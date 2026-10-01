Cô bé theo mẹ bán nước mía giờ là dâu nhà tỷ phú, sống trong biệt thự triệu đô ở Thảo Điền (TP.HCM)

Rút khỏi showbiz suốt chục năm nhưng vị trí của mỹ nhân Việt vẫn khó có ai thay thế được.

Cô bé phụ mẹ bán nước mía, giao cơm và liên tục đổi nhà trọ

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP.HCM. Trước khi trở thành "ngọc nữ" được săn đón của màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà từng có một tuổi thơ khá cơ cực. Gia đình gặp khó khăn trong việc làm ăn, phải bán nhà trả nợ rồi nhiều lần chuyển chỗ thuê. Cô từng kể khi ấy, điều mình mong mỏi nhất chỉ là có một căn nhà bình thường để gia đình được ổn định.

Khoảng 10 tuổi, Hà Tăng đã theo mẹ bán nước mía bên lề đường. Những ngày nắng, hai mẹ con tất bật bán hàng; đến khi trời mưa, quán vắng khách, cả nhà lại lo vì thu nhập bị ảnh hưởng. Không chỉ bán nước mía, cô bé còn phụ mẹ nấu cơm, đạp xe giao cơm cho khách. Những công việc ấy khiến tuổi thơ của Hà Tăng sớm gắn với chuyện kiếm tiền phụ gia đình thay vì những cuộc vui như bạn bè đồng trang lứa.

"Những ước mơ rất dung dị, đời thường của thời niên thiếu, với tôi, thật quá xa vời. Được ôm một con búp bê hay chiếc áo mới thật sự là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Cái nghèo đã luyện tôi trở thành con người của công việc. Tôi biết mình phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để đạt được thành công. Năm 12 tuổi, tôi chỉ có duy nhất một khát khao là đến ngày nào đó, tôi kiếm đủ tiền mời mẹ đi xem phim tại Diamond Plaza", Tăng Thanh Hà từng chia sẻ.

Tuổi thơ khó khăn là động lực giúp Tăng Thanh Hà trưởng thành sớm

16 tuổi bước vào nghề và hành trình trở thành ngọc nữ màn ảnh

Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, Tăng Thanh Hà khi 11 tuổi được mẹ cho theo học lớp kịch nói thiếu nhi tại sân khấu Idecaf. Từ cô bé phụ mẹ bán nước mía, cô bắt đầu bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Năm 16 tuổi, Hà Tăng thử sức với Dốc Tình và chính thức bén duyên với màn ảnh. Đến Hương Phù Sa, hình ảnh Út Nhỏ mới thực sự tạo dấu ấn mạnh với khán giả. Sau đó, Bỗng Dưng Muốn Khóc trở thành cú hích đưa tên tuổi cô lên một vị trí khác.

Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc - cô gái bán sách dạo có vẻ ngoài trong trẻo, tính cách mạnh mẽ và nghị lực. Sự kết hợp cùng Lương Mạnh Hải tạo thành một cặp đôi màn ảnh được yêu thích, còn nhân vật Trúc trở thành vai diễn gắn chặt với tên tuổi Tăng Thanh Hà. Nhiều năm sau, đây vẫn được xem là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất của cô.

Tăng Thanh Hà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai truyền hình tạo nên thanh xuân cho thế hệ khán giả 9X

Sau Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tăng Thanh Hà tiếp tục mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng. Cô lần lượt góp mặt trong Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận và Mỹ Nhân Kế. Nếu Đẹp Từng Centimet cho thấy một Tăng Thanh Hà trẻ trung, táo bạo hơn, thì Cánh Đồng Bất Tận lại giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất ở một dạng vai khác. Đến Mỹ Nhân Kế, cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên điện ảnh được chú ý nhất thời điểm đó.

Nhan sắc, sự nghiệp và hình ảnh đời tư kín tiếng cùng lúc tạo nên một thương hiệu đặc biệt. Khán giả gọi cô là "ngọc nữ màn ảnh Việt" - danh xưng không chỉ gắn với vẻ đẹp trong trẻo mà còn với nét duyên riêng trong diễn xuất.

Mỹ Nhân Kế chính là bộ phim cuối cùng của Tăng Thanh Hà trước khi quyết định tạm rút khỏi showbiz

Từ "ngọc nữ màn ảnh" đến nàng dâu nhà hào môn

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Thời điểm đó, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đám cưới của cặp đôi trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất showbiz Việt.

Sau hôn lễ, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Cô không còn xuất hiện dày đặc tại sự kiện, cũng không nhận thêm những dự án phim mới. Trong suốt quãng thời gian đó, Tăng Thanh Hà trở nên kín tiếng, ít phô trương và dành phần lớn thời gian cho gia đình cùng công việc kinh doanh.

Tăng Thanh Hà dành hơn một thập kỷ để vun vén cho gia đình

Sau khi kết hôn, vợ chồng Tăng Thanh Hà sống trong biệt thự 500 m2 tại Thảo Điền (TP.HCM). Với vị trí 3 mặt tiền và nằm trong khu đất vàng, giá trị của cơ ngơi được nhiều người dự đoán trên chục tỷ. Hiếm khi công khai toàn cảnh tổ ấm, Tăng Thanh Hà vẫn thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường được ghi lại ngay tại tư gia. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của gia đình nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự sang trọng nhưng không phô trương, phủ đầy cây xanh và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Biệt thự của vợ chồng Hà Tăng mang tông trắng chủ đạo, theo đuổi phong cách hiện đại, thanh lịch. Bao quanh căn nhà là khoảng sân vườn rộng cùng hồ bơi riêng, tạo nên không gian thoáng đãng và nhiều riêng tư. Có lợi thế về diện tích, nữ diễn viên dành phần lớn khuôn viên để trồng hoa, cây cảnh, biến nơi ở thành một mảng xanh giữa khu biệt thự Thảo Điền.

Bên trong, căn nhà mang hơi hướng tân cổ điển với cách bài trí tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nội thất được lựa chọn theo hướng tinh tế, không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, trong đó phòng khách nối liền với khu vực bếp, tạo cảm giác rộng và liền mạch.

Đặc biệt, căn bếp rộng, sáng và có điểm nhấn là bàn ăn dài - nơi các thành viên trong gia đình cùng dùng bữa, trò chuyện sau một ngày bận rộn. Đây cũng là không gian được Hà Tăng thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội và là nơi cô đón bạn bè, tổ chức những bữa ăn thân mật.