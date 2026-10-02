Sau 7 năm hy sinh, siêu mẫu Hề Mộng Dao mới nhận được lời cảm ơn từ "bà tư" quyền lực

Còn nhớ vào 7 năm trước, Hề Mộng Dao đăng ký kết hôn với Hà Du Quân, mang thai và sinh cháu trai đầu tiên cho trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, nhưng vẫn chưa được nhà chồng công nhận.

Sau đám cưới hoành tráng ở Pháp hồi tháng 6, đến nay cặp đôi Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đã tổ chức tiệc cảm ơn tại Macau (Trung Quốc), mời người thân, bạn bè không thể tham dự hôn lễ. Tại đây, đôi vợ chồng nổi tiếng tổ chức bổ sung nghi thức kính trà cha mẹ theo truyền thống Trung Quốc.

Đáp lại, bà tư Lương An Kỳ cũng khiến dân tình choáng váng khi tặng lại con dâu 22 chiếc vòng tay long phụng bằng vàng nguyên khối. Trong số đó, 18 chiếc được kết thành vòng cổ khổng lồ cho Hề Mộng Dao đeo, 4 chiếc còn lại nằm ở cổ tay. Theo ước tính, tổng giá trị 22 chiếc vòng long phụng có thể lên tới gần 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,9 tỷ đồng).

Bà Lương An Kỳ tặng con dâu 22 chiếc vòng tay long phụng bằng vàng nguyên khối trị giá 10,9 tỷ đồng. Ảnh: Weibo

Được mẹ chồng hết mực cưng chiều bằng vật chất, nhưng quan trọng hơn cả là Hề Mộng Dao đã được gia đình trùm sòng bạc công nhận sau 7 năm hết lòng hết dạ hy sinh. Còn nhớ vào 7 năm trước, cô đăng ký kết hôn với Hà Du Quân, mang thai và sinh cháu trai đầu tiên cho trùm sòng bạc Hà Hồng Sân, nhưng vẫn chưa được nhà chồng công nhận. Từng có thời gian, nàng siêu mẫu không được dọn vào nhà họ Hà, không được tổ chức đám cưới, bị mẹ chồng nói lời khó nghe. Không bỏ cuộc, Hề Mộng Dao tiếp tục sinh con cho nhà họ Hà, chăm chỉ học tập phụ giúp công việc kinh doanh của bà tư Lương An Kỳ.

Đến nay, bà tư Lương An Kỳ đã hoàn toàn công nhận con dâu. Trong tiệc cảm ơn, bà trìu mến gọi Hề Mộng Dao bằng tiếng Quảng Đông là "Tiểu Minh", khen cô hiền lành, xuất sắc. Bà cảm ơn con dâu vì đã chủ chủ động trở thành một phần của đại gia đình họ Hà và đã sinh cho gia đình 2 đứa cháu đáng yêu "đủ nếp đủ tẻ". Nghe mẹ chồng nói xong, Hề Mộng Dao nhìn chồng rồi cả 2 mỉm cười với nhau.

Trước đó tại hôn lễ ở Pháp, bà tư nhà trùm sòng bạc cũng tặng con dâu chiếc vòng cổ ngọc trai trắng Úc, vốn là món quà Hà Hồng Sân tặng bà lúc sinh thời, được coi là tín vật tình yêu của 2 người. Bà cũng để lại 1 phần bộ sưu tập trang sức cổ quý giá của mình cho Hề Mộng Dao. Việc được mẹ chồng tặng trang sức quý giá cho thấy Hề Mộng Dao giờ đã là người vô cùng quan trọng trong lòng bà.

Quan trọng hơn cả là Hề Mộng Dao đã được gia đình trùm sòng bạc công nhận sau 7 năm hết lòng hết dạ hy sinh. Ảnh: Weibo

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề "Mẹ Hà Du Quân cảm ơn Hề Mộng Dao" nhanh chóng được lan truyền. Nhiều cư dân mạng khen ngợi bà Lương An Kỳ là người thông minh, chu đáo và khéo léo với con dâu. Tuy nhiên, một số người lại suy đoán rằng việc thể hiện tình cảm công khai này cũng có thể là một phần trong chiến lược quan hệ công chúng được gia đình họ Hà, nhằm củng cố hình ảnh gia đình.

Hà Du Quân từng tiết lộ rằng mẹ anh đã “kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của con dâu tương lai”. Theo anh, bà Lương An Kỳ đã tìm hiểu thêm về Hề Mộng Dao thông qua bạn bè trong giới kinh doanh Thượng Hải và thậm chí còn tận dụng một ván mạt chược để quan sát tính cách của cô. Sau 7 năm chung sống và sự ra đời của các cháu, mối quan hệ giữa bà Lương An Kỳ và con dâu được cho là ngày càng thân thiết và gắn bó.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề "Mẹ Hà Du Quân cảm ơn Hề Mộng Dao" nhanh chóng được lan truyền. Ảnh: Weibo

Theo truyền thông Trung Quốc, tiệc cảm ơn được tổ chức tại 1 bất động sản của bà Lương An Kỳ ở Macau (Trung Quốc). Không gian tiệc được trang trí theo chủ đề “tranh sơn dầu mùa thu”, với hàng vạn bó hoa tạo thành khung cảnh như một khu vườn mùa thu. Buổi tiệc quy tụ hơn 500 khách mời gồm giới thượng lưu và nhiều nghệ sĩ đình đám như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân, Kim Sa, Viên Hoằng, Trương Hâm Nghệ, Cổ Cự Cơ, Uông Minh Thuyên…

Tại đây, Hề Mộng Dao diện chiếc váy cưới Dior cao cấp từng mặc tại Pháp hồi tháng 6. Tuy nhiên, cô bỏ khăn voan và thay bằng chiếc vòng cổ kim cương cỡ lớn, tạo thành điểm nhấn nổi bật. Chiếc vòng này có thiết kế cầu kỳ hơn trang sức cô sử dụng trong đám cưới ở Pháp (có giá trị 50 triệu HKD - 165 tỷ đồng).

Hề Mộng Dao diện chiếc váy cưới Dior cao cấp từng mặc tại Pháp hồi tháng 6 nhưng bỏ khăn voan, thay trang sức. Ảnh: Weibo

Trước đó, đôi vợ chồng diện trang phục truyền thống, thực hiện nghi thức kính trà cha mẹ trong phòng kín. Hỷ phục của Hề Mộng Dao có tên là "Hòa hợp mãn đường”, thuộc dòng “Quái Hoàng” - cấp độ cao trong trang phục cưới truyền thống Trung Quốc. Trang phục được thực hiện theo kỹ thuật thêu kim tuyến cổ truyền của cung đình thời Đường, với các đường chỉ vàng và bạc được thêu hoàn toàn bằng tay, tốn đến 3.600 giờ để hoàn thiện

Trong nghi lễ này, các thành viên trong gia đình cũng diện trang phục truyền thống. Ở vị trí trung tâm là ảnh chân dung của trùm sòng bạc Hà Hồng Sân. Hề Mộng Dao nắm tay cha mẹ đẻ tiến vào lễ đường, trong khi Hà Du Quân dẫn theo 2 con chào đón. 2 bé mặc trang phục truyền thống màu đỏ và cùng cha mẹ thực hiện nghi lễ trước các bậc trưởng bối.

Hình ảnh trong nghi thức kính trà cha mẹ. Ảnh: Weibo



Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi ở Pháp hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: Weibo

Nguồn: Kbizoom



