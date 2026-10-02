Trường Giang - Nhã Phương: Nghệ sĩ muốn khép lại quá khứ, khán giả có dễ dàng quên đi?

Với một nghệ sĩ đã làm nghề nhiều năm, việc tiếp tục xuất hiện trên truyền hình, điện ảnh hay sự kiện không khó. Nhưng mỗi lần xuất hiện trong thời điểm này đều có thể kéo theo những bình luận về chuyện cũ.

Nếu Kỳ 1 đặt câu hỏi Trường Giang - Nhã Phương còn gì để tiếp tục hoạt động trong showbiz, thì câu chuyện ở hiện tại nằm ở phía khán giả: họ có còn muốn nhìn thấy hai nghệ sĩ xuất hiện và nếu có, họ cần bao lâu để những ồn ào vừa qua không còn là điều đầu tiên được nhắc tới?

Với một nghệ sĩ đã làm nghề nhiều năm, việc tiếp tục xuất hiện trên truyền hình, điện ảnh hay sự kiện không khó. Nhưng mỗi lần xuất hiện trong thời điểm này đều có thể kéo theo những bình luận về chuyện cũ. Trường Giang là ví dụ rõ nhất. Sau khi lên tiếng xin lỗi, nam nghệ sĩ thông báo vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm, nói muốn có thời gian “lắng lại và học hỏi thêm”.

Thế nhưng ngay cả khi đã chủ động tạm dừng, cái tên Trường Giang vẫn tiếp tục xuất hiện trong phần bình luận của chương trình. Tập 101 của 2 Ngày 1 Đêm lên sóng ngày 20/9 vẫn có Trường Giang vì đã được ghi hình trước đó. Sự xuất hiện này tiếp tục khiến khán giả tranh luận, trong đó có cả những ý kiến cho rằng chương trình vẫn cần nam nghệ sĩ và những người cho rằng show hoàn toàn có thể tiếp tục với các thành viên còn lại.

Khán giả chưa quay lưng hoàn toàn, nhưng việc trở lại ngay là điều khó

Nhìn vào những bình luận được ghi nhận sau tập 101, phản ứng của khán giả khá rõ theo hai hướng. Một số người cho rằng 2 Ngày 1 Đêm vẫn có thể vận hành mà không có Trường Giang. “Các bạn trẻ đều rất năng lượng, nên không có Trường Giang cũng không sao”, một khán giả viết. Người khác cho rằng “có nhiều nghệ sĩ mà, đâu nhất thiết chương trình phải có Trường Giang thì mới vui và hấp dẫn”.

Nhưng cũng có những ý kiến ngược lại. Một khán giả đặt câu hỏi: “Thật ra không có Trường Giang thì ai làm đầu tàu, ai dẫn dắt câu chuyện mà mọi người tiêu cực quá”. Một người khác viết: “Ai mà không có lỗi, tha thứ cho người ta chứ”.

Dưới bài đăng thông báo vắng mặt của Trường Giang, cũng có người bày tỏ sự ủng hộ và mong nam nghệ sĩ nghỉ ngơi, vượt qua giai đoạn này rồi trở lại. Một khán giả viết rằng bản thân ít khi bình luận trên mạng xã hội nhưng vẫn muốn nam nghệ sĩ cố gắng, nghỉ ngơi rồi trở lại mạnh mẽ vì “còn rất nhiều người vẫn yêu thương và ủng hộ”.

Những phản ứng này cho thấy Trường Giang chưa rơi vào tình trạng tất cả khán giả đều quay lưng. Sau nhiều năm xuất hiện trên truyền hình, nam nghệ sĩ vẫn có nhóm khán giả giữ thiện cảm và xem anh là một phần quan trọng của 2 Ngày 1 Đêm. Nhưng cùng lúc đó, một bộ phận khác đã thay đổi cách nhìn và không còn muốn nam nghệ sĩ xuất hiện như trước.

Vì vậy, nói khán giả đã tha thứ hay chưa đều chưa đủ. Có người vẫn xem chương trình nhưng không còn bênh vực nam nghệ sĩ. Có người đồng ý cho nam nghệ sĩ cơ hội nhưng muốn nam nghệ sĩ tạm dừng. Có người không đồng tình với những gì xảy ra nhưng cũng không muốn câu chuyện tiếp tục bị đẩy đi xa. Và cũng có người đơn giản là muốn xem chương trình mà không phải tiếp tục tranh luận về đời tư của người chơi.

