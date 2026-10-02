Hoa hậu Mai Phương đã sang Mỹ định cư?

Hoa hậu Mai Phương liên tục cập nhật những hình ảnh tại Mỹ suốt thời gian qua.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những nàng hậu Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi đại diện Việt Nam tại Miss World, người đẹp có định hướng mới khi thử sức với âm nhạc và diễn xuất. Mai Phương cũng rời Sen Vàng để gia nhập một công ty quản lý khác, trước khi tiếp tục có những ồn ào liên quan đến đơn vị này. Sau những tranh luận với công ty quản lý, cuộc sống của Mai Phương trở nên khá kín tiếng. Cô không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện mà thỉnh thoảng mới chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, sự chú ý một lần nữa đổ dồn về Mai Phương khi cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc tại Mỹ. Nàng hậu xuất hiện vui vẻ, tận hưởng các chuyến đi và khám phá nhiều địa điểm tại "xứ sở cờ hoa". Đáng chú ý, Mai Phương còn đón sinh nhật tại Mỹ. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô viết: "New age, new country, new stories" (Tuổi mới, đất nước mới, những câu chuyện mới). Câu chia sẻ này lập tức khiến nhiều người tò mò, cho rằng nàng hậu đang ngầm hé lộ một cột mốc mới trong cuộc sống.

Bên dưới bài đăng, không ít netizen để lại bình luận hỏi Mai Phương có phải đã sang Mỹ định cư cùng gia đình hay không. Trước những thắc mắc này, nàng hậu cho biết cô chỉ đang đi du lịch, chưa định cư tại Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Hoa hậu Mai Phương liên tục đăng ảnh khám phá nước Mỹ. Cô cũng đón sinh nhật tại nước ngoài khiến netizen nghi vấn nàng hậu đi định cư

Mai Phương cho biết cô chỉ sang Mỹ du lịch chứ không phải định cư

Thực tế, đây không phải lần đầu chuyện Mai Phương sang Mỹ sinh sống được công chúng đặt câu hỏi. Cuối năm 2024, thông tin nàng hậu sắp sang Mỹ định cư cùng gia đình từng được lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, Mai Phương cho biết việc sang Mỹ từng là mong muốn của cô từ lâu. Tuy nhiên, người đẹp vẫn cần thêm thời gian để học tập, làm việc và hoàn thiện bản thân trước khi thực hiện kế hoạch này. Phía công ty quản lý thời điểm đó cũng cho biết Mai Phương tiếp tục tập trung cho việc học tại Việt Nam. Theo chia sẻ của Mai Phương, du học là kế hoạch dài hạn và cô sẽ thực hiện khi thời điểm phù hợp.

Mai Phương từng cho biết mong muốn sang Mỹ cùng gia đình nhưng cần thêm thời gian làm việc tại Việt Nam để hoàn thiện bản thân

Mai Phương sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, cô từng giành danh hiệu Người đẹp nhân ái và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi trở thành Miss World Vietnam, Mai Phương được lựa chọn đại diện Việt Nam tại Miss World. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến tháng 2/2024, cô mới lên đường sang Ấn Độ tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong hành trình tại Miss World, Mai Phương gây chú ý với ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cùng thành tích IELTS 8.0. Người đẹp cũng tích cực cập nhật hình ảnh hậu trường, giao lưu với các thí sinh quốc tế và thể hiện sự chủ động trong các hoạt động bên lề. Kết quả, Mai Phương dừng chân ở Top 40 chung cuộc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu có định hướng phát triển mới trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của Mai Phương không mấy thuận lợi.

Mai Phương đăng quang Miss World, sau đó chuyển hương sang ca hát, diễn xuất

Gần đây, cô tiếp tục vướng ồn ào với công ty quản lý cũ. Theo phía Mai Phương, trong quá trình hợp tác, đơn vị này có những vấn đề liên quan đến các nghĩa vụ theo hợp đồng quản lý độc quyền. Người đẹp cũng đề cập đến những nội dung liên quan đến thanh toán, doanh thu và các khoản chi phí được phía công ty xác định là công nợ.

Phía công ty quản lý cũng đưa ra quan điểm riêng về vụ việc. Những thông tin được hai bên công bố có nhiều điểm khác nhau và thu hút sự chú ý của công chúng.