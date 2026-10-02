Jun Phạm trượt tay đăng ảnh du lịch với bạn trai tin đồn 2K1?

Chỉ một chi tiết mà mối quan hệ của Jun Phạm với người mẫu 2K1 lần nữa bị bàn tán.

Mới đây, mối quan hệ giữa Jun Phạm và người mẫu Hoá Trần lần nữa được mang ra bàn tán. Nguồn cơn xuất phát từ việc Jun Phạm đăng ảnh check-in trong chuyến du lịch tại Thái Lan. Nam ca sĩ xuất hiện với phong cách đời thường, quần jeans, đội mũ xanh và đứng trước cửa một cửa hàng, tạo dáng cực chill. Màn check-in vốn không có gì đặc biệt nếu cư dân mạng không soi thấy một chi tiết nằm ngay phía sau.

Thông qua phần cửa kính, bóng dáng một người bất ngờ lọt vào khung hình. Người này đứng phía sau Jun Phạm, tay cầm điện thoại và có tư thế khá giống đang chụp ảnh cho nam ca sĩ. Từ một chi tiết rất nhỏ, dân tình lập tức đặt câu hỏi về danh tính người đồng hành cùng Jun Phạm trong chuyến đi.

Đáng chú ý, nhiều người nhanh chóng gọi tên Hoá Trần. Khi "đào" lại những hình ảnh nam người mẫu 2K1 từng đăng tải, netizen phát hiện anh từng xuất hiện với outfit có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phần phản chiếu. Kiểu mũ, cách phối đồ và tổng thể trang phục được đặt cạnh nhau khiến màn check-in của Jun Phạm càng trở nên đáng ngờ.

Cư dân mạng soi chi tiết người trong kính phản chiếu có outfit na ná người mẫu Hoá Trần

Dù nghi vấn Hoá Trần đi cùng Jun Phạm vẫn là suy đoán của cộng đồng mạng và người trong cuộc cũng không có động thái nào liên quan, tuy vậy chi tiết này vẫn nhanh chóng khiến hint giữa cả hai một lần nữa bị "đào" lại.

Jun Phạm và Hoá Trần từng nhiều lần bị soi những điểm trùng hợp trong cách ăn mặc, phụ kiện và địa điểm xuất hiện. Cả hai được phát hiện có những món đồ mang phong cách tương đồng, đồng thời từng check-in tại những địa điểm giống nhau. Những chi tiết này khiến nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa nam ca sĩ và người mẫu kém 12 tuổi xuất hiện từ lâu.

Đáng chú ý nhất là vào tháng 6/2025, Jun Phạm từng gây xôn xao khi để lộ ảnh chụp màn hình một cuộc gọi FaceTime với Hoá Trần. Hình ảnh sau đó được xóa khỏi trang cá nhân nhưng đã nhanh chóng bị cư dân mạng chụp lại và lan truyền. Việc cả hai xuất hiện trong một cuộc gọi riêng tư khiến loạt nghi vấn trước đó tiếp tục được chú ý.

Từ tháng 7/2022, cư dân mạng soi loạt hint từ loạt ảnh check-in của Jun Phạm và Hoá Trần

Nhiều trang phục của cả hai cũng bị cho là như đồ cặp

Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội, Jun Phạm vô tình để lộ ảnh chụp màn hình facetime với Hoá Trần

Trong một sự kiện, khi được hỏi về sự cố trượt tay để lộ ảnh facetime, Jun Phạm không né tránh mà còn có màn phản hồi đầy hài hước. Nam ca sĩ cho biết đây không phải chuyện gì cần đính chính, bởi anh vẫn thường xuyên có những lần trượt tay tương tự.

Trước câu hỏi của phóng viên về những lời đồn xoay quanh bức ảnh riêng tư, Jun Phạm thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự thì Jun cũng chưa có đọc lời đồn gì, nhưng mình cũng quen rồi vì 15 năm nay ai cũng đồn mà". Sau đó, nam ca sĩ còn chủ động hỏi ngược: "Hay là em muốn biết điều gì? Anh biết chia sẻ gì bây giờ, mọi người muốn biết gì thì tự tìm hiểu đi".

Cách trả lời nửa đùa nửa thật của Jun Phạm lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Nam ca sĩ không trực tiếp xác nhận những nghi vấn về đời tư nhưng cũng không đưa ra lời phủ nhận. Thay vào đó, anh giữ thái độ thoải mái, hài hước và để khán giả tự tìm hiểu về câu chuyện phía sau bức ảnh.

Phản ứng của Jun Phạm khi được hỏi vụ trượt tay lộ ảnh riêng tư

Cũng trong sự kiện này, trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Hoá Trần từng có phản ứng đáng chú ý khi được hỏi về Jun Phạm. Thời điểm đó, nam người mẫu vừa hoàn thành phần trình diễn trong một show thời trang và được hỏi cảm xúc khi có một người anh đến ủng hộ.

Đáng chú ý, Hoá Trần không hỏi lại "người anh" được nhắc đến là ai mà nhanh chóng giải thích rằng bản thân bị cận, khi đang catwalk thường không nhìn rõ những người xung quanh nên không biết ai có mặt dưới khán đài.

Khi người hỏi nói rõ Jun Phạm là người chăm chú theo dõi màn trình diễn của anh, Hoá Trần lập tức khựng lại trong vài giây rồi chỉ đáp: "Ủa... vậy hả". Sau đó, nam người mẫu chắp tay cảm ơn mọi người và nhanh chóng rời đi, không chia sẻ thêm về Jun Phạm.