Xin lỗi là điểm tạm dừng, chưa phải điểm kết thúc

Trường Giang đã chọn cách lên tiếng sau nhiều ngày im lặng, sau đó xin vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm. Theo một số chuyên gia truyền thông, việc xin lỗi rồi tạm rút khỏi chương trình có thể được xem là một bước lùi phù hợp ở thời điểm này. Nếu vừa xin lỗi xong đã lập tức xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh vui vẻ, lời xin lỗi có thể bị công chúng nhìn theo hướng khác.

Nhưng ngay cả việc tạm dừng cũng chưa thể quyết định cách khán giả nhìn về một người trong thời gian dài. Sự thay đổi, nếu có, phải được thể hiện trong cách nam nghệ sĩ xuất hiện và ứng xử về sau, chứ không dừng ở một bài xin lỗi hay một lần rút khỏi chương trình.

Đây cũng là lý do việc khán giả có tha thứ hay không không thể chỉ nhìn vào phản ứng ngay sau một lời xin lỗi. Với người nổi tiếng, công chúng có thể chấp nhận cho một cơ hội nhưng chưa chắc lập tức quay lại mức độ yêu thích như trước. Khoảng cách giữa “không còn muốn chỉ trích” và “tiếp tục ủng hộ” vẫn còn khá lớn.

Một nghệ sĩ có thể được khán giả bỏ qua một câu chuyện nhưng vẫn bị quan sát kỹ hơn trong những lần xuất hiện tiếp theo. Trường Giang cũng đang ở tình trạng đó. Những phát ngôn, cách tương tác hay hành động mới của nam nghệ sĩ nhiều khả năng sẽ được đặt cạnh những gì từng xảy ra. Muốn khán giả thôi nhắc chuyện cũ, bản thân những lần xuất hiện sau này phải đủ khác để họ có thêm thứ khác để bàn.

Nói đơn giản hơn, khán giả có thể bỏ qua nhưng không có nghĩa họ lập tức quên.

Khi nào người ta thôi nhắc chuyện cũ?

Đây mới là câu hỏi khó nhất đối với Trường Giang và Nhã Phương. Một ồn ào không biến mất chỉ vì nghệ sĩ ngừng nói về nó. Nó chỉ thực sự lùi xuống khi những câu chuyện mới xuất hiện nhiều hơn và đủ sức thu hút sự quan tâm của khán giả.

Với Trường Giang, năm 2026 nam nghệ sĩ vẫn có hoạt động điện ảnh đáng chú ý. Nhà ba tôi một phòng đánh dấu lần đầu anh cùng lúc đảm nhận vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu và sau đó được chọn vào danh sách phim tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Những kết quả này không có nghĩa một bộ phim có thể xóa đi những tranh luận đang tồn tại. Nhưng khi công chúng bắt đầu bàn về một vai diễn, một bộ phim hay một công việc cụ thể, sự chú ý đã có thêm hướng khác. Đó là điều cần thiết nếu một nghệ sĩ muốn thoát khỏi việc mỗi lần xuất hiện đều bị kéo trở lại một câu chuyện cũ.

Nhã Phương cũng đang đối diện với một vấn đề riêng. Nữ diễn viên trở thành tâm điểm tranh luận liên quan việc từng hợp tác quảng bá một sản phẩm nước uống được giới thiệu với tên gọi “nước trường sinh”. Cô cho biết đã trực tiếp sử dụng sản phẩm trước khi hợp tác, những nội dung quảng bá dựa trên thông tin từ nhãn hàng kết hợp trải nghiệm cá nhân; đồng thời cho biết việc hợp tác đã kết thúc từ giữa năm 2025 và cô sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, tôn trọng kết luận cuối cùng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.

Trong trường hợp của Nhã Phương, việc trở lại xuất hiện cũng sẽ khó tránh chuyện cũ được nhắc lại trong thời gian đầu. Nhưng nếu những hoạt động tiếp theo giúp công chúng có thêm lý do để nói về cô với tư cách một diễn viên, một người làm nghề, mức độ quan tâm dành cho ồn ào thương mại cũng có thể giảm dần.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Nhã Phương đang có dấu hiệu trở lại với hoạt động phim ảnh theo một hướng riêng. Ngày 22/9, nữ diễn viên xuất hiện trong loạt hình ảnh cúng Giỗ Tổ cùng ê-kíp phim Chị Hai. Việc cô có mặt bên đoàn phim sau thời gian khá dài vắng bóng màn ảnh lập tức khiến khán giả đặt câu hỏi về khả năng Nhã Phương trở lại với dự án này. Tuy nhiên, hiện ê-kíp chưa công bố vai trò cụ thể của nữ diễn viên, vì vậy chưa thể khẳng định cô sẽ đảm nhận một vai diễn hay vị trí nào trong phim.

Sự xuất hiện này đáng chú ý ở thời điểm Nhã Phương vừa trải qua những tranh luận không liên quan trực tiếp đến công việc diễn xuất. Nó mở ra một hướng khác để nữ diễn viên được nhắc đến: một người làm nghề đang có hoạt động riêng, thay vì liên tục xuất hiện trong câu chuyện xoay quanh chồng.

Chính Nhã Phương cũng từng nhấn mạnh điều này khi lên tiếng giữa ồn ào của Trường Giang. Nữ diễn viên viết: “Tôi, Diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình”, đồng thời khẳng định cô còn là người vợ và người mẹ trong gia đình.

Nếu Nhã Phương thực sự trở lại với một dự án mới, đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên được nhìn nhận đúng với điều cô từng khẳng định: có một vị trí nghề nghiệp và tên tuổi riêng, với những lựa chọn và công việc riêng, bên cạnh vai trò là vợ Trường Giang và mẹ của các con.

Gia đình cũng là một phần hình ảnh mà Trường Giang - Nhã Phương có thể tiếp tục được khán giả quan tâm. Hai người từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, các con cũng đã xuất hiện trong một số chương trình. Tuy nhiên, việc đưa hình ảnh gia đình trở lại không đồng nghĩa những tranh luận về người lớn sẽ tự biến mất. Đặc biệt, con cái không nên trở thành cách để giải quyết những vấn đề thuộc về bố mẹ.

Một điều khác cần nhìn rõ là Trường Giang và Nhã Phương không đứng trước cùng một câu chuyện. Việc cả hai cùng bị nhắc tên trong một giai đoạn khiến hình ảnh gia đình trở thành tâm điểm chú ý, nhưng cách khán giả nhìn về mỗi người vẫn có sự khác biệt. Trường Giang đang phải đối diện với phản ứng liên quan đến cách ứng xử và vị trí của một nghệ sĩ lâu năm trong chương trình truyền hình. Trong khi đó, Nhã Phương bị kéo vào tranh luận từ hoạt động quảng bá thương mại. Vì vậy, việc một người được khán giả cảm thông cũng không đồng nghĩa người còn lại sẽ nhận được phản ứng tương tự.

Đây cũng là lý do hai nghệ sĩ có thể cùng xuất hiện trở lại nhưng không nhất thiết phải cùng lúc, cùng cách và cùng một câu chuyện. Nếu mọi hoạt động sau này tiếp tục được đặt dưới hình ảnh “vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương”, những vấn đề riêng của từng người rất dễ bị nhập làm một. Trong khi đó, điều cần thiết hơn là mỗi người phải tự đứng trên kết quả công việc và cách ứng xử của chính mình.

Điều khán giả chờ đợi có lẽ không phải một màn trở lại thật lớn. Với một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề, việc chứng minh mình vẫn có sức hút không phải câu hỏi lớn nhất. Điều quan trọng hơn là sau một thời gian, khi cái tên Trường Giang hoặc Nhã Phương xuất hiện, làm cách nào để phần đông khán giả bắt đầu bàn về bộ phim, chương trình hay công việc mới thay vì lập tức nhắc lại những chuyện đã qua.

Khán giả có thể cho cơ hội, nhưng không ai có thể yêu cầu họ quên. Trường Giang và Nhã Phương cũng không nhất thiết phải lấy lại ngay hình ảnh như trước. Chỉ cần những lần xuất hiện sau này dần tạo ra những câu chuyện mới, đến một lúc, chuyện cũ sẽ không còn là điều đầu tiên mà công chúng nghĩ tới khi hai cái tên này xuất hiện.