấp khác, 1 cánh đồng rộng lớn có thể sản xuất trung bình 8.000 chai rượu vàng/năm ở Argentina. Không chỉ vậy, T.O.P còn sở hữu bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật đồ sộ gồm đồ nội thất, tranh nghệ thuật. Căn nhà 2,1 tỷ won ở UN Village được anh biến thành viện bảo tàng thu nhỏ.

T.O.P được tiết lộ giàu đến mức sở hữu một chiếc black card (thẻ đen) - loại thẻ tín dụng chỉ dành cho giới siêu giàu chiếm 0,05% dân số Hàn Quốc. Mẫu black card Hyundai Black Card KAL mà anh sử dụng là loại hiếm có nhất. Muốn mở được thẻ tín dụng này, chủ sở hữu phải có khối tài sản tối thiểu 10 tỷ won (185 tỷ đồng), được 7 người thuộc bộ máy quản lý ngân hàng và phó chủ tịch của Hyundai Card phê duyệt. Người dùng phải cam kết đảm bảo mức chỉ tiêu hàng năm đạt mốc tối thiểu 10 triệu won (185 triệu đồng) và đóng phí thành viên 2 triệu won (37 triệu đồng). Năm 2023, T.O.P gây xôn xao khi cho biết đã chi ra 36 tỷ won (666 tỷ đồng) để bay vào vũ trụ. Đáng tiếc, chuyến bay kéo dài 12 ngày quanh quỹ đạo Mặt Trăng có sự tham gia của anh sau đó đã bị hủy bỏ.

Cựu thành viên BIGBANG là đại gia thứ thiệt của showbiz Hàn. Ảnh: Instagram.

Nana nắm trong tay khối tài sản trăm tỷ

Nana sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel, nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body đỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015.

Sau quãng thời gian làm idol khá thành công, Nana chính thức ra mắt màn ảnh vào năm 2015. Ban đầu nhiều người cho rằng cô sẽ chỉ là "bình hoa di động", nhưng sau đó Nana đã chứng minh cô thực sự có năng lực diễn xuất. Nữ diễn viên gây ấn tượng qua loạt phim The Good Wife, Kill It, Justice, The Swindlers, Mask Girl, Omniscient Reader's Viewpoint và mới nhất là The Scandal.

Nana 2 lần đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Ảnh: Instagram.

Theo tờ Osen, nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật đa lĩnh vực, Nana nắm giữ trong tay khối tài sản ước tính 5-7 triệu USD (khoảng 129-181 tỷ đồng). Tháng 5/2025, Nana mua căn biệt thự cao cấp mang phong cách nhà vườn ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) với giá 4,2 tỷ won (khoảng 77,8 tỷ đồng), trở thành hàng xóm của Hyun Bin - Son Ye Jin, Han So Hee, nữ diễn viên Oh Yeon Seo hay ca sĩ Park Jin Young. Trong đó, Nana thế chấp vay ngân hàng hơn 2,7 tỷ won (khoảng 50 tỷ đồng) để mua nhà.

Đến tháng 11/2025, trộm đã đột nhập vào căn nhà này của Nana. Vụ án này gây chú ý vì tình huống hy hữu mỹ nhân hàng đầu chống trả, đánh nhau với trộm để bảo vệ mẹ ruột. Sau khi bị bắt, tên trộm đã kiện ngược Nana với các cáo buộc như cố ý gây thương tích, thậm chí liên quan đến ý định giết người. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận lập luận này của kẻ trộm. Cuối cùng, trong phiên tòa sơ thẩm, người đàn ông đột nhập vào nhà của Nana bị tuyên án 7 năm tù vì tội cướp và cố ý gây thương tích.

Nana mua biệt thự 77,8 tỷ đồng, nhưng chỉ 6 tháng sau nhà cô đã bị trộm đột nhập. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Dispatch