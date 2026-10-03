Tân Miss Universe Vietnam 2026: Quán quân quốc tế, từng đóng phim giờ vàng VTV

Quỳnh Anh được biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2019, cô lọt Top 10 Face of Asia tại Asia Model Festival. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021 khi Quỳnh Anh trở thành Quán quân cuộc thi quốc tế Supermodel Me. Chiến thắng tại một cuộc thi quốc tế mở ra nhiều cơ hội cho người đẹp.