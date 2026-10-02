Chính thức: T.O.P (BIGBANG) và Nana xác nhận đang yêu, showbiz Hàn hiếm lắm mới có cặp đôi nhanh gọn thế này

"Tuyệt vời, uống nào" đang làm cảm xúc chung của nhiều khán giả trước tin hẹn hò của T.O.P và Nana.

Sáng 2/10, cả châu Á dậy sóng khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của T.O.P (BIGBANG) và Nana. Theo Dispatch, cặp sao chính thức trở thành người yêu từ tháng 6. Mối quan hệ của họ nảy nở sau khi hợp tác quay MV Studio 54 vào tháng 1 năm nay. Không để dân tình chờ đợi lâu, trả lời phỏng vấn của tờ Newsen, công ty quản lý Sublime của Nana đã chính thức xác nhận nữ diễn viên này đang trong mối quan hệ yêu đương với T.O.P. "Cả hai thực sự đã quen nhau thông qua quá trình quay MV. Họ đang vui vẻ tìm hiểu, hẹn hò với nhau", công ty quản lý Sublime của Nana cho biết.

Về phía T.O.P, công ty quản lý của anh cũng không hề che giấu: "Đúng, T.O.P và Nana lần đầu gặp gỡ và bén duyên thông qua việc quay video âm nhạc, từ đó họ trở nên thân thiết hơn. Đến khoảng tháng 6 vừa qua, cả hai đã tiến tới mối quan hệ tình cảm". Đáng chú ý, dân tình phát hiện nam ca sĩ này đã âm thầm like bài đăng tuyên truyền phim The Scandal của Nana, như 1 cách ngầm ủng hộ bạn gái.

Hiện, dân tình châu Á đang bàn tán sôi nổi về chuyện tình của cặp đôi có giao diện "chất lừ" này. Đây là lần hiếm hoi showbiz Hàn có 1 cặp sao hàng đầu xác nhận hẹn hò nhanh gọn, không giấu giếm không vòng vo như vậy.

Không giấu giếm, Nana công khai hẹn hò T.O.P. Ảnh: X.

Theo Dispatch, Nana và T.O.P đang rất mặn nồng. Dù lịch trình công việc cá nhân bận rộn, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Trong đó, T.O.P thường xuyên chủ động đến khu vực nhà Nana để hẹn hò. Vào ngày 24/9, trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan, T.O.P đã đến nhà của bạn gái để thăm cô. Đến ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày đầu tiên của tháng 10, họ liên tiếp gặp gỡ. Những lúc có lịch trình, nam ca sĩ di chuyển bằng xe của công ty, còn những ngày trống lịch, anh sử dụng taxi.

Dispatch bắt gọn những khoảnh khắc hẹn hò của cặp sao ở khu vực nhà Nana. Ảnh: Dispatch.

Một người thân cận của cả hai tiết lộ với Dispatch, cặp đôi có rất nhiều điểm chung như họ đều là lứa idol gen 2 từng khuấy đảo Kpop 1 thời. Trong đó, T.O.P là thành viên của BIGBANG, còn Nana là thành viên After School. Họ cũng giống nhau ở việc tự xây dựng cho mình một thế giới thời trang riêng, nổi tiếng phong cách độc đáo, cá tính và mang tính thể nghiệm tiên phong. Không chỉ vậy, thời gian qua, Nana và T.O.P còn mở rộng lĩnh vực hoạt động từ thần tượng sang diễn viên. Điều này khiến cả hai có nhiều chủ đề tương đồng để trò chuyện, chia sẻ với nhau.

"Họ đã đi trên những con đường giống nhau, từ lúc ra mắt, hoạt động nghệ thuật, đối mặt với tin đồn cho đến những tổn thương. Họ thấu hiểu nhau rất sâu sắc. Hiện tại, cả hai nỗ lực hết mình cho cả tình yêu lẫn công việc", người quen của cặp đôi chia sẻ.

Cặp đôi nên duyên sau khi cùng quay MV hồi tháng 1. Ảnh: X.

Cả hai được cho biết rất hợp nhau và đang đắm chìm trong tình yêu. Ảnh: X.

Nguồn: Nate