Nhan sắc đời thường Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh

Khi không trang điểm đậm, Quỳnh Anh gây được thiện cảm bởi gương mặt hài hòa, đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Vẻ ngoài của cô trở nên gần gũi và trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sức hút riêng.