Hồ Ngọc Hà và hai thập kỷ vươn ra quốc tế

Tối 25/9 vừa qua, sự kiện thời trang được mong chờ - show diễn "The Store Show" ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 (Spring Summer 2027) của Gucci đã chính thức diễn ra tại Milan (Ý). Là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam, Hồ Ngọc Hà tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thời trang và truyền thông.

Đây cũng là lần thứ tư nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi chính thức đảm nhận danh xưng "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của brand xa xỉ hàng đầu thế giới này.

Với vị thế đặc biệt này, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu (Front Row) tại Milan Fashion Week qua các mùa trình diễn tháng 2/2024, tháng 9/2024 và tháng 2/2026, cũng như các sự kiện quan trọng của hãng tại Thái Lan vào tháng 11/2023. Đáng nhớ nhất phải kể đến kỳ Milan Fashion Week tháng 2/2024, khi nữ ca sĩ "gây chấn động" truyền thông trong chiếc đầm xuyên thấu quyến rũ và tạo nên màn tương tác bùng nổ cùng Hanni (NewJeans).

Không dừng lại ở thời trang xa xỉ, Hồ Ngọc Hà còn sở hữu "danh phận" "Bạn thân thương hiệu" của trang sức cao cấp BVLGARI.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong nước lẫn quốc tế khi xuất hiện tại sự kiện của BVLGARI ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hồ Ngọc Hà và ông xã Kim Lý được hàng chục ống kính quốc tế quan tâm, săn đón để ghi lại từng khoảnh khắc. Và ngay sau đó ít phút, hình ảnh cặp đôi xuất hiện trên 3 trang của các tạp chí lớn: Elle Hong Kong, Vogue Hong Kong, Harper’s Bazaar Hong Kong và một số trang khác của Trung Quốc.

Có thể thấy, mọi khoảnh khắc, mọi "nhất cử nhất động" tại sự kiện BVLGARI của Hồ Ngọc Hà đều được các trang, các kênh mạng xã hội trong nước đưa tin một cách rầm rộ, cạnh tranh nhau đến từng giây từng phút. "Nữ hoàng giải trí" được khen ngợi về thần thái đẳng cấp, visual cuốn hút, tương tác ống kính cực đỉnh. Khán giả thì không tiếc lời khẳng định: "Chỉ có thể là Hồ Ngọc Hà!", "Sao Việt ra nước ngoài khiến khán giả yên tâm chỉ có Hồ Ngọc Hà"... Trên các tờ báo và trang tin điện tử, những dòng tít về Hồ Ngọc Hà và cuộc đọ sắc với sao Hoa ngữ cũng phủ đầy suốt hai ngày qua.

Sự kiện tại Thượng Hải lần này tiếp tục nối dài chuỗi xuất ngoại đáng nể của Hồ Ngọc Hà kể từ khi chính thức đảm nhận vai trò "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) của BVLGARI.

Hồi năm 2024, nữ ca sĩ liên tục khuấy đảo các sự kiện của hãng tại Thái Lan khi lần lượt tỏa sáng bên cạnh hai biểu tượng nhan sắc châu Á là Thư Kỳ và Mai Davika (tháng 5/2024), hay gây chú ý khi dự sự kiện của BVLGARI cũng có sự tham gia của Đại sứ toàn cầu Lisa (BLACKPINK) vào tháng 11/2024. Sự hiện diện dày đặc và quyền lực của cô còn trải dài qua hàng loạt sự kiện riêng tư VIP khác của BVLGARI như Thái Lan (tháng 6/2023, gặp Mai Davika), Campuchia (tháng 2/2025), Singapore (tháng 6/2026) cho đến điểm dừng chân mới nhất tại Thượng Hải (tháng 9/2026).

Thực tế, việc tỏa sáng khi "vươn ra biển lớn" của Hồ Ngọc Hà là "quả ngọt" của một quá trình dài, được bồi đắp qua hơn 20 năm sự nghiệp rực rỡ của cô. Nói không ngoa khi bất kỳ chuyến công tác nước ngoài nào của Hồ Ngọc Hà cũng được công chúng lẫn truyền thông quan tâm, như lời nhiều khán giả chia sẻ "Hồ Ngọc Hà cứ xuất ngoại là viral rần rần".

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp âm nhạc, cô đã được tin tưởng chọn làm đại diện Việt Nam bùng nổ trên các sân khấu lớn như Asia Song Festival tại Hàn Quốc (2009) hay Ngôi sao âm nhạc châu Á ở Bắc Kinh (2013).

Tại Asia Song Festival 2009 diễn ra ở Hàn Quốc, Hồ Ngọc Hà đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ khi xuất hiện đầy tự tin trên sân khấu SVĐ World Cup Seoul trước hàng chục nghìn khán giả quốc tế. Thể hiện hai ca khúc My Apology và Girl's Night , cô gây choáng ngợp bởi sắc vóc quyến rũ, thần thái chuẩn ngôi sao cùng những động tác vũ đạo nóng bỏng, nhuần nhuyễn kết hợp với giọng hát live khỏe khoắn. Màn làm chủ sân khấu xuất thần không hề lép vế trước các tên tuổi K-Pop đình đám thời bấy giờ (như Big Bang, Super Junior, SNSD, 2NE1) đã giúp cô nhận về cơn mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc, đồng thời khiến báo chí trong nước đồng loạt gọi đây là "màn trình diễn lịch sử" khẳng định vị thế nữ hoàng giải trí của V-Pop.

Đến năm 2013, Hồ Ngọc Hà tiếp tục đại diện Việt Nam tỏa sáng tại đại nhạc hội Ngôi sao âm nhạc châu Á (Asian Music Stars) do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức ở Bắc Kinh. Trình diễn hai bản nhạc Runaway (Mãi mãi về sau) và Hãy thứ tha cho em , Hồ Ngọc Hà chinh phục khán giả khu vực bằng phong thái sang trọng, gu thời trang đẳng cấp, khả năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên cùng kỹ thuật vũ đạo trau chuốt. Tiết mục điểm nhấn của cô được các biên tập viên nhà đài CCTV đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp, giúp truyền thông trong nước một lần nữa tự hào khen ngợi sứ mệnh "mang chuông đi đánh xứ người" đầy thành công, tiếp tục nâng tầm hình ảnh nghệ sĩ Việt trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Bản lĩnh quốc tế của Hồ Ngọc Hà còn được củng cố khi đảm nhận vai trò Giám khảo chung kết Centaur Dance Showdown châu Á tại Singapore (2013) và Giám khảo khách mời Asia‘s Next Top Model bên cạnh Cindy Bishop, Yu Tsai (2018). Song song đó là những lần cô giao lưu đầy thần thái cùng các huyền thoại thế giới như David Beckham, Tyra Banks (2015 - 2016) hay Victoria Beckham (2019).

Trong mảng thời trang, từ các show diễn đẳng cấp như Paris Fashion Week của Saint Laurent (2019), các tuần lễ thời trang tại Milan, Tokyo, Thượng Hải (2016 - 2018) - nơi cô hội ngộ tài tử Tom Hiddleston, cho đến chuỗi sự kiện của Úc (2022) hay Hermes (2023), Hồ Ngọc Hà luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành một khoảnh khắc đắt giá.

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên hàng đầu được các nhà tổ chức và thương hiệu xa xỉ lựa chọn mỗi khi hướng đến hình ảnh đẳng cấp quốc tế. Mỗi lần nữ ca sĩ xuất ngoại, khán giả trong nước đều cảm thấy vô cùng yên tâm bởi sự chỉn chu, thần thái tự tin cùng gu thẩm mỹ tinh tế.

Không chỉ bùng nổ truyền thông trong nước, sự xuất hiện của cô luôn lọt vào "tầm ngắm" của các tay săn ảnh quốc tế và phủ sóng trên hàng loạt tạp chí thời trang danh giá, khẳng định trọn vẹn vị thế "vương hậu thời trang" của V-biz